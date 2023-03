Beranová ve finále sprintu v Tallinnu. Fenomén Klaebo opanoval SP

Kateřině Janatové chyběly k postupu do semifinále čtyři setiny sekundy, obsadila 15. místo. Muži se v kvalifikaci do nejlepší třicítky nedostali, neuspěl ani finalista z únorového mistrovství světa Michal Novák.

Beranová prošla v závodu na 1400 metrů volnou technikou z kvalifikace až 28. časem, na světovou šampionku Jonnu Sundlingovou ze Švédska ztratila bezmála 13 sekund. Ve čtvrtfinálové rozjížďce se ale česká lyžařka prosadila na postupové druhé místo, když předjela i vedoucí ženu SP Tiril Udnes Wengovou z Norska.

V semifinále pak dojela Beranová třetí, ale o setinu za sebou udržela Švédku Maju Dahlqvistovou a postoupila díky dosaženému času. V závěrečné jízdě se však nedokázala odlepit z posledního místa a stejně jako v prosinci v Beitostölenu a na lednové etapě Tour de Ski ve Val di Fiemme skončila šestá.

Beranová přitom předchozí závody ve Falunu kvůli zdravotním potížím vynechala. "Terka se na závody do Falunu necítila, tak jsme ji nechali odpočívat. V Tallinnu ale pojede, je konec sezony a asi není na co čekat a na co se šetřit. Její stav se nezhoršil, takže to zkusíme z voleje a uvidíme, jak to dopadne," uvedl před závodem na svazovém webu trenér Jan Franc.

Skistadová ve finiši porazila Sundlingovou o 13 setin a navázala na triumfy z Drammenu a Falunu. Vítězný hattrick dovršil pod světly v estonské metropoli i šestadvacetiletý Klaebo, který ve finále zvítězil o více než dvě a půl sekundy před Lucasem Chavanatem z Francie. Velký glóbus přidal k malému sprinterskému, který si zajistil už v sobotu.

Lepší z českých reprezentantů byl Ondřej Černý, který na 33. místě zaostal za postupem do vyřazovacích jízd o 33 setin sekundy. Novák byl o dalších 61 setin pomalejší a skončil osmatřicátý.

Poslední tři závody SP se uskuteční od pátku do neděle v Lahti, dva z nich budou individuální. Pokud je Klaebo oba ovládne, vyrovná absolutní maximum krajanky Therese Johaugové, která nasbírala 20 vítězství v sezoně 2019/20.

SP v běhu na lyžích v Tallinnu - sprint volnou technikou:

Muži: 1. Klaebo (Nor.) 2:14,35, 2. Chavanat (Fr.) -2,62, 3. E. Northug (Nor.) -3,70, 4. Anger (Švéd.) -3,80, 5. Valnes (Nor.) -7,08, 6. Grate (Švéd.) -15,77, ...v kvalifikaci 33. Černý, 38. Novák (oba ČR).

Průběžné pořadí SP (po 29 z 31 závodů): 1. Klaebo 2482, 2. Golberg (Nor.) 2061, 3. Pellegrino (It.) 1551, 4. Holund 1218, 5. Krüger 1185, 6. Tönseth (všichni Nor.) 1175, ...9. Novák 929, 38. Černý 390, 73. Šeller 192, 134. Fellner (oba ČR) 53.

Ženy: 1. Skistadová (Nor.) 2:34,58, 2. Sundlingová (Švéd.) -0,13, 3. Fähndrichová (Švýc.) -2,33, 4. Rydzeková (Něm.) -5,61, 5. Quintinová (Fr.) -8,28, 6. Beranová -9,40, ...15. Janatová (obě ČR) - vyřazena ve čtvrtfinále.

Průběžné pořadí SP (po 29 z 31 závodů): 1. T. U. Wengová (Nor.) 1888, 2. Digginsová (USA) 1778, 3. Niskanenová (Fin.) 1670, 4. Brennanová (USA) 1486, 5. Fähndrichová 1336, 6. Karlssonová (Švéd.) 1220, ...22. Janatová 759, 40. Razýmová 426, 41. Beranová 416, 87. Antošová 91, 127. P. Nováková 25, 158. A. Nováková (všechny ČR) 6.