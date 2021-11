Technologický doping ve stopě? Češi řeší, co přinese zákaz vosků s fluorem

Mezinárodní federace FIS se už několik let snaží splnit nařízení Evropské komise z roku 2017, které už od července 2020 zakázalo vyrábět a uvádět na trh klíčovou látku PFOA, perfluorooktanovou kyselinu. Té se používalo třeba při výrobě teflonu na pánvičky nebo olejových barev. A také lyžařských vosků, které obsahovaly řetězec C8/PFOA, neboli vazbu C8.

„Je to ta nejvíce diskutovaná sloučenina, která ve vysokých koncentracích škodí zdraví a přírodě,“ vysvětluje Blaschke.

FIS původně zákaz těchto vosků plánovala už na minulou sezonu, pod časovým tlakem ale jeho platnost odložila až na tu současnou. Definitivní zákaz ale nakonec neplatí ani v olympijské zimě, budou se moct používat vosky s tzv. očištěním fluorem, s vazbou C6.

Problém je, že FIS stále nemá k dispozici přístroj, který by mohl případné použití fluoru kontrolovat.

„Určitý prototyp měli hotový v zimě a přijeli ho testovat na závody. Jenže výsledky byly nevyhovující. Museli začít téměř od začátku,“ vysvětluje Blaschke. „Z mého pohledu je ta situace velmi nešťastná. Vzali to za špatný konec, nejdřív zakázali použití fluorových vosků a poté začali řešit, jak to vlastně budou kontrolovat.“

V současnosti se přítomnost fluoru ve skluznici lyží dá zjišťovat jen nákladnými kontrolami v laboratořích. FIS pracuje na vývoji přenosného zařízení ve tvaru pistole, které by bylo schopné fluor ve skluznici detekovat.

„Je to trochu science-fiction, ale věřme, že se to povede vyvinout,“ říká Blaschke.

Jestli bude sama FIS během olympijské zimy vozit lyže k laboratorním testům, je zatím nejasné. Federace zatím obeslala národní svazy reglementem se závazkem zakázané vosky nepoužívat.

„Kontroly budou prováděny místní autoritou dané země. To znamená, že nás může celní správa zkontrolovat a odebrat vzorky vosků. Můžou nás zastavit na hranicích, zkontrolovat na závodišti, na hotelu a podobně,“ líčí Blaschke. „Těžko ale říct, jak často k těmto kontrolám bude docházet. A když vás nechytí celníci, tak FIS nejspíš také ne. Otázkou samozřejmě zůstává, zdali někdo vůbec takovým způsobem bude riskovat, protože poté následuje vysoká pokuta a utrpí reputace týmu i svazu.“

Současná situace zatíží běžkařské týmy výraznými finančními náklady navíc. Reprezentační družstva musela nakoupit dostatečnou zásobu vosků s očištěným voskem pro aktuální olympijskou zimu. Pro příští zimu se ale už počítá s definitivním zákazem fluorových vosků.

„Všechny týmy to finančně zasáhne. My si kvůli olympijské sezoně nemůžeme dovolit nějaké vosky nekupovat. Co nám zbyde po letošní sezoně, můžeme hodit do koše,“ konstatuje Jan Franc, reprezentační trenér ženského týmu.

Náklady českého družstva na nákup vosků pro olympijskou sezonu se můžou blížit dvěma milionům korun, což je asi dvojnásobek běžné částky.

Současný stav může znamenat další výhodu pro nejsilnější týmy, které mají díky finanční převaze větší šanci na novou situaci reagovat. A riziko tzv. technologického dopingu je stále ve vzduchu.

„Samozřejmě to k tomu vede. Ano, myslím si, že se to může dít. Myslím, že se to bude dít. Nemám iluze,“ říká Franc. „My tohle určitě podporovat nechceme. Neočištěný fluor se nemůže ani kupovat, převážet. Spadá to pod jurisdikci celní správy. Kontrola může přijít i na závody. Ale dopingové kontroly jsou taky a ty případy jsou stále a stále…“

Situace je citlivá především pro samotné závodníky, kteří můžou mít na startu pochybnosti, jestli stojí na stejné čáře s ostatními.

„Nepřichází to v nejlepší dobu pro náš sport. Další možnost nějakého dopingu to zase celkově srazí celkově. I s ohledem na to, že náš sport ve světě i v České republice neprochází nejlepší sledovaností,“ říká reprezentant Michal Novák. „Budou kontroly, ale ten technologický doping bude možný. Možná je to trochu jak ve formuli. Chápu ochranu přírody, jinak z toho úplně šťastný nejsem…“

Kateřina Janatová, která by měla být po odchodu Kateřiny Razýmové na mateřskou dovolenou, hlavní tváří ženského týmu, vidí i naději.

„Kdybych se měla stresovat vším, kde se dá podvádět, ani nemusíme nastoupit,“ říká Janatová. „Doufám, že tam nebudou takové rozdíly. A třeba se stane i to, že to bude víc vyrovnané, protože není tolik možností. Kdyby někdo ujížděl o tolik metrů, třeba by se na to zaměřili a přišlo by se nato, že chtěl podvádět. Uvidíme, třeba budou jednou lidi féroví.“