Řezáč se potká ve stopě se synem (16). Tátu porazím jen na 100 metrů, říká

Tohle se ve sportu moc často nestává. Stanislav Řezáč vydržel v závodní stopě na nejvyšší úrovni třicet sezon a na začátku té další vyhlíží několik společných startů se svým šestnáctiletým potomkem.

„Je třicet let na absolutním vrcholu světového sporu, to nemá obdoby v České republice ani ve světě. Standa odběhal třicet sezon a letos bude stát na startu znova,“ hodnotí majitel jeho laufařského týmu Pavel Sehnal. „Já si nevzpomínám, že by se na závod postavil táta se synem. Standa skutečně třicet let ve vrcholné formě vydržel a mezitím mu syn stihnul dorůst. V tomhle smyslu je dálkové lyžování unikátní, umožňuje sportovci se realizovat se celou dobu.“

Řezáč sice v dubnu oslavil padesátku, ale dál se udržuje ve formě. V říjnu ji prokázal v závodě na kolečkových lyžích Lipnolopet, když skončil těsně třetí za hvězdou běžeckého lyžování Andreasem Nygaardem, který je o 28 let mladší.

„Tím se mi potvrdilo, že jdu správnou cestou a ohromně mě to nakoplo k další práci,“ řekl Řezáč. „S letošní přípravou jsem byl nadmíru spokojený. Mohl jsem si dopřát ta nejlepší soustředění díky obytnému autu, v němž jsem strávil přes čtyřicet dní. Snažím se trošku nabourat trénink, nedělám vytrvalostní tréninky, ale maximálně do dvou hodin, snažím se jít do vyšších tepů a větší frekvence. Mám nějaké roky, závodníci jsou rychlí, uviset je po startu je těžké…“ Elitní seriál Ski Classics začíná za měsíc v rakouském Bad Gasteinu, kde Řezáč poprvé pojede závod se svým synem, půjde o prolog na 15 kilometrů klasicky.

„Těším se, bude moc pěkný pocit jet s Álou závod,“ usmívá se Řezáč. „Myslím, že jeho sportovní kariéra půjde výš a výš. Já asi půjdu další roky níž, ale můžu se ještě držet…“

Jeho šestnáctiletý syn Aleš patří k největším nadějím českého běžeckého lyžování. V minulé sezoně vyhrál tři tituly na mistrovství republiky mladších dorostenců a od nové zimy je zařazen do reprezentace olympijských nadějí, v lednu ho čekají OH mládeže v korejském Kangwonu. Svou kariéru, na rozdíl od tatínka, vidí spíš na kratších tratích, v nichž se závodí ve Světovém poháru.

„Určitě byl bych moc rád, kdyby to směřovalo spíš k tomu Světovému poháru, přijde mi to víc vyvážené. Tím nechci odhánět dálkové běhy, je to taky skvělý sport, ale já jsem spíš pro kratší tratě. Baví mě víc klasika, bruslení mi taky nevadí,“ vysvětloval Aleš Řezáč. „Tátu bych ale zatím porazil tak možná ve stometrovém sprintu…“

Jako člen laufařského týmu se postaví na start několika kratších závodů a čeká ho i Jizerská 50, kterou jeho táta třikrát vyhrál.

„Když jsem byl malej kluk a koukal jsem na televizi, říkal jsem si, že jednou tam chci taky jezdit. Jsem moc rád, že jsem dostal příležitost a můžu si to vyzkoušet z pohledu závodníka,“ pochvaluje si Aleš Řezáč. „Těším se hned na úvodní týmový závod, který můžu jet s tátou.“

Na Jizerské 50 oba bude podporovat i nejstarší muž klanu – Stanislav Řezáč starší.

„Když je oba dva vidím, jak každý trénuje, jak se špičkujou, jsem na to zvědavý,“ usmívá se. „A jestli se s nimi někdy podívám na start Jizerské 50? To je otázka na tělo. Láká mě to, ale je otázka, co ta kostra udělá. Musel bych mít čas potrénovat. Až vyrazí tihle dva, budu o tom opravdu přemýšlet, že bych jim na té trati pomohl…“

V týmu budou během sezony Ski Classics závodit taky Michal Vank, Němec Jakob Walther, Kateřina Švancarová, Anna Sixtová a sám majitel Pavel Sehnal.

„Rozhodně budeme usilovat o to, aby nejlepším českým laufařem v seriálu byl znovu Standa Řezáč,“ usmívá se Sehnal.

Řezáč bude usilovat o stříbrný trikot nejlepšího seniora, který bude moct startovat s nejlepšími v čelní skupině.

„Těšíme se, že Standu vždycky uvidíme ve stříbrném trikotu v té přední linii,“ řekl Sehnal.