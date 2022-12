Novák je na Tour třetí: Skvělé, ale teď to mrzí. Nechal jsem se vycukat

Tohle byl den jako za časů Lukáše Bauera a Kateřiny Neumannové dohromady. Čeští běžci na lyžích vybojovali na Silvestra v úvodním bruslařském sprintu Tour de Ski dva výsledky v nejlepší desítce, Michal Novák se poprvé dostal do finále a skončil čtvrtý, také Kateřina Janatová si vylepšila kariérní maximum.

Novák je v průběžném pořadí po první etapě Tour de Ski dokonce třetí. Pomohl mu totiž čas z kvalifikace a je tak hned za vedoucím Norem Johannesem Kläbem, druhým Italem Federikem Pellegrinim a o sekundu před Norem Sindre Skarem.

„Takový začátek Tour jsem si ani nepředstavoval. Úplně super, jsem fakt nadšený. Nejlepší umístění v kariéře, bedna byla kousek…“ hodnotil Novák, který se poprvé v kariéře dostal ve sprintu do finále a čtvrtým místem si vylepšil nejlepší umístění ve Světovém poháru.

Ve finále se navíc dlouho pohyboval na medailových pozicích a útočil tak na první české stupně vítězů po devíti letech. Posledním českým běžkařem na medailovém místě ve Světovém poháru byl Lukáš Bauer v listopadu 2013 na klasické desítce v Kuusamu. Novák ale o nadějnou pozici přišel po kolizi s Francouzem Lucasem Chanavatem a nakonec dojel čtvrtý.

„Ve finále mě v průjezdu do druhého kola až moc vycukal Chanavat. Nechtěl jsem ztratit pozici kolem mantinelu, hodně mě zbrzdil. Do toho pajďáku v kopci mě už bolely nohy, už jsem neměl tu danymiku, moc mi to uteklo,“ litoval Novák. „Čtvrté místo je úplně skvělé, ale teď mě to mrzí. Myslím, že jsme odvedli super práci, tým, servis. Muselo to být vidět i v televizi, že lyže nám jely úplně skvěle. Dneska top světová úroveň, jak na straně závodníka, tak na straně servisu.“

Výborný výkon předvedla i Kateřina Janatová, která skončila sedmá v kvalifikaci, ve vyřazovacích jízdách postoupila do semifinále, kde vybojovala celkové sedmé místo. O dvě místa tak vylepšila své nejlepší umístění v kariéře.

„Jsem moc ráda. Zase jsem se vylepšila o dvě pozice. Jelo se mi velmi dobře, lyže mě podržely, myslím, že se to hodně povedlo i servisu. Uvidíme dál do Tour, snad budu mít dostatek sil,“ přála si Janatová.

V neděli jsou na programu stíhací závody na 10 kilometrů klasicky, Novák půjde do boje ze třetího místa průběžného pořadí, 17 sekund za lídrem, Norem Johannesem Kläbem. Janatová ztrácí ze sedmého místo 32 sekund na vedoucí Švýcarku Nadine Fähndrichovou. Stíhačka nahradila původně plánovaný závod s hromadným startem.

„Je to dobře, protože sjezd je asi nebezpečný,“ souhlasil Novák. „Bude to bolet, je to tady fyzicky náročné, tratě jsou těžké. Je tu dlouhý kopec nahoru, pak těžký sjezd dolů, člověk si moc neodpočne. Bude to zajímavé, mám dobrou pozici na startu.“