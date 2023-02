Neumannová před MS rozebírá české šance: Zkuste udělat jednu ránu!

Dlouho mezi nimi rostli králové a královny české zimy. Od Květy Peckové po Kateřinu Neumannovou. Od Lukáše Bauera přes Martina Koukala po Evu Vrabcovou-Nývltovou. Z časů velké generační obměny teď českému běžeckému lyžování opět dorostli šancovní borci. Schází jim možná jen jedna velká rána. „Jde o to naučit se vychytat ten jeden okamžik,“ radí Neumannová.

Hned čtyři Češi byli tuhle zimu v desítce v individuálních závodech, další dva se přidali v týmových sprintech. Jak tohle vzepětí hodnotíte?

„Už asi těžko se budeme vracet k době, kdy kluci měli štafetu a bojovali o medaili ve štafetovém závodě. Asi tam není zářivá světová hvězda, ale jsou tam čtyři lyžaři, kteří jsou schopní zajet do desátého místa. A to je umístění, za které je třeba jim pogratulovat, říct, že odvedli kus práce. A myslím si, že je šance, zvlášť u holek, ještě k dalšímu posunu výkonnosti.“

Co mu brání?

„Spíš je problém ta úzká česká špička, že u kluků máme Michala Nováka, u holek je to malinko lepší, ale chtělo by to tým malinko rozšířit.“

Univerzální Michal Novák je schopen na špičkové úrovni odjet snad každou disciplínu, neměl by si ale najít svoji hlavní disciplínu?

„Michal je ve sprintech schopen se při troše štěstí dostat do finále, ale proti super rychlým sprinterům mu maličko rychlosti chybí. On těží z toho, že je tempař, že má natrénováno, že je schopen ve vysokém tempu absolvovat opakované jízdy. To zatím třeba chybělo Tereze Beranové, která má skvělou rychlost, Michal má zase skvělou vytrvalost a umí opakovat výkony v jednotlivých jízdách.“

Jak by tedy měl uvažovat?

„Já si myslím, že by si měl říct, co je cílem. Jestli je to připravit se na mistrovství světa, na olympiádu, nebo být univerzálem s průběžně dobrými výsledky, je trošku o diskuzi s trenérem. Asi myslím, že se Michal s trenérem snad poučili, když se jim vloni nepovedlo vyladit formu na olympiádu. Tehdy měl skvělý začátek sezony, pak mu během sezony šla výkonnost mírně dolů.“

Jak se tomu vyhnout?

„Jde o to naučit se pracovat s tím, co má. Říct, co je vrchol sezony, na ten se připravit a zkusit tam udělat tu takzvanou ránu, tam zajet ten výsledek. Má k tomu předpoklady, jde o to učit se vychytat ten jeden okamžik, na kterém stavím sezonu, co je ten vrchol sezony. Jsem zvědavá, jestli se jim to nepovede. Loni se jim to povedlo, ale jinak je Michal asi nejuniverzálnější závodník, kterého jsme v poslední době měli.“

Co říkáte třeba na odvážnou sprinterku Terezu Beranovou?

„Je typická sprinterka, z mého pohledu trošku úzkoprofilová tím, že jí extrémně sedí klasický sprint, o něco horší je to v bruslařském sprintu. Ale opravdu udělala velký kus práce v objemové přípravě. To, že byla schopná zajet skvěle kvalifikaci, to se o ní ví dlouhodobě, ale už to nebyla schopná opakovat. Teď je schopná to opakovat třikrát.“

Jak vidíte její potenciál?

„Ještě jí chybí jeden krůček to zopakovat znova ve finále, kam už se dvakrát dostala. Tam už je vidět, že jí síly maličko docházejí, ale myslím si, že jsou na dobré cestě. Letos udělali obrovský kus práce, a pokud udělají ještě další krůček v přípravě na příští sezonu, tak se opravdu můžeme dočkat závodnice bojující o stupně závodů ve sprintech, hlavně v tom klasickém sprintu.“

Je taky docela zábavné pozorovat její odvážné kousky v boji o místo na trati…

„Ona je správně drzá, to sprinteři být musí. Její styl závodění vychází z toho, že má opravdu velké zrychlení, na krátkém úseku je schopná výrazně zlepšit rychlost. Ona se nemusí po startu nikam cpát, může trošku šetřit sílu v balíku, umí se v tom balíku pohybovat. A když na to má, tak si prostě prostor najde.“

A co Kateřina Razýmová, která si při návratu po mateřské pauze prožívá podobný příběh jako kdysi vy?

„Já jsem s Katkou Razýmovou byla v kontaktu. To, že se chce vracet, jsem věděla. Upozorňovala jsem ji, že je strašně důležité vychytat péči o miminko, v jejím případě o dceru. Jako máma ji určitě bude chtít mít u sebe. Ona má fantastickou oporu ve svém manželovi, zároveň trenérovi. Já si myslím, že se postupně bude schopná vrátit na podobná umístění, na kterých byla, než závodní stopu opustila. Ale Katka je ve věku, kdy s ní možná můžeme počítat na tu nejbližší olympiádu, ale je to závodnice sportovně zralejšího věku. Já bych budoucnost stavěla i na Katce Janatové.“

Proč?

„Stala se univerzálkou, závodnicí, která se po troškách zlepšuje. Z holky, která v juniorech byla taková trošku nevýrazná, ten její začátek reprezentační kariéry nebyl nijak oslnivý, tak se postupně stala závodnicí širší světové špičky. Musím říct, že mě taky mile překvapuje.“