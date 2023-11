Valnes vymyslel fintu na Klaeba. Češi na bodech, ale bez postupu

Sprinty klasickou technikou v Ruce vyšly nejlépe Eriku Valnesovi a Švédce Emmě Ribomové, která zopakovala loňský triumf.

Překvapení se zrodilo na účet hvězdného Johannese Hösflota Klaeba, který skončil až třetí. Radoval se sedmadvacetiletý Valnes, jenž ve finském středisku slavil i na úvod sezony 2020.

„Ten pocit jsem tady už jednou zažil. Je to pocit, kdy zapomenete na všechnu bolest a jediné, co chcete, je dojet co nejrychleji do cíle,“ hlásil Valnes pro NRK.

Před třemi roky porazil v cílové rovince právě Klaeba, tentokrát se musel vypořádat s Francouzem Richardem Jouvem.

Největšího rivala Klaeba nečekaně setřásl už v úvodu závěrečného stoupání. „Udělal jsem trik, který Johannes obvykle dělává na mě,“ usmál se Valnes.

Fenomén posledních sezon Klaebo na jaře opustil kvůli sporům norskou reprezentaci a musel se připravovat individuálně. Situaci mu navíc zkomplikovalo i nedávné onemocnění a nákaza covidem.

„Do začátku nemoci byla má forma dobrá. Ale pak mě to vrátilo trochu zpátky,“ přiznal Klaebo pro NRK.

Nejlepší český výsledek v pátek zaznamenal Michal Novák, který skončil na 17. místě. Ve své rozjížďce působil v naprosté pohodě, ale postup z ní nakonec nevymáčkl.

„Na začátku jsem do toho šlápnul. Měl jsem hodně sil, s tím problém nebyl. Rozhodlo se ve stoupání na stadion,“ popsal své potíže, kdy se kolem něj prohnal Američan Ben Ogden. „Tam jsem mu bohužel musel trochu uhnout a pak jsem trochu uklouzl.“

Přesto se karlovarský závodník cítí na startu sezony výborně. „Cítím formu, lyže byly dobře připravené. Kdybych to měl srovnat s minulými lety, hodnotil bych se velmi pozitivně,“ pochvaloval si.

Body po postupu do vyřazovacích bojů získaly také osmnáctá Tereza Beranová, dvaadvacátá Barbora Antošová a osmadvacátá Kateřina Janatová.

Nejlépe rozjetou jízdu měla třiadvacetiletá Antošová, která si přivezla dobrou pozici do závěrečného stoupání, ale pak už na nejlepší nestačila a ve své rozjížďce skončila pátá.

„Čtvrtfinále mě trochu mrzí, jelikož jsem se cítila dobře, ale v cílové rovince mi nezbyly síly. Jinak jsem relativně spokojená, byla u mě i lepší technika. Oproti loňsku jsem pozorovala značný pokrok,“ hlásila Antošová.

Úvodní závody SP v běhu na lyžích v Ruce (Finsko) - sprint klasicky:

Muži: 1. Valnes (Nor.) 2:37,96, 2. Jouve (Fr.) -0,83, 3. Klaebo (Nor.) -1,70, 4. Pellegrino (It.) -2,40, 5. Evensen -8,45, 6. Jenssen (oba Nor.) -11,75, ...17. Novák - vyřazen ve čtvrtfinále, 51. Černý, 64. Šeller, 74. Fellner - všichni vyřazeni v kvalifikaci.

Ženy: 1. Ribomová 3:00,78, 2. Sundlingová (obě Švéd.) -0,85, 3. Skistadová (Nor.) -1,81, 4. Karlssonová -2,9, 5. Svahnová (obě Švéd.) -3,56, 6. Joensuuová (Fin.) -12,58, ...18. Beranová, 22. Antošová, 28. Janatová - všechny vyřazeny ve čtvrtfinále.