Rekordní Jizerská 50? Zázrak. Jsme jako grandslam, říká pořadatel

Co říkáte rekordnímu číslu?

„Nic podobného jsme nečekali. Dva měsíce před akcí jsme se spíš báli, že startovní koridory zůstanou opět prázdné. Rekord, právě s přihlédnutím na celkově slabší zájem o masové akce, vnímáme jako zázrak.“

Kolik přijelo závodníků ze zahraničí?

„Celkem jsme zde přivítali 955 zahraničních závodníků z třiatřiceti zemí. Jizerská 50 je opravdu světový fenomén, což dokumentuje i skutečnost, že jsme v rámci SKI CLASSICS jedním ze čtyř takzvaných Grand Classics, a to po boku Vasaloppetu, Marcialongy a Birkebeineru. Je to něco jako grandslam v tenise.“

Jak těžké bylo letos závod uspořádat?

„Celý organizační tým řešil nastavení formátu, který bude splňovat covidové restrikce. Ty se však stále měnily, následně hrozil příliv omikronu, takže do poslední chvíle nebylo jasné, jaké povolení z ministerstva zdravotnictví, potažmo krajské hygienické stanice, dostaneme. Musím ale říct, že komunikace s těmito institucemi, stejně tak s Národní sportovní agenturou, byla rozhodně lepší, než tomu bylo minulý ročník, kdy jsme do posledního dne nevěděli vůbec nic.“

Co byla v přípravách největší zrada?

„Zorganizovat pohyb více jak deseti tisíc lidí v malém Bedřichově je samo o sobě velká výzva. Ale když nevíte, jestli budou moct startovat po stovce, nebo po tisícovce, pak je to opravdu problém. Jen díky velmi zkušenému organizačnímu týmu se to dá všechno zvládnout. Ale bere to strašně moc energie, která je pak strašlivě důležitá při samotné realizaci.“

Cítili jste po dvou omezených letech podporu běžkařů?

„Podporu od našich závodníků cítíme všichni každým rokem a to nás nabíjí, a to mluvím jistě i za dobrovolníky. Ale musím říct, že po loňském zrušení všech hobby závodů se nám dostalo opravdové podpory, která Jizerskou 50 zachránila. Velká většina závodníků nám nechala startovné a toho si nesmírně ceníme. Proto jsme všem těmto podporovatelům, skutečným srdcařům Jizerské 50, nechali pro tento ročník udělat speciální startovní čísla s poděkováním.“

Jak zvládáte situaci ekonomicky?

„Zatím je zde ještě dost proměnných. Musíme si uvědomit, že loňský rok skončil ve ztrátě a že příjmy ze startovného pokryjí nanejvýš třicet procent celkového rozpočtu. Zásadní pro výsledek akce je finální podpora z Národní sportovní agentury a CzechTourism. Od obou těchto institucí má Jizerská 50 dlouhodobě podporu, ale nyní je komplikací rozpočtové provizorium. Věříme však, že obě instituce dostojí pravidelné podpoře a také příslibům. Obzvláště, když akce dopadla skvěle, a to jak po sportovní stránce, tak i po stránce propagace České republiky do celého světa.“