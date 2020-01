Razýmová po desítce: Trošku Hujerov! Velká čísla? Prsa nám nedorostla | iSport.cz

Úderem desáté se pustila do trati a v cíli bruslařské desítky na Zlaté lyži v Novém Městě na Moravě jí byla desítka souzená i v cíli. Běžkařka Kateřina Razýmová se počtvrté v sezoně vešla do elitní společnosti, desáté místo vybojovala před na trati před spoustou kamarádů, kteří za ní vypravili autobus. „Přišlo mi, že jsou snad všude, nebo už jsem viděla dvojmo,“ smála se.

Minutu a sedm sekund od vítězné Norky Therese Johaugové, necelou půlminutku od její bronzové krajanky Heidi Wengové. Kateřina Razýmová se mezi známými tvářemi těžko rozjížděla, ale pak znovu vypálila mezi nejlepší. A stejně jako překvapivě třináctá Kateřina Janatová potěšila české fanoušky.

Jak se vám jelo na domácí trati?

„Ze začátku to bylo pekelné, já jsem byla do druhého kilometru neskutečně nervozní. Měla jsem takové svázané nohy, pak se to podle předpokladů rozjelo. Sice jsem čekala, že se to rozjede trochu dřív, ale aspoň po těch dvou kilometrech se pocity jenom zlepšovaly.“

Neměli vám fanoušci spíš pomoct?

„Ti tomu paradoxně spíš uškodili. Mně přišlo, že jsou snad úplně všude, oni asi přebíhali, nebo už jsem viděla dvojmo. Přišlo mi, že je vidím všude. Trošku jsem se bála, aby je nevyhodili, jak byli hlasití. Trošku Hujerov… Ale po dvou kilometrech jsem je přestala vnímat a byla jsem ve vlastním světě, jak jsem chtěla.“

Obří tribuny ve Vysočina areně sice nebyly zaplněné, ale hlavní tribuna byla slyšet, jak jste spokojena s podporou diváků?

„Já jsem je vnímala před startem hodně, chvilkami mě to svazovalo a pak jsem byla ráda, že tam jsou. Byla jsem ráda za každého, kdo dorazil a fandí.“

Co říkáte na další výsledek v elitní desítce?

„Kolem desátého místa je to skvělé, na domácí půdě je i do patnáctky dobrý výsledek.“

Jak vidíte svou pozici před nedělní stíhačkou klasicky?

„Já myslím, že to je dobrá výchozí pozice. Ztráta nebude tak obrovská a zítra s nimi zatočíme!“

Ovlivnila závod ranní chumelenice?

„Čerstvý sníh nehrál žádnou roli, je ho opravdu málo, ale oproti včerejšku byla trať hodně měkká. To jsou zrovna podmínky, které úplně nemusím, ale byly regulérní pro všechny a byly všechny stejné.“

Ještě drobnost, nedali vám pořadatelé trochu větší čísla?

„Nám ještě nedorostla prsa, musíme počkat… (smích) Čísla jsou dobrá, je to lepší, než když jsou moc ouzká a člověk se nemůže nadechnout.“