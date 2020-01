Lyžařské probuzení, Razýmová zase v desítce: Pořád jsem jako na návštěvě | iSport.cz

Ještě to není biatlonové šílenství, ale zdá se, že bojovnost úspěšných českých běžkařek vzala fanoušky za srdce. Po nadějných sobotních výsledcích se obří tribuny ve Vysočina areně i kopce na trati při nedělní stíhačce zaplnily znatelně víc.

„Podle mě se dostavilo víc lidí. Když už v sobotu viděli, že máme dobré startovní pozice, tak je to nadchlo a bylo jich víc. Super to bylo,“ pochvalovala si Kateřina Janatová.

„Většina se jich shromažďuje v kopcích, kde mají šanci vidět závodníky podstatně déle, takže tam je podpora úp

lně skvělá, tam samozřejmě člověku nejvíc dochází,“ ocenila Kateřina Razýmová.

NÁVŠTĚVNOST NA ZLATÉ LYŽI sobota 4500

neděle 6000

Dvě české Kateřiny pomalu vrací tradiční národní disciplíně respekt. Razýmová vystartovala do stíhačky klasicky z desátého místa a na trati se posunula do boje o sedmé místo, které v závěru prohrála s Finkou Kerttu Niskanenovou.

„Beru to, ale teď mě mrzí to jedno místečko. Myslím, že to šlo ještě o jedno vylepšit,“ hodnotila Razýmová. „Já jsem si dělala zálusk, že bych třeba mohla jet s Ebbou Anderson. Ale to, že v sobotu dojela na devátém místě, byl asi nějaký omyl. Dneska se vydala vstříc lepším výsledkům, takže jsem se musela spokojit s bojem s Kerttu Niskanen, která startovala za mnou.“

Razýmová se už popáté za zimu dostala do nejlepší desítky, osmé místo je jejím třetím nejlepším umístěním po pátém místě na klasické desítce v Ruce a sedmé příčce z bruslařské desítky v Davosu. Ze všech distančních závodů sezony nebyla v top ten jen v Lenzerheide, kde však startovala s počínajícím střevním onemocněním. A pomalu si mezi nejlepšími zvyká, přestože ji v sobotu svázala nervozita.

„Dneska jsem zase naopak vůbec nervózní nebyla. Užila jsem si to jak před startem, tak ten závod. Po dlouhé době se jelo klasicky, to už je pro nás skoro netradiční styl,“ líčila Razýmová.

Do nečekaných výšin se v Novém Městě dostala Kateřina Janatová, která se dosud prosazovala především ve sprintech. V sobotu si ale na bruslařské desítce třináctým místem vylepšila nejlepší výkon kariéry. Díky tomu strávila stíhačku se slavnou Švédkou Charlotte Kallaovou, trojnásobnou olympijskou šampionkou i mistryní světa.

„Trochu mě to stresuje, ale musím si na to zvyknout, jestli chci jezdit na špici,“ usmála se Janatová. „Když jsem se koukala do startovky, viděla jsem, že za mnou jsou moc dobré klasičky, tak jsem čekala, že mě dojedou ještě dřív. Nad své očekávání jsem to udržela až do cíle.“

Janatová se nakonec propadla jen o tři příčky. A ve finiši svedla úspěšný souboj o šestnácté místo se Švédkou Moou Lundgrenovou, soupeřkou ze své věkové kategorie.

Pro Janatovou bude vrcholem zimy světový šampionát do 23 let, který se koná začátkem března v Oberwiesenthalu. V Novém Městě ji ve stíhačce v její věkové kategorii porazila jen Švédka Ebba Andersonová, která se ve stíhačce posunula z devátého na šesté místo.

„S holkama se známe, lyžovaly jsme spolu v juniorech. Upřímně jsem vždycky koukala jen na ty sprinty, už asi budu koukat i na distance,“ usmívá se Janatová.