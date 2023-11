Novákova mise ke zlatu: laboratoř v Norsku, dřít jako Bauer. Myslí i na PR

Když byl Michal Novák ještě malý kluk, Lukáš Bauer právě bojoval s Petterem Northugem a Dariem Colognou o pozici krále běžeckého lyžování. Oba dva jsou z Krušných hor, závodili za karlovarský Slovan, a tak se občas potkávali.

„Vybaví se mi dva momenty. Lyžoval jsem na Božáku na závodních okruzích, on se tam objevil a začal se bavit s mojí matkou. Já jsem z toho byl úplně vyjevený. Wow!“ vzpomíná Novák s úsměvem. „Druhý moment byl ve Varech někdy na podzim na přespoláku. Lukáš se byl podívat a pamatuju si, že jsem se s ním hrozně chtěl vyfotit. Dodneška tu fotku mám na poličce mezi medailemi.“

Přibližně dvě dekády poté, co se ve světě prosadil Lukáš Bauer, si jede na první pohled velmi podobný příběh další chlapec z Krušných hor. Navzdory zjevnému talentu, ani jeden z nich nebyl zázračným mladíkem typu Johannese Klaeba. Oba dva věřili poctivé, dlouhodobé práci, díky níž se rok za rokem posouvali blíž špičce.

„Ta pracovitost a to, že vnímáme, že je potřeba si to oddřít, že je to nedílná součást a předpoklad úspěchu, to asi vnímáme oba dva stejně. Z Varů jsme oba, on pro mě byl vždycky vzorem,“ líčí Novák. „Spousta lidí