Fellner z lyžařského MS: O tomhle jsem snil, teď navázat. Bolšunov se poučil

Že třetí desítka výsledkové listiny na první pohled neohromí? Jenže pozor. Ve světě distančních závodů, kde vládnou pevnou rukou Norové a Rusové, se bojuje v brutální konkurenci. Jesenický závodník o tom ví své. Dosud ze Světového poháru vozil Adam Fellner jen „body útěchy“ za dokončení Tour de Ski. Až na šampionátu v Oberstdorfu pronikl mezi nejlepší.

Je to pro vás úleva i vzpruha, protože očekávané výsledky dlouho nepřicházely?

„Teď je to obrovské zadostiučinění, že se to povedlo po těch letech dřiny. Člověka to hodně uklidní a zároveň nakopne. Do dalších závodů můžu jít s větším klidem. Určitě je to takové uspokojení, že se to všechno konečně vrátilo.“

Dostal jste hodně gratulací?

„Byl jsem docela až překvapený, jakou to mělo odezvu na sociálních sítích. Gratulovalo hodně kamarádů, známých a také rodina. Zpráv bylo hodně.“

Závod se vyvíjel podle plánu?

„Ano. Už před závodem jsem věděl, že kluci připravili skvělé lyže. Když jsme zkoušeli mázu, tak to šlo výborně. Přály nám i podmínky, ochladilo se a trať držela pevná a rychlá. Nikdo nechtěl jet v tom obrovském vedru, kdy sníh po trati doslova tekl.“

Vraťme se ještě před šampionát. Jak vlastně probíhaly vaše týdny mezi Tour de Ski a MS v Oberstdorfu?

„Po Tour de Ski jsem strávil dva týdny doma, v Jeseníkách byly slušné podmínky na trénink. Měsíc po Tour de Ski je ale vždycky takový krušný. Člověk musí na další závody a moc si neodpočine. Pak mě to všechno doběhlo na svěťáku ve Falunu, kde mi nesedl ani jeden závod. Měl jsem tam i kolize a byl to jasný signál, že je potřeba zvolnit a naskočit zpět do tréninkového systému. Přestat na chvíli závodit a připravit se na MS, což se povedlo skvěle.“

Před finální přípravou jste ale museli rychle měnit plány. Byl to stres kvůli novým opatřením?

„Během pár hodin se rozhodlo, že musíme odjet, abychom minimálně deset dní před MS nebyli v České republice. Na to navazovalo zrušení SP v Novém Městě. Nejdřív mě to strašně mrzelo, že se svěťák ruší, ale rychle jsme odjeli do rakouského Ramsau, kde jsme mohli začít finální přípravu před MS, což nakonec mělo pro každého jen výhody. Nemuseli jsme závodit a udělal se tam dobrý trénink na podobném sněhu, jako je tady. Nakonec to bylo ku prospěchu, že jsme měli deset dní na kvalitní přípravu – hodit tělo do pohody a připravit se.“

Nebyl to po příjezdu do Oberstdorfu trochu šok, jelikož tam začalo regulérní jaro?

„První dny, co jsme přijeli, tady bylo opravdu dvacet stupňů ve stínu. Bylo obrovské teplo. Poslední dny se ale začalo trošku ochlazovat. Ale je to pro každého stejné, všichni si zvykli. Pořadatelé na to reagovali, tratě nejsou moc dlouho otevřené. Snaží se to co nejvíc šetřit a zatím se jim to dost daří držet ve slušných podmínkách. Dvacetistupňová vedra by už navíc neměla být.“

Němci jsou precizní v hodně ohledech. Jak to vypadá po stránce opatření?

„V celém areálu i ve vnitřních prostorách jsou povinné respirátory. Nesmí být roušky, jen respirátory. V postatě jen když člověk stojí na lyžích, tak jej mít nemusí. Plus každý druhý den chodíme na test, je to tady velmi striktní. Ale jde to rychle, člověk tam nestráví žádný čas.“

Šampionát pro vás ještě zdaleka nekončí, ba naopak. Ve středu jedete patnáctku volně. Chystáte se na další dobrý výsledek?

„Pokud možno pokusit se na výsledek navázat nebo pohybovat se okolo třicítky. Bude to strašně těžké, ale jsem dobře naladěný. Můžu do toho jít s čistou hlavou, podat co nejlepší výkon. I když trať je tady velmi těžká. Uvidíme, co z toho bude.“

Věříte si?

„Musím si věřit. Chci se znovu pohybovat okolo třicítky. S ničím jiným tam už asi jít nemůžu. Doufám, že forma ještě pár dní vydrží. Kluci tady mají skvěle vychytané lyže, takže by to zase mohlo klapnout na slušný výsledek.“

Na závěr vás čeká padesátka. Bude to masakr?

„Pojede se klasicky, což mám na padesátku asi radši. Masakr to bude rozhodně, protože tratě jsou opravdu velmi náročné. Velkou roli bude hrát počasí, doufám, že sníh vydrží v rozumném stavu. Velká část trati je ve stínu, ale část kolem stadionu je celý den na sluníčku. Tam je velká otázka, co s tím teploty udělají.“

Co se dá od českého týmu očekávat do páteční štafety?

„Štafeta je velmi zrádná tím, že jsme minulý rok žádnou nejeli. Nemáme srovnání s ostatními státy, ale určitě bychom chtěli bojovat o top deset.“

Zastavme se ještě u vítěze skiatlonu Rusa Bolšunova. Jak mezi závodníky rezonoval jeho výbuch, kvůli kterému je nyní na MS v podmínce?

„Občas se to stane, že člověk takhle vybuchne. Podobné incidenty v minulosti už párkrát byly. Já se tomu zasměju, je to takové oživení. Emoce pracují, normální člověk to asi nedokáže pochopit, v jakém je závodník rozpoložení v cílové rovince a vůbec při závodě. Asi ho to neomlouvá, ale emoce jsou a občas se člověk neovládne. Ale myslím, že už ten samotný incident jej poučil.“