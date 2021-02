Razýmová ve Sport Magazínu: Vždycky si doma stěžuju, že budu poslední

Formu chtěla vyladit při Světovém poháru v Novém Městě na Moravě, ovšem přísné německé nařízení ji narychlo vyhnalo z republiky. Jinak by na mistrovství startovat nemohla. „To byla velká škoda. Moc jsem se do Nového Města těšila. Myslím si, že byla šance, abychom zajeli velmi dobré výsledky,“ říká běžkařka, která má na to, aby na mistrovství pobrala místa v TOP 10.

Minulá sezona pro vás byla životní. Bylo těžké na ni navázat?

„Bylo to jiné. Předtím jsem do zimy vstupovala s tím, že jsem neměla žádná očekávání, což se teď radikálně změnilo. Pochopitelně jsem na to chtěla navázat. Největší zklamání a nervozitu jsem zažila v Kuusamu, tam se jela desítka klasicky, což byl závod, který jsem v minulém ročníku jela jenom jednou právě tam (byla pátá, necelé tři sekundy od třetího místa). Teď to vůbec nevyšlo, výsledek asi ovlivnila i máza (27. místo). To jsem si říkala, že horší už to být nemůže. Pak se to naštěstí zlepšilo. Cítím, že očekávání jsou větší. Zároveň jsem se potom trošku uklidnila, protože další výsledky na minulou sezonu už navázaly.“

Jak se nervozita u vás projevuje? Má vliv i na techniku při jízdě?

„Určitě je člověk zbrklejší. Navíc takový napjatý i před závodem. Většinou přestávám mluvit, což je u mě docela zvláštní, protože jinak mluvím poměrně dost. Když se odstartuje, už je to lepší, ale celkově to ovlivňují ty věci předem. Poznám to na sobě.“

Kdy přestáváte mluvit?

„Zjistila jsem, že už je to den dopředu. Jsem prostě v tu chvíli taková asociální. (smích) Jsem ráda, když jsem sama se sebou. Snažím se tím nikoho neotravovat a nekazit mu náladu. Je to pro mě každopádně zvláštní zkušenost.“

Jinak vyhledáváte společnost? Zábavu, srandičky?

„To zase úplně ne, že bych musela mít kolem sebe davy lidí. Jsem spíš introvert. Když jsme s holkama na pokoji, přijde mi normální, že se bavíme, to jo. Ale nepotřebuju k tomu vyhledávat další lidi.“

Mění se nervozita až ve strach?

„Já se bojím! Vždycky si doma stěžuju, že to bude hrozný, že budu poslední... V tomhle ohledu to se mnou manžel nemá jednoduchý, ale už je na to imunní. Takže ano, bojím se.“

