Na desítce slavil Klaebo, Novák ztrácel: Neměli jsme nejrychlejší lyže

Úřadující vítěz SP Klaebo ve Finsku navázal na vítězství z klasického sprintu a vyhrál jubilejní 50. individuální závod. Stejně jako v pátek doprovodili pětinásobného olympijského šampiona na stupně vítězů krajané, které porazil s velkým náskokem. Druhý byl s odstupem 20,5 sekundy Paal Golberg, třetí Martin Löwström Nyenget.

Šestnáctý muž ze sprintu Novák na Klaeba ztratil 1:18,4 minuty a nebyl spokojený. „Řekl bych, že to je průměr nebo podprůměr,“ řekl Novák v nahrávce pro média. „Dnes jsme asi neměli nejrychlejší lyže. Ztrácel jsem hodně ve sjezdu a při jízdě po rovině. To k tomu patří. Budeme doufat, že přijde více šťastných dní než těch špatných. Na zítra je tam určitě slušná pozice. Bude to pěkný závod a bude o co jet,“ doplnil Novák.

Adam Fellner získal bod za 50. místo, Luděk Šeller obsadil 76. pozici.

Jediné Češce Petře Novákové se závod s intervalovým startem nevydařil. Obsadila 52. místo a nedosáhla na body navzdory tomu, že od nového ročníku boduje 50 místo dosavadních 30 nejrychlejších.

„Moje pocity jsou smíšené. Takticky jsem závod odstartovala dobře, nepřehnala jsem tempo. Celý závod jsem jela konstantně, s tím, že je pro mě vždy nejhorší šestý sedmý kilometr, kdy cítím, že mi docházejí síly. To se opět potvrdilo,“ uvedla Nováková, která si naopak lyže pochvalovala. „Pro mě bude super, když pojedu na bodech v původním konceptu svěťáku. To znamená do top 30. Když tam budu, půjde pro mě o dobrý výsledek,“ doplnila Nováková.

Pětadvacetiletá Anderssonová zvítězila po těsném souboji s krajankou Fridou Karlssonovou, kterou po přetahované na mezičasech porazila o 5,7 sekundy. Připsala si už 29. stupně vítězů ve Světovém poháru, ale teprve druhou výhru. Třetí skončila Němka Katharina Hennigová.

Čtvrtá byla Anne Kjersti Kalvaaová jako nejlepší z Norek, které už závodí bez své dlouholeté jedničky Therese Johaugové, jež po olympijské sezoně ukončila kariéru.

Do závodu nenastoupila Tereza Beranová, která se v pátek blýskla sedmým místem ve sprintu. „Cítila se po včerejším sprintu výrazně unavená a nebylo jí ráno úplně dobře. Vzhledem k dalšímu programu a po dohodě s trenérem se rozhodlo, že startovat nebude,“ vysvětlil sportovní ředitel běžců Štěpán Kaliba.

Specialistka na distanční závody Nováková v sezonním debutu ztratila na vítězku téměř tři minuty a k bodům jí chybělo 14 sekund.