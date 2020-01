Razýmovi se pokouší obnovit běžeckou slávu: Manželku trénovat nedoporučuju | iSport.cz

„Těší mě to a na domácí půdě dvojnásob,“ usmíval se Razým po závodech v Novém Městě na Moravě, kde jeho životní partnerka a svěřenkyně potvrdila příslušnost v top ten formu v distančních závodech. „Všechny závody do desítky se jí hodně vydařily, byla na tom dobře a lyže měla dobré. Když se tyto dva faktory sejdou, může tam být,“ říká Razým.

Klan Razýmů má v lyžařském prostředí zvuk. Vladislav Razým starší je uznávaným trenérem plzeňského Sport Clubu. Jeho starší syn Aleš to dotáhl k titulu mistra světa do 23 let a dlouholeté kariéře v reprezentaci, vzal si někdejší jezdkyni v boulích Šárku Sudovou.

Mladší syn Vladislav závodil na vrcholné úrovni v juniorech a před sedmi lety se stal mistrem republiky ve sprintu dospělých. Ale prosadil se jako trenér. Má sice svoji práci programátora, ve volném čase ale stvořil techniku elitní závodnice Světového poháru.

„Jeho dohled je pro mě nesmírně důležitý. Když budu dva měsíce lyžovat sama, začnu něco automaticky dělat špatně, aniž bych o tom věděla,“ vysvětluje Razýmová.

Kromě sportovní kariéry spolu stvořili i rodinné zázemí. Kousek od Plzně postavili dům a je možné, že i to lyžařce, která před sezonou zhubla několik kilogramů, pomohlo. „Klidně na tom něco může být. Dřív lyžaři pracovali celý den v lese, pak běželi na trénink a byli nejlepší,“ usmívá se Razým.

Ponorky se pár nemusí bát. Zatímco Razýmová přes sezonu cestuje po světě, její manžel většinou zůstává doma. Po Novém Městě už na další závody Světového poháru nevyrazí, o závodnici se postará reprezentační trenér Jan Franc.

„Kačka plní, co má v tréninkovém plánu. Já už to spíš koriguju, co se týče pocitů,“ vysvětluje Razým.

„Že by někdy byly velké rozepře… Někdy se člověk musí trošku držet, když je psychicky náročnější období. Není to jednoduché, ale zatím se to zvládá. Nicméně, nikomu nedoporučuju trénovat manželku,“ dodal se smíchem.