Kde udělali běžkaři chybu? Zlaté lyži pomáhá šéf biatlonu: Zvládneme to | iSport.cz

Jiří Hamza je zvyklý na napjaté ticho střelnice, prásknutí do terče a erupci nadšených tribun. Když do Nového Města na Moravě přijede biatlonový cirkus, sto tisíc diváků je osvědčená hranice. Od zítřka na zkráceném okruhu ve Vysočina areně pojedou mistři klasického lyžování v čele s Norem Klaebem nebo tváří Sport Magazínu Kateřinou Razýmovou. „Já bych si přál, ať přijdou nějaké dva, tři tisíce. Bral bych to jako pozitivní,“ říká Hamza opatrně.

Před lety by se vám asi v Novém Městě vysmáli, na Nový rok 2009 přišlo na Tour de Ski osmnáct tisíc fanoušků, mohou se takové časy pro běžecké lyžování na Vysočině vrátit?

„Beru to jako úplně ten první, malý krůček, neberu to ani jako velký krok. Je moc dobře, že i přesto, že se to financuje s odřenýma ušima, se tady svěťák bude konat. Lukáš Sacher (sportovní ředitel běžkařského úseku) se do toho vložil správným způsobem. Další svěťák má být za dva roky, musíme s tím trošku popracovat marketingově, protože na to teď nebyl čas. Ta sláva se může vrátit, ale jsou k tomu potřeba výsledky závodníků. Ani v biatlonu, když budeme jezdit šedesátá místa, si nemá smysl dělat iluzi, že na to bude chodit třicet tisíc lidí. Vždycky je to trochu závislé od výsledků.“

Co se to s běžeckým lyžováním stalo?

„Já tam vidím dva faktory. Tenkrát, když se rodila Tour de Ski a Jürg Capol (tehdejší šéf SP v běžeckém lyžování) zcentralizoval práva do FIS marketingu a Nové Město z toho vypadlo, se dost nešťastně přetrhla nit. Potom se zhoršily výsledky. V té době, kdy běžecké lyžování bylo úplně nahoře, se dost zaspalo s výchovou malých děcek a teď to svaz z mého pohledu malinko doběhlo. Musí si podmínky nastavit znova. Je jasné, že sport je nahoru, dolů, ale myslím, že v době 2006-2012 se s výchovou děcek totálně zaspalo a tohle je sklízení ovoce.“

Vstupné na Zlatou lyži je zdarma, byl to nutný krok?

„My jsme to udělali zcela záměrně, protože si myslíme, že je důležité, aby diváci přišli a zase to pomohlo zpopularizovat běžky, potažmo Světový pohár v Novém Městě. Věřím, že můj odhad je pesimistický. Rád bych se mýlil.“

Jaký je rozdíl v zisku z biatlonového Světového poháru a víkendu v běžeckém lyžování?

„Myslím, že to vůbec není o ziscích, je to o tom to ufinancovat. Kdyby nebyla výrazná podpora ze strany ministerstva školství, potažmo státu a kraje Vysočina, tak v současném stavu, jak má FIS nastavené pořádání Světových pohárů, marketing a veškeré příjmy z televizních práv, by se to nedalo pořádat.“

Program Zlaté lyže SOBOTA:

9:45 - 10 km žen bruslením

11:15 - 15 km mužů bruslením

NEDĚLE:

11:10 - 15 km žen klasicky – stíhací závod

13:00 - 15 km mužů klasicky – stíhací závod

Jaký je rozdíl ve finančním zajištění biatlonového a běžkařského Světového poháru?

„Rozpočet je tady osmnáct milionů, kdežto svěťák v biatlonu je řádově sedmdesát. Takže se bavíme o tři a půl násobné dimenzi. Je to i o struktuře toho, jak to mají postavené mezinárodní federace. Vzhledem k tomu, že do toho vidím z obou stran, si myslím, že biatlon je v tomto bohužel úplně jinde. Příspěvek ze strany FIS je pro pořadatele malý a není to pro něho vůbec jednoduché.“

Čím je to způsobeno?

„Mně se to blbě hodnotí z pozice toho, že marketing teď dělám i centrálně na IBU. Je to zkrátka z mého pohledu úplně jiný svět. Biatlon je pojatý úplně jinak, logičtěji, chce vyjít pořadatelům vstříc. Máme výhodu, že jsme jeden sport, kdežto FIS je obrovská organizace, má aparát, který musí někdo uživit. Myslím si, že byla strašně nešťastná centralizace práv v běžeckém lyžování na přelomu první dekády. Dnes, v uvozovkách, nikdo neví, co s tím. Práva jsou sice zpátky, ale mají třetinovou hodnotu, než měla před těmi roky. V tom vidím zakopaného psa, i proč tady v Novém Městě upadla sláva Zlaté lyže. Ale do budoucna jsem optimista, že to zvládneme.“

Kde vidíte naději?

„Návštěvnosti už tam veliké byly. Samozřejmě to souvisí s tím, jak budou jezdit čeští závodníci. Fandíme těm, co jsou úspěšní, to máme obecně takhle dané. Takže, musíme si přát, aby se objevila nová Katka Neumannová nebo Lukáš Bauer a pak si myslím, že to půjde samo. Pokud si to lyžaři odpracují, věřím, že se zase někdo objeví, a to může nastartovat i Zlatou lyži do bývalé slávy. Bez závodníků to určitě nezvládneme. Teď máme Katku Razýmovou, snad bude do budoucna líp. Problém celého sportu je, že děcka nechtějí sportovat.“

Je to problém nedostatku peněz ve sportu?

„Nemyslím si, že na prvním místě jsou peníze, spíš je to o tom, že ta děcka nemají takovou motivaci, jako měla naše generace. Lákadel mají strašně moc, já mám děcka čtyři a některá nechtějí hrát zápasy, závodit, chtějí se sportem bavit. V tomhle malinko souhlasím s Filipem Pešánem, že žijeme v moc velkém přebytku a ta děcka si pak můžou lehce vybírat ze spousty lákadel. Nejsou horší než my, ale mají jiné možnosti. To hubí sport a myslím si, že i stát si musí určit priority.“

Jak to myslíte?

„Nemůžeme tady živit sto sportů na vrcholové úrovni. Samozřejmě podporovat všechny sporty jo, ale problém je, že srovnatelné země, Švýcarsko, Rakousko, mají vydefinované priority a to mi v českém sportu dlouhodobě chybí.“

Sedm Rusů ničemu nepomůže

Světové lyžování má teď pár hvězd, třeba Johaugovou, Klaeba. Mohou pomoct?

„Já nevím… Kdybych o tom mohl rozhodovat, tak to uchopím trochu jinak. Upustil bych od intervalových závodů a šel bych víc do kontaktních věcí. Zkrátil bych to, protože si myslím, že nikoho nebaví se dívat tři hodiny na televizi, než někdo dojede.“

Návštěvnost SP v Novém Městě Biatlon: Únor 2015: 100 400

Prosinec 2016: 123 500

Prosinec 2018: 101 300 Běžecké lyžování: Leden 2016: 8000

Kde ještě vidíte problém?

„Z mého pohledu hrozně uškodila absolutní dominance severských zemí a Rusáků. Dneska Světový pohár není o ničem jiném než o čtyřech státech. Díval jsem se na Tour de Ski, a když jsem viděl, jak tam jede sedm Rusů v desítce, tak si myslím, že to ničemu nepomůže. Když se člověk dívá na svěťák a jede tam jedenáct štafet ze sedmi zemí… Těžko radit. Myslím, že největší chyby se nadělaly, když vznikala Tour de Ski. Na všech stranách se to strašně ořezalo a spoustu zemí to přestalo bavit.“

Co s tím?

„Nevím, jestli je řešení to zakvótovat na jednotlivé závody, jako to máme my. Myslím si, že to bude strašně složité. Je radost se dívat na Bolšunova, ale když jede ve dvanáctce sedm Rusů a pět Norů, tak to zákonitě nemůže přitáhnout ani zájem televizních společností. A dneska je největší příjem všech sportů z televizních práv, marketing je až dvojka.“

Může na české úrovni biatlon s běžeckým lyžováním víc spolupracovat?

„Dává to absolutní logiku. Prvně se děcka musí naučit lyžovat, aby pak mohla jezdit s flintou. Myslím, že ze vzájemné spolupráce budou všichni profitovat. Časem se rozdíly mezi běžkami a biatlonem setřou. S Lukášem Sacherem jsme našli společnou cestu, jak udržovat areál. Protože největší problém českého sportu je, že se nikdo nezajímá o údržbu sportovišť. Provozní peníze relativně jsou, ale na údržbu sportovišť, když to nejde z krajů a měst, nejsou žádné. To by měl být jeden z hlavních cílů Národní sportovní agentury.“