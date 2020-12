Razýmová využila slabší konkurence, v Davosu se dostala do TOP 10

Razýmová se dostala do top ten poprvé od lednového závodu v Novém Městě na Moravě, kde doběhla osmá ve stíhačce. Na Brennanovou ztratila 63 sekund. Na mezičase v polovině trati byla šestá, ale tempo neudržela. Po závodě uvedla, že od sebe čekala víc.

„Svůj výkon bych zhodnotila jako průměrný. Poměrně dost mě bolely nohy, což se podepsalo na výkonu ve druhém kole, kdy jsem měla problémy sledovat trať, protože už jsem viděla dvojmo. Možná to způsobila nadmořská výška,“ zhodnotila Razýmová svůj výkon v tiskové zprávě svazu. Před rokem byla v Davosu sedmá. „Loni se mi tu sice jelo dobře, ale to byla jiná situace, protože jsem tu nebyla před závodem ani 24 hodin. I tak ale myslím, že se není za co stydět, protože top 10 je vždycky super,“ dodala.

Z českých reprezentantek bodovaly i Kateřina Janatová na 23. místě a Petra Nováková, která byla o čtyři příčky horší.

Brennanová zvítězila s velkým náskokem 34 sekund před Ruskou Julií Stupakovou, dříve Bělorukovovou, a vystřídala absentující Norku Therese Johaugovou v čele Světového poháru. Třetí místo obsadila další Američanka Hailey Swirbulová, která se prosadila na stupně vítězů poprvé.

Reprezentace Norska, Švédska a Finska se rozhodly do konce roku v SP nestartovat kvůli obavám z koronaviru.

Závody SP v běhu na lyžích v Davosu:

Ženy - 10 km volně: 1. Brennanová (USA) 24:49,8 2. Stupaková (Rus.) -34,0, 3. Swirbulová (USA) -40,5, 4. Něprjajevová (Rus.) -44,8, 5. Stadloberová (Rak.) -46,8, 6. Sorinová (Rus.) -51,5, 7. Digginsová (USA) -55,9, 8. Eidukaová (Lot.) -58,7, 9. Claudelová (Fr.) -1:00,2, 10. Razýmová -1:03,2, ...23. Janatová -1:53,9, 27. Nováková (všechny ČR) -2:05,5.

Průběžné pořadí SP (po 6 z 33 závodů): 1. Brennanová 377, 2. Sorinová 231, 3. Johaugová (Nor.) 301, 4. Něprjajevová 239, 5. Anderssonová 203, 6. Karlssonová (obě Švéd.) 188, ...23. Razýmová 66, 39. Janatová 23, 43. Beranová (ČR) 18, 65. Nováková 4.

13:30 15 km volně muži.