Nejhorší pocit na světě. Nováka v Norsku trápila žízeň, doběhl šestnáctý

Těžkou dřinu zažil při jediném skiatlonu sezony Světového poháru Michal Novák. Na trati v norském Trondheimu vybojoval český běžec na lyžích 16. místo. „Bylo to opravdu maso,“ líčil aktuálně osmý muž průběžného pořadí.

Na závodníky v Trondheimu čekaly v sobotu těžké podmínky, teplota byla vysoko nad bodem mrazu. „Měl jsem obrovskou žízeň. Je tady teplo a nejhorší pocit na světě je asi žízeň…“ popisoval Michal Novák pocity z náročného závěru dvacetikilometrové trati.

První polovinu zvládl nejlepší Čech v seriálu obstojně, od osmého kilometru však začal nabírat ztrátu na vedoucího Nora Johannese Hösflota Klaeba a propadl se do druhé skupiny.

„Klasická trať je tady super náročná a vyloženě mi to na klasice nechutnalo. Musel jsem zvolnit a držet svoje tempo. Pak se ve sjezdu povedlo najet nějaké sekundy zpátky,“ popisoval Novák úvodní desetikilometrový úsek.

Přezouval jako 16. se ztrátou necelých dvaceti sekund na samotné čelo.

„Přezutí jsem zvládl dobře. Skiatlon je specifický v tom, že se člověk pak na skejtové části necítí dobře technicky a byl jsem rozházený. Pocitově to bylo zvláštní, ale pak jsem se trochu stabilizoval. Ve skupině jsme poměrně i odpočívali,“ líčil Novák.

Druhý muž závodu na 20 kilometrů ve finské Ruce v sobotu na stupně vítězů pomýšlet nemohl. V bruslařské části se jeho odstup začal výrazněji zvětšovat a cílem projel minutu a půl po nejrychlejším Klaebovi.

„Šestnácté místo je odbojované. Forma není tak dobrá jako na začátku sezony, zároveň musíme zapracovat na strategii v rámci vosků. Uvidíme, co se nám s týmem podaří, stále je to ale dobré,“ hodnotil Novák.

Na 34. místě doběhl druhý Čech na startu Adam Fellner. V neděli mají muži na programu závod na 10 km klasickou technikou.

SP v běhu na lyžích v Trondheimu (Norsko) - skiatlon (2x10 km):

Muži: 1. Klaebo (Nor.) 43:50,7, 2. Musgrave (Brit.) -0,7, 3. Tönseth -0,8, 4. Krüger (oba Nor.) -1,3, 5. Halfvarsson (Švéd.) -17,6, 6. Amundsen (Nor.) -44,0, ...16. Novák -1:30,9, 34. Fellner (oba ČR) -2:27,4.

Průběžné pořadí SP (po 8 z 34 závodů): 1. Amundsen 655, 2. Klaebo 634, 3. Golberg 557, 4. Valnes (oba Nor.) 439, 5. Krüger 438, 6. Musgrave 436, ...8. Novák 425, 104. Fellner 21, 111. Šeller 14, 116. Černý (oba ČR) 10.

Ženy: 1. Anderssonová (Švéd.) 49:23,4, 2. Digginsová (USA) -15,2, 3. H. Wengová (Nor.) -16,7, 4. Stadloberová (Rak.) -18,2, 5. Slindová (Nor.) -20,2, 6. Carlová (Něm.) -22,7, ...Janatová (ČR) nedokončila.

Průběžné pořadí SP (po 8 z 34 závodů): 1. Digginsová 724, 2. Ribomová (Švéd.) 668, 3. Brennanová (USA) 631, 4. Anderssonová 552, 5. Svahnová 539, 6. Karlssonová (obě Švéd.) 514, ...22. Janatová 239, 59. Beranová 64, 61. Antošová (obě ČR) 57.