Vyhrocená štafeta! Bolšunov šlapal Klaebovi po hůlkách, chtěl je zlomit?

Nor Johannes Hösflot Klaebo veze norskou štafetu pro zlato na MS • Reuters

Rivalita mezi dvěma macho šampiony současného běžeckého lyžování má za sebou další kapitolu. Ve štafetě na mistrovství světa se v epickém souboji utkali Nor Johannes Høsflot Klaebo s Rusem Alexandrem Bolšunovem, který soupeři v rozhodujícím kopci šlapal po holích. Klaebo ale podřadil a v klidu svému týmu přivezl jedenáctý titul v řadě. Češi skončili jedenáctí.

Rozhodl přímý střet mezi dvěma největšími esy. Rus Bolšunov na posledním úseku štafety na mistrovství světa dorazil pětatřicetisekundovou ztrátu na Nora Klaeba z poslední předávky, a pak jeli nalepení těsně na sebe. Tak těsně, že Bolšunov norskému soupeři několikrát šlápl na hůlky.

„Nevím, jestli mu nešel po holích, aby mu je nezlomil. Dvakrát nebo třikrát mu tam šlápl na hole,“ komentoval vyhrocený moment bývalý reprezentant Jiří Magál v přímém přenosu České televize. „Těžko říct, jestli neunesl, že mu neujel… Tohle se nedělá, měl dost místa, trošku nesportovní chování…“

Klaebo je nejlepší sprinter a tím i finišman v běžkařském světě. Bolšunov tak měl jedinou šanci, Klaeba utrhnout ještě před cílovou rovinkou. Jenže to nezvládl.

„Předpokládal jsem, že mě Bolšunov chytí. Dostal jsem závod přesně tam, kam jsem potřeboval,“ líčil Klaebo.

V posledním kopci na trati, krátce poté, co Bolšunov minimálně dvakrát šlápnul na jeho hůlky, Klaebo zabral a během pár chvil měl rozhodující náskok.

Mezi těmihle dvěma chlapci je už pořádná rivalita. Na OH v Pchjongčchangu získal Klaebo tři olympijské tituly, Bolšunov získal tři stříbra a jeden bronz. Na MS 2019 to bylo podobné. Klaebo třikrát vyhrál, Bolšunov byl hned čtyřikrát druhý.

Klaebo ovšem zatím sbírá úspěchy na vrcholných akcích jenom ve sprintech a ve štafetách. To Bolšunov řádí napříč disciplínami. V Oberstdorfu už ukončil své čekání na zlato, když si ve finiši skiatlonu pohrál hned s pěti Nory. Teď ale v závěru nestačil.

„Alexander nemá slov. Zkusil Klaeba urvat, ale byl rychlejší,“ vzkázal zklamaný Bolšunov norské televizi přes tlumočníka.

Česká štafeta skončila v sestavě Michal Novák, Adam Fellner, Petr Knop a Jan Pechoušek jedenáctá a vyrovnala umístění z předchozích dvou šampionátů v Seefeldu a Lahti. Novák byl v hustém sněžení po celý úsek součástí hlavní skupiny, z níž odpadlo jen několik outsiderů, zůstal v hlavní skupině a předával na šestém místě.

„Podmínky dneska byly hodně pomalé, protože ve stopě byla voda, kvůli které se pak lyže přisávaly. Nemělo smysl tlačit se dopředu a najíždět jako první do čerstvého sněhu,“ líčil Novák.

Před posledním úsekem předával Knop Pechouškovi na sedmém místě. Specialista na sprinty ale ze své skupinky brzy odpadl a dojel na jedenáctém místě.

„Pro mě to byl první distanční závod ve Světovém poháru nebo na mistrovství světa v kariéře. Snažil jsem se udržet Američana a Němce, ale přitom jsem se zavařil a těžko jsem se z toho pak dostával. Mrzí mě, že jsem to neudržel aspoň do desítky,“ líčil Pechoušek.

