Sprinty v Trondheimu ovládli Norové, Novák s Janatovou ve čtvrtfinále

Michal Novák po dojezdu do cíle • ČTK / AP / Heikki Saukkomaa

Sprinty volnou technikou na Světovém poháru v Trondheimu vyhráli Norové Johannes Hösflot Klaebo a Kristine Stavaas Skistadová. Z pětice českých reprezentantů se do vyřazovacích bodů prosadili jen Michal Novák a Kateřina Janatová. Oba vypadli ve čtvrtfinále. Janatová byla klasifikovaná na 19. příčce, Novák obsadil 26. místo.

Zastávka v Trondheimu je generálkou na mistrovství světa, které se zde uskuteční v roce 2025. Oba Češi měli k postupu do semifinále daleko. Janatová obsadila ve svém čtvrtfinále čtvrtou příčku, Novák dojel poslední. Na rozdíl od sprintu klasicky v Östersundu, kde obsadil až 32. příčku, se dnes lídr českého týmu alespoň dostal do vyřazovacích bojů.

Mužský závod se odehrával takřka výhradně v norské režii. Ve finále obsadili domácí reprezentanti pět ze šesti míst. Vklínil se mezi ně jen Francouz Lucas Chanavat, jenž se jediný držel Klaeba až na stadion. V cílové rovince na něj ale ztratil a hvězdný Nor s náskokem 0,81 sekundy vybojoval 42. vítězství ve sprintu Světového poháru.

Ženské finále bylo vyrovnanější. Skistadová se až v posledních metrech dostala před dvojici rychlých Švédek. Linn Svahnová na ni ztratila patnáct setin, o další setinu zpět byla Emma Ribomová.

V sobotu se v Trondheimu uskuteční skiatlon mužů i žen na 2x10 kilometrů.

SP v běhu na lyžích v Trondheimu (Norsko) - sprint volně:

Muži: 1. Klaebo (Nor.) 2:39,28, 2. Chanavat (Fr.) -0,81, 3. Amundsen -1,69, 4. Taugböl -2,55, 5. Jenssen -3,33, 6. Valnes (všichni Nor.) -15,42, ...26. Novák - vyřazen ve čtvrtfinále, v kvalifikaci 54. Šeller, 57. Černý (všichni ČR)

Průběžné pořadí SP (po 7 z 34 závodů): 1. Amundsen 572, 2. Klaebo 504, 3. Golberg 491, 4. Valnes 385, 5. Novák 370, 6. Krüger (Nor.) 341, ...105. Šeller 14, 109. Černý 10, 117. Fellner (ČR) 4.

Ženy: 1. Skistadová (Nor.) 3:04,71, 2. Svahnová -0,15, 3. Ribomová (obě Švéd.) -0,16, 4. Digginsová (USA) -4,03, 5. Carlová (Něm.) -4,20, 6. L. U. Wengová (Nor.) -9,91, ...19. Janatová - vyřazena ve čtvrtfinále, v kvalifikaci 44. Antošová (obě ČR).

Průběžné pořadí SP (po 7 z 34 závodů): 1. Digginsová 623, 2. Ribomová 589, 3. Brennanová (USA) 546, 4. Svahnová 467, 5. Karlssonová 460, 6. Ilarová (obě Švéd.) 422, ...19. Janatová 239, 57. Beranová (ČR) 64, 60. Antošová 57.