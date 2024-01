Amundsen zvracel z nervozity, pak jásal. Nejlepší Čech na Tour de Ski smutnil

Nejtěžší závod sezony Světového poháru v běžeckém lyžování má v mužské kategorii znovu norského vítěze. Při absenci nemocného Johannese Klaeba na trůn vystoupal pětadvacetiletý Harald Östberg Amundsen. Před poslední etapou držel náskok více než minutu a půl na krajana Erika Valnese, platil za velkého favorita, přesto přiznal, že si triumf vybral svoji daň.

„Byl jsem strašně nervózní. Během rozcvičky jsem zvracel, bylo mi neuvěřitelně špatně. Cítil jsem nervozitu v každé buňce těla,“ uvedl pro norskou stanici NRK. „Teď jsem šťastný za to, jak to skončilo.“

Amundsen se držel v popředí lyžařského pelotonu, ve strmých částech sjezdovky mu ujeli jen čtyři soupeři. O vítězství si to v závěrečném dílu Tour rozdali Jules Lapierre s Němcem Friedrichem Mochem a francouzský reprezentant se radoval z prvního triumfu v závodě Světového poháru. Vydařený den pro Francii podtrhl Hugo Lapalus, který se vyšvihl na celkové třetí místo. Senzační stříbrnou příčku vybojovala pro Německo třiadvacetiletá vycházející hvězda Moch.

„Je skvělé, že Tour má mezinárodní stupně vítězů. Östberg Amundsen poslední etapu zvládl naprosto výjimečně, stal se důstojným vítězem,“ ocenil krajana expert NRK Fredrik Aukland.

Amundsen na Tour vyhrál dvě etapy, jednou skončil třetí a symbolicky převzal žezlo od suveréna Klaeba. „Během hymny to byly úžasné pocity. Lepší, než když jsem o tom snil,“ líčil dojatý šampion.

Český reprezentant Adam Fellner skončil v etapě i v celkovém pořadí na 31. místě. „Převládá zklamání, bylo to blízko, ale zase se mi nepovedlo dostat se do třicítky. Předvedl jsem tady nejlepší závod, ale chybělo zase malinko. Mrzí mě těch pár vteřin,“ krčil rameny rodák z Jeseníku. „Top 30 mi uniklo o deset sekund, což je na sedm závodů miniaturní rozdíl. Mrzí mě to moc, ale s čistým svědomím můžu říct, že jsem nikde nenechal ani vteřinu a makal až do konce.“

Česká jednička Michal Novák kvůli následkům nemoci odstoupil už po úvodním sprintu.

Triumfy Američanek, úspěch Janatové

Znovu po třech letech ovládla ženskou Tour de Ski Američanka Jessie Digginsová. Závěrečnou etapu navíc vyhrála její krajanka Sophia Laukliová.

Kateřina Janatová dokončila nedělní výjezd na sjezdovku na 19. místě se ztrátou 2:27 minuty na vítězku. Udržela tak osmnáctou příčku.

„Je to nejlepší Tour, kterou jsem zatím zajela. Desáté místo z Davosu mě sice trošku navnadilo, ale počítají se všechny závody a něco se mi zase tolik nepovedlo. Osmnácté místo je dobré,“ zhodnotila jediná Češka v cíli „etapáku“.

V posledním stoupání už Janatové chyběly síly. „Chtěla jsem být do dvaceti, což se povedlo. Už mi nezbyly tolik síly, ubojovala jsem to a jsem ráda, že jsem to vůbec vyjela,“ oddechla si.

Závod SP a závěrečný díl Tour de Ski v běhu na lyžích ve Val di Fiemme - 10 km volně s hromadným startem:

Muži:

1. Lapierre (Fr.) 33:00,7, 2. Moch (Něm.) -2,4. 3. Lapalus (Fr.) -16, 4. Vermeulen (Rak.) -27,8, 5. Amundsen -30,2, 6. Nyenget (oba Nor.) -45,5, ...31. Fellner (ČR) -2:39,6.

Konečné pořadí Tour de Ski (po 7 etapách): 1. Amundsen 3:41:21,9, 2. Moch -1:19,2, 3. Lapalus -1:32,8, 4. Nyenget -1:57,3, 5. Klee (Švýc.) -2:07,4, 6. Valnes (Nor.) 2:17,7, ...31. Fellner -9:01,4.

Průběžné pořadí SP (po 16 z 34 závodů): 1. Amundsen 1302 b., 2. Valnes 1011, 3. Golberg (Nor.) 957, 4. Lapalus 751, 5. Klaebo (Nor.) 734, 6. Moch 705, ...20. Novák 425, 72. Fellner 85, 114. Černý 21, 125. Šeller (všichni ČR) 14.

Ženy:

1. Laukliová (USA) 38:16,5, 2. H. Wengová (Nor.) -17,1, 3. Claudelová (Fr.) 37,7, 4. Niskanenová (Fin.) 39,2, 5. Eidukaová (Lot.) -41,0, 6. Digginsová (USA) -48,5, ...19. Janatová (ČR) -2:27,1.

Konečné pořadí Tour de Ski (po 7 etapách): 1. Digginsová 4:13:19,0, 2. H. Wengová -31,6, 3. Niskanenová 39,7, 4. Karlssonová -1:17,4, 5. Sundlingová 1:47,9, 6. Svahnová (všechny Švéd.) -2:06,3, ...18. Janatová -6:18,6.

Průběžné pořadí SP (po 16 z 34 závodů): 1. Digginsová 1402, 2. Svahnová 1094, 3. Brennanová (USA) 1071, 4. Ribomová (Švéd.) 1026, 5. Carlová (Něm.) 992, 6. Karlssonová 956, ...19. Janatová 464, 70. Beranová 64, 75. Antošová (všechny ČR) 57.