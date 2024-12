Lyžařka v cíli zvracela: Trošku trapas, moc lidí se smálo… Kolegyně pomohla

Mathilde Myhrvoldová dorazila do cíle zcela vyčerpaná • Profimedia.cz

Tohle se do přímého televizního přenosu moc nehodilo. Norská lyžařka Mathilde Myhrvoldová ve sprintu Světového poháru bruslením v Davosu dojela na druhém místě, v cíli se jí ale zvednul žaludek a pozvracela se. „Trošku trapas…“ povzdechla si.

Pro Mathilde Myhrvoldovou to byl velký den, protože ve Světovém poháru se dostala na stupně vítězů poprvé po třech letech. V Davosu sice nestačila na suverénní švédskou vítězku Jonnu Sundlingovou, v souboji tří Norek o druhé místo ale uspěla.

„Minutu jsem si říkala, že to bude v pohodě, pak se mi zvednul žaludek a potřebovala jsem pár minut, abych se dala dohromady,“ uvedla Myhrvoldová podle The Pinnacle Gazette. „Zakyselíte se, je to dlouhý den. Člověk se snaží jíst vyváženě, ale zároveň nemůžete jíst moc. A pak se vám zvedne žaludek.“

V citlivé situaci se své týmové kolegyně zastala Julie Myhreová, která v závodě dojela třetí.

„Tyhle věci mě děsí, ale je to moje kamarádka. Nemohla jsem ji tam jen tak nechat, snažila jsem se jí pomoct,“ uvedla Myhreová. „Až moc lidí tam stálo a smálo se. A mně bylo jasné, že se to natáčelo. Trochu se napila a postavilo ji to na nohy.“

V závodě zabodovala i reprezentantka Kateřina Janatová, která dvanáctým místem navázala na šestou příčku z Lillehammeru. Přestože nebyla úplně fit, postoupila až do semifinále.

„Po Lilehammeru jsem se necítila úplně dobře, spíše nemocně. Bolelo mě v krku a taky mě bolely svaly. V podstatě jsem před týmovým sprintem jen ležela v posteli,“ líčila Janatová pro svazové stránky. „Nechtěla jsem to vzdát, protože minulý týden se mi sprint volnou technikou povedl. Ale zároveň jsem nechtěla onemocnět případně ještě víc. S výsledkem jsem hodně spokojená na to, jak jsem se celý týden cítila.“

Výsledky SP v běhu na lyžích v Davosu

Muži: 1. Klaebo (Nor.) 2:22,86, 2. Chanavat (Fr.) -1,38, 3. Valnes -2,41, 4. Amundsen -3,19, 5. Jenssen (všichni Nor.) -9,31, 6. Ogden (USA) -14,96, ...v kvalifikaci 48. Černý, 59. Tuž, 67. Šeller, 80. Bauer (všichni ČR).

Průběžné pořadí SP (po 7 z 31 závodů): 1. Amundsen 613, 2. Klaebo 512, 3. Nyenget 401, 4. Krüger (oba Nor.) 351, 5. Valnes 346, 6. Schumacher (USA) 315, ...88. Černý 37, 98. Fellner (ČR) 26, 124. Šeller 10, 129. Bauer 7, 131. Dufek (ČR) 6.

Ženy: 1. Sundlingová (Švéd.) 2:44,90, 2. Myhrvoldová -2,33, 3. Myhreová -2,72, 4. L. Wengová (všechny Nor.) -2,85, 5. Jönsuuová (Fin.) -3:09, 6. Digginsová (USA) -4,88, ...12. Janatová, v kvalifikaci 44. Antošová (obě ČR).

Průběžné pořadí SP (po 7 z 31 závodů): 1. Digginsová 576, 2. Sundlingová 553, 3. Carlová (Něm.) 485, 4. Johaugová 432, 5. H. Wengová (obě Nor.) 394, 6. Anderssonová (Švéd.) 338, ...11. Janatová 294, 64. Antošová 47, 79. Havlíčková (ČR) 28.