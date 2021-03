Výsledky MS v klasickém lyžování: Češi odjíždějí z Oberstdorfu bez medaile

Trojice českých reprezentantů dokázala postoupit do čtvrtfinále sprintu klasicky, který se ve Val di Fiemme konal jako 7. etapa Tour de Ski. Nejlépe si vedl Michal Novák na 22. místě • Michal Včeliš

Do Oberstdorfu se po 16 letech sjeli elitní běžci na lyžích, skokané i sdruženáři. Mistrovství světa v klasickém lyžování 2021 proběhlo od 24. února do 7. března a nechybělo u toho ani 25 českých závodníků. Jak si Češi v konkurenci světové elity vedli?

Výsledky MS v klasickém lyžování 2021

čtvrtek 25. února - Sprint klasicky

Muži (1,5 km): 1. Klaebo 3:01,30, 2. Valnes -0,66, 3. Taugböl (všichni Nor.) -0,80, 4. Bolšunov -5,92, 5. Usťugov (oba Rus.) -17,41, 6. Svensson (Švéd.) -20,49, ... 21. Černý, 23. Novák, 24. Šeller, v kvalifikaci 41. Pechoušek (všichni ČR).

Ženy (1,2 km): 1. Sundlingová (Švéd.) 2:36,76, 2. Fallaová (Nor.) -2,32, 3. Lampičová (Slovin.) -2,35, 4. Hagströmová (Švéd.) -3,94, 5. Stensethová -7,31, 6. T. U. Wengová (obě Nor.) -10,76, ...20. Beranová, v kvalifikaci 32. Janatová, 35. Hynčicová, 46. Nováková (všechny ČR).

Sprint na MS v klasickém lyžování: Češi jeli čtvrtfinále, Černého srazil Ital

čtvrtek 25. února - Skoky na lyžích HS 106 (ženy)

1. Klinecová (Slovin.) 279,6 b. (105+100,5 m), 2. Lundbyová (Nor.) 276,5 (102,5+99,5), 3. Takanašiová (Jap.) 276,3 (104+100), 4. Kramerová (Rak.) 275,2 (109+98), 5. Križnarová (Slovin.) 257,5 (95+97), 6. Opsethová (Nor.) 255,1 (93+98), ...25. Indráčková 197,8 (85+88,5), Ptáčková, Ulrichová a Jenčová (všechny ČR) vyřazeny v kvalifikaci.



pátek 26. února - Severská kombinace muži (HS 106 + 10 km)

1. J. M. Riiber (Nor.) 23:01,2, 2. Herola (Fin.) -0,4, 3. J. L. Oftebro (Nor.) -0,9, 4. Frenzel (Něm.) -5,9, 5. A. Watabe (Jap.) -9,0, 6. Riessle (Něm.) -16,8, 7. Lamparter -28,6, 8. Greiderer (oba Rak.) -1:01,9, 9. Graabak -1:13,8, 10. Björnstad (oba Nor.) -1:14,3, ...13. Pažout -1:28,1, 27. Vytrval -2:35,1, 32. Portyk (všichni ČR) -3:30,1.

pátek 26. února - Skoky na lyžích HS 106 - soutěž družstev (ženy)

1. Rakousko (Iraschková-Stolzová, Sorschagová, Hölzlová, Kramerová) 959,3, 2. Slovinsko (Križnarová, Rogeljová, Bogatajová, Klinecová) 957,9, 3. Norsko (Opsethová, Strömová, Björsethová, Lundbyová) 942,1, 4. Japonsko 877,5, 5. Německo 873,1, 6. Rusko 787,4, 7. Polsko 631,2, 8. ČR (Ptáčková, Jenčová, Ulrichová, Indráčková) 621,5.



sobota 27. února - Skiatlon na 15 km (ženy)

1. Johaugová (Nor.) 38:35,5, 2. Karlssonová -30,0, 3. Anderssonová (obě Švéd.) -30,2, 4. Stadloberová (Rak.) -1:11,4, 5. Kallaová (Švéd.) -1:12,1, 6. Fossesholmová (Nor.) -1:15,6, 7. Claudelová (Fr.) -1:22,7, 8. Sorinová (Rus.) -1:23,3, 9. H. Wengová (Nor.) -1:25,5, 10. Kirpičenková (Rus.) -1:30,0, ...14. Razýmová -1:55,6, 31. Nováková (obě ČR) -4:22,9.

sobota 27. února - Skiatlon na 30 km (muži)

1. Bolšunov (Rus.) 1:11:33,9, 2. Krüger -1,1, 3. Holund -1,7, 4. Klaebo -21,5, 5. Iversen -22,1, 6. Röthe (všichni Nor.) -47,3, 7. Musgrave (Brit.) -1:33,3, 8. Jakimuškin (Rus.) -2:00,3, 9. Poromaa (Švéd.) -2:00,4, 10. Cologna (Švýc.) -2:00,8, ...26. Fellner -4:01,6, 37. Knop -5:00,3, 53. Bešťák (všichni ČR) -8:09,4.

MS v klasickém lyžování: Razýmová ve skiatlonu 14., slaví Johaugová a Bolšunov

sobota 27. února - Severská kombinace ženy (HS 106 + 5 km)

1. Westvoldová Hansenová 13:10,4, 2. Mari Leinanová Lundová -13,8, 3. Marte Leinanová Lundová (všechny Nor.) -28,8, 4. Nakamuraová (Jap.) -39,9, 5. Geraghtyová-Moatsová (USA) -1:09,4, 6. Sieffová -1:09,7, 7. Dejoriová (obě It.) -1:26,0, 8. Hirnerová -1:38,5, 9. Kleinrathová (obě Rak.) -1:39,5, 10. Mijazakiová (Jap.) -1:43,6, ...27. Koldovská (ČR) -6:51,8.

sobota 27. února - Skoky na lyžích HS 106 (muži)

1. Žyla (Pol.) 268,8 b. (105+102,5 m), 2. Geiger (Něm.) 265,2 (103,5+102), 3. Lanišek (Slovin.) 261,5 (102,5+101), 4. Granerud (Nor.) 259,7 (99+103), 5. Kubacki (Pol.) 257,1 (102+99), 6. Johansson (Nor.) 256,5 (100+101), 7. Hayböck (Rak.) 253,9 (101+97,5), 8. Pavlovčič (Slovin.) 253,4 (101,5+98), 9. Tande (Nor.) 251,6 (101+98), 10. Kraft (Rak.) 251,2 (100,5+97,5), ...32. Kožíšek 113,5 (96,5), 35. Štursa 108,5 (94), 38. Polášek 106,5 (93), 48. Sakala (všichni ČR) 88,1 (84).

Polák Žyla nejstarším mistrem světa v historii! Čeští skokani skončili v 1. kole

neděle 28. února - Severská kombinace (týmová soutěž)

1. Norsko (Björnstad, Graabak, J.L. Oftebro, J.M. Riiber) 43:57,7, 2. Německo (Weber, Riessle, Frenzel, Geiger) -42,7, 3. Rakousko (Lamparter, Klapfer, Seidl, Greiderer) -49,1, 4. Japonsko -2:13,4, 5. Finsko -2:38,7, 6. Francie -2:54,4, 7. Itálie -3:25,4, 8. ČR (Vytrval, Pažout, Daněk, Portyk) -4:21,3, 9. USA -5:16,1, 10. Rusko -8:27,7.



neděle 28. února - Sprint dvojic

Muži: 1. Valnes, Klaebo (Nor.) 15:01,69, 2. Hakola, Mäki (Fin.) -1,73, 3. Bolšunov, Retivych (Rus.) -2,09, 4. Chanavat, Jouve (Fr.) -13,91, 5. De Fabiani, Pellegrino (It.) -16,66, 6. Westberg, Svensson (Švéd.) -17,02, 7. Cyr, Ritchie (Kan.) -17,06, 8. Šeller, M. Novák (ČR) -25,41, 9. Hediger, Furger (Švýc.) -29,64, 10. Starega, Bury (Pol.) -37,40.

Ženy: 1. Dahlqvistová, Sundlingová (Švéd) 16:27,94, 2. Van der Graafová, Fähndrichová (Švýc.) -0,95, 3. Urevcová, Lampičová (Slovin.) -3,46, 4. Stupaková, Něprjajevová (Rus.) -3,95, 5. Brennanová, Maubetová-Bjornsenová (USA) -5,83, 6. T. Wengová, Fallaová (Nor.) -18,94, 7. Parmakoskiová, Joensuuová (Fin.) -24,26, 8. Razýmová, Janatová (ČR) -29,37, 9. Carlová, Krehlová (Něm.) -36,65, 10. Dolciová, Quintinová (Fr.) -1:03,80.

Dvě osmá místa pro Česko ve sprintu dvojic, Razýmová ve finále upadla

neděle 28. února - Skoky na lyžích HS 106 (smíšená soutěž družstev)

1. Německo (Althausová, Eisenbichler, Rupprechtová, Geiger) 1000,8, 2. Norsko (Opsethová, Johansson, Lundbyová, Granerud) 995,6, 3. Rakousko (Kramerová, Hayböck, Iraschková-Stolzová, Kraft) 986,5, 4. Slovinsko 954,8, 5. Japonsko 940,3, 6. Polsko 837,6, 7. Rusko 805,4, 8. ČR (Indráčková, Polášek, Ulrichová, Kožíšek) 777,2.

úterý 2. března - 10 km volně (ženy)

1. Johaugová (Nor.) 23:09,8, 2. Karlssonová -54,2, 3. Anderssonová (obě Švéd.) -1:06,9, 4. Digginsová (USA) -1:12,0, 5. Sorinová (Rus.) -1:13,8, 6. Kallaová (Švéd.) -1:16,3, 7. Hagaová -1:25,9, 8. Fossesholmová (obě Nor.) -1:41,0, 9. Stadloberová (Rak.) -1:42,2, 10. Roponenová (Fin.) -1:43,9, ...21. Janatová -2:19,8, 25. Razýmová - 2:29,1, 33. Hynčicová (všechny ČR) -2:57,0.



Razýmové desítka na MS nevyšla, Janatová za dvacítkou. Slaví Johaugová

středa 3. března - 15 km volně (muži)

1. Holund 33:48,7, 2. Krüger -20,2, 3. Amundsen (všichni Nor.) -35,6, 4. Bolšunov -43,7, 5. Malcev (oba Rus.) -50,7, 6. Röthe -55,3, 7. Sundby (oba Nor.) -55,9, 8. Burman -56,9, 9. Poromaa (oba Švéd.) -1:02,7, 10. Musgrave (Brit.) -1:06,3, ...35. Novák -2:51,1, 43. Knop -3:26,3, 46. Fellner -3:41,3, 55. Bešťák (všichni ČR) -4:17,7.:

středa 3. března - Skoky na lyžích HS 137 (ženy)

1. Lundbyová (Nor.) 296,6 b. (128+130,5 m), 2. Takanašiová (Jap.) 287,9 (126+134), 3. Križnarová (Slovin.) 287,1 (126+129), 4. Kramerová (Rak.) 281,9 (126,5+127,5), 5. Opsethová (Nor.) 277,1 (124+138), 6. Klinecová (Slovin.) 273,3 (120+139,5), 7. Avvakumovová (Rus.) 265,7 (122,5+126,5), 8. Hölzlová 262,6 (120,5+133), 9. Iraschková-Stolzová (obě Rak.) 252 (116,5+128), 10. Seyfarthová (Něm.) 242,7 (118+123), ...25. Indráčková 182,1 (99+109), 36. Ulrichová (obě ČR) 57,4 (90).

čtvrtek 4. března - Štafeta žen 4x5 km

1. Norsko (T.U. Wengová, H. Wengová, Johaugová, Fossesholmová) 53:43,2, 2. Rusko (Kirpičenková, Stupaková, Sorinová, Něprjajevová) -26,6, 3. Finsko (Joensuuová, Matintalová, Roponenová, Pärmäkoskiová) -46,2, 4. USA -47,0, 5. Německo -1:06,4, 6. Švédsko -2:00,0, 7. Švýcarsko -2:49,2, 8. ČR (Razýmová, P. Nováková, Janatová, Hynčicová) -3:04,3, 9. Kanada -3:42,1, 10. Japonsko -5:30,0.

čtvrtek 4. března - Severská kombinace (HS 137 + 10 km volně)

1. Lamparter (Rak.) 23:11,1, 2. Riiber (Nor.) -37,1, 3. Watabe (Jap.) -45,8, 4. Frenzel -1:57,7, 5. Riessle (oba Něm.) -1:57,9, 6. Herola (Fin.) -1:59,0, 7. J. L. Oftebro -2:04,3, 8. Andersen (oba Nor.) -2:10,5, 9. Muhlethaler (Fr.) -2:27,1, 10. Jamamoto (Jap.) -2:31,5, ...22. Vytrval -3:59,7, 24. Pažout -4:03,9, 32. Portyk -4:53,7, 36. Daněk (všichni ČR) -6:06,6.

pátek 5. března - Štafeta mužů 4x10 km

1. Norsko (Golberg, Iversen, Holund, Klaebo) 1:52:39,0, 2. Rusko (Červotkin, Jakimuškin, Malcev, Bolšunov) -12,0, 3. Francie (Lapalus, Manificat, Parisse, Lapierre) -1:12,6, 4. Švédsko -1:16,5, 5. Švýcarsko -1:32,2, 6. Finsko -1:49,4, 7. Německo -2:37,9, 8. USA -2:53,7, 9. Japonsko -4:19,3, 10. Kanada -4:31,9, 11. ČR (Novák, Fellner, Knop, Pechoušek) -4:58,1.

pátek 5. března - Skoky na lyžích HS 137 (muži)

1. Kraft (Rak.) 276,5 b. (132,5+134 m), 2. Johansson (Nor.) 272,1 (129,5+135,5), 3. Geiger (Něm.) 267,4 (132+132), 4. Žyla (Pol.) 264,4 (130,5+137), 5. Lanišek (Slovin.) 258,5 (126,5+136,5), 6. Lindvik (Nor.) 257,2 (126,5+131,5), 7. J. Sató (Jap.) 256,7 (134+130,5), 8. Huber (Rak.) 255,3 (133,5+123,5), 9. C. Prevc (Slovin.) 253,2 (129,5+129,5), 10. Hörl (Rak.) 245,4 (127+136,5), ...36. Kožíšek 83,7 (112,5), 41. Štursa 67,6 (105,5), 42. Sakala 65,1 (103,5), 46. Polášek (všichni ČR) 59,2 (102,5).

sobota 6. března - 30 km klasicky s hromadným startem (ženy)

1. Johaugová 1:24:56,3, 2. H. Wengová (obě Nor.) -2:34,2, 3. Karlssonová -2:34,8, 4. Anderssonová (obě Švéd.) -2:36,3, 5. Stadloberová (Rak.) -2:46,6, 6. Kalvaaová -3:30,2, 7. T. Wengová (obě Nor.) -3:33,5, 8. Pärmäkoskiová (Fin.) -3:41,7, 9. Sorinová (Rus.) -3:51,3, 10. Gimmlerová (Něm.) -4,08,6, ...19. Razýmová -5:24,2, 32. Nováková -8:30,0, 36. Hynčicová (všechny ČR) -11:04,5.

sobota 6. března - Severská kombinace (sprint dvojic mužů)

1. Lamparter, Greiderer (Rak.) 29:29,7, 2. Andersen, Riiber (Nor.) -39,6, 3. Riessle, Frenzel (Něm.) -1:07,4, 4. Jamamoto, A. Watabe (Jap.) -1:09,2, 5. Herola, Hirvonen (Fin.) -1:42,7, 6. Muehlethaler, Baud (Fr.) -2:06,5, 7. Pažout, Vytrval (ČR) -4:10,6, 8. A. Ilves, K. Ilves (Est.) -4:30,6, 9. Fletcher, Loomis (USA) -4:46,4, 10. Vrhovnik, Brecl (Slovin.) dostiženi o kolo.

sobota 6. března - Skoky na lyžích HS 137 (soutěž družstev)

1. Německo (Paschke, Freund, Eisenbichler, Geiger) 1046,6 b., 2. Rakousko (Aschenwald, Hörl, Huber, Kraft) 1035,5, 3. Polsko (Žyla, Stekala, Stoch, Kubacki) 1031,2, 4. Japonsko 1017,5, 5. Slovinsko 1010, 6. Norsko 974,1, 7. Švýcarsko 856,6, 8. Rusko 778,2, ...11. ČR (Štursa, Polášek, Sakala, Kožíšek) 226,5 - nepostoupili do 2. kola.

neděle 7. března - 50 km klasicky s hromadným startem (muži)

1. Iversen (Nor.) 2:10:52,9, 2. Bolšunov (Rus.) -0,7, 3. Krüger -8,2, 4. Holund (oba Nor.) -8,6, 5. Burman (Švéd.) -25,6, 6. Niskanen (Fin.) -31,4, 7. Musgrave (Brit.) -43,5, 9. Golberg (Nor.) -58,7, 9. Cologna (Švýc.) -59,1, 10. Patterson (USA) -1:24,7, ...24. Novák -4:09,4, 41. Knop -9:40,6, 48. Fellner (všichni ČR) -16:52,8.

Česká nominace na MS v klasickém lyžování

Zpřísněná opatření kvůli koronaviru na území Německa výrazně komplikovala situaci účastníkům světového šampionátu v klasickém lyžování. Vzhledem k tomu, že byla Česká republika zařazena na seznam nejrizikovějších zemí, museli závodníci krátce po vyhlášení opustit ČR a přípravu na šampionát dokončit v zahraničí. Běžci na lyžích našli azyl v Ramsau, skokani a sdruženáři se připravovali ve slovinské Planici. Na MS v klasickém lyžování se předstaivilo celkem 25 českých závodníků.

Běh na lyžích

Muži: Jonáš Bešťák, Ondřej Černý, Adam Fellner, Petr Knop, Michal Novák, Jan Pechoušek, Luděk Šeller

Ženy: Tereza Beranová, Petra Hynčicová, Kateřina Janatová, Petra Nováková, Kateřina Razýmová

Skoky na lyžích

Muži: Čestmír Kožíšek, Viktor Polášek, Filip Sakala, Vojtěch Štursa

Ženy: Štěpánka Ptáčková, Veronika Jencová, Karolína Indráčková, Klára Ulrichová

Severská kombinace

Muži: Lukáš Daněk, Ondřej Pažout, Tomáš Portyk, Jan Vytrval

Ženy: Tereza Koldovská

Jak si vedou Češi v sezoně 2020/21?

Nejlépe si letos vedou běžci na lyžích, kteří na MS v klasickém lyžování odjíždějí s ambicemi atakovat TOP 10. Nejvyšší cíle má Kateřina Razýmová, která se na Tour de Ski blýskla 10. místem v celkovém pořadí, ve Světovém poháru jí pak průběžně patří 17. místo. Stejná pozice patří ve sprinterských disciplínách i Kateřině Janatové. V sezoně pak bodovala i Petra Hynčicová. Mezi muži má nejvyšší ambice Michal Novák, kterému ve sprinterských disciplínách patří průběžné 13. místo.

Skokanům na lyžích se při absenci nejlepšího českého skokana Romana Koudelky, který na konci ledna podstoupil operaci kolene a v letošní sezoně se už nepředstaví, příliš nedaří. V dosavadním průběhu sezony se podařilo bodovat pouze Viktoru Poláškovi a Čestmíru Kožíškovi. Ženy si v průběžném pořadí SP vedou o něco lépe - na 34. místě najdeme Kláru Ulrichovou a na 35. místě Karolínu Indráčkovou. V druhodivizním poháru FIS se pak daří Štěpánce Ptáčkové, která je na 4. místě průběžného pořadí.

Mezi sdruženáři je situace velmi podobná. Nejlépe si vede Tomáš Portyk, který se aktuálně nachází na 35. místě průběžného pořadí SP. V sezoně bodoval i Jan Vytrval (43. místo) a Ondřej Pažout (47. místo). Premiéru mezi ženami si na MS odbyde šestnáctiletá Tereza Koldovská.

České úspěchy na MS v klasickém lyžování

Poslední českou medailí z MS v klasickém lyžování je stříbro Lukáše Bauera na královské padesátce klasicky z Falunu, kde nestačil jen na legendárního Pettera Northuga. Od té doby české klasické lyžování na medaili z MS čeká.

Čechům se nejvíce dařilo v období 2003 - 2009, kdy přivezli medaili ze čtyř po sobě jdoucích šampionátů. Nejúspěšnější českou závodkyní je Kateřina Neumannová s celkem pěti cennými kovy.