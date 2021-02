Dlouhá pauza ve stopě? Byl to podraz, zlobí se Češi na severské favority

Při první etapě Tour de Ski, kterou 1. ledna hostilo švýcarské Val Müstair, postoupil Michal Novák (na snímku) do semifinále sprintu volně a připsal si konečné 9. místo • Tour de Ski

Při první etapě Tour de Ski, kterou 1. ledna hostilo švýcarské Val Müstair, postoupil Michal Novák do semifinále sprintu volně a připsal si konečné 9. místo. Kateřina Janatová s Petrou Novákovou (na snímku) postoupily do čtvrtfinále • Tour de Ski

Trojice českých reprezentantů dokázala postoupit do čtvrtfinále sprintu klasicky, který se ve Val di Fiemme konal jako 7. etapa Tour de Ski. Nejlépe si vedl Michal Novák na 22. místě • Michal Včeliš

České běžecké lyžování se na startu MS, jež v Oberstdorfu začne ve středu, vzmáhá k nové éře. Proti ale budou stát favorité z Norska, Švédska a Finska, kteří značnou část sezony vynechali. „Přišel mi to od Seveřanů podraz,“ zlobí se reprezentační šéf ženského týmu Jan Franc. Hraje se o tenčící se zásobu fluorových vosků a prášků, neboť ty se už vyrábět nesmí.

Vosk nad zlato! Je to téma táhnoucí se celou sezonou běžeckého lyžování. Končí totiž éra vosků na bázi fluoru, které se z nařízení Evropské komise od loňského léta nesmí vyrábět a uvádět na trh. Mezinárodní federace FIS na nich v aktuální sezoně ještě povolila závodit, ale zásoby uvnitř běžkařských týmů se tenčí.

A právě proto vzbudilo takové kontroverze rozhodnutí severských týmů výrazně omezit během sezony cesty na závody Světového poháru na evropský kontinent. Norové zůstali celou dobu na Severu, Finové a Švédové se aspoň ukázali na Tour de Ski. Oficiální důvod? Obavy z cestování v časech pandemie.

„Je to i úspora peněz, na druhou stranu jsme měli přecházet na nefluorové vosky a zásoby nejsou nekonečné,“ říká Jan Franc, reprezentační kouč ženského týmu.

Evropská komise zakázala látku PFOA, perfluorooktanovou kyselinu, již se používalo kromě výroby vosků také na pánvičky nebo olejové barvy. Drahocenné šuplíky naplněné ampulkami s mazacími prášky či urychlovači v servisních buňkách najednou ještě získaly na významu. Další už prostě nekoupíte. A když vynecháte značnou část sezony Světového poháru, víc vám zbude na vrchol sezony – na mistrovství světa.

„Celá centrální Evropa přijela na Sever a oni se rozhodli, že nepřijedou k nám. Vnímám to negativně,“ líčí Franc. „Když se Kanaďani, Američani i Australani rozhodli, že Světový pohár objedou, přišlo mi to od Seveřanů jako podraz, že i když se to povedlo zorganizovat, oni nezávodili.“

Navzdory aktuální situaci jel Světový pohár v běžeckém lyžování dlouho bez zastávky. Až Nové Město na Moravě se muselo svého závodního víkendu vzdát kvůli karanténním opatřením Německa, jež by účastníkům závodů v Česku znemožnila startovat na mistrovství světa.

Citlivá byla především neúčast hvězdného norského týmu, který v posledních letech Světovému poháru naprosto dominuje. Největší esa se vrátila koncem ledna ve Falunu. Therese Johaugová ale nevyhrála ani závod, Johannes Høsflot Klaebo sice na závěr víkendu zvítězil ve sprintu, ovšem na bruslařské patnáctce ztratil na vítězného Ruša Bolšunova ze sedmého místa přes minutu.

„Já myslím, že Norové, kteří hodně vynechali, nebudou mít lepší formu, než kdyby jeli všechny závody včetně Tour de Ski,“ předvídá na startu MS reprezentant Michal Novák.

Ostatním týmům hrají do noty podmínky v Oberstdorfu, kde teploty těsně před startem šampionátu stoupají k dvaceti stupňům Celsia. Přes zimu vypotřebovaná zásoba tuhých vosků na mráz tedy chybět nebude.

„Budeme závodit na klistru a teplých voscích. To nikdo nemohl očekávat,“ říká Franc.

Problém se ale může vrátit příští rok na olympiádě v Pekingu, kde se naopak očekávají velmi nízké teploty. Pokud by se ještě mohly fluorové vosky využívat, většina týmů jich bude mít nedostatek.

„Netrpělivě čekáme na jarní rozhodnutí FIS, jestli jsme ´no fluor´. Pokud by to tak nebylo a povolily se fluorové vosky, olympijské hry tím budou velmi výrazně zasaženy,“ vysvětluje sportovní ředitel běžkařského úseku Lukáš Sacher.