Odermatt vítěz v mlhavém oparu. Obří slalom ve Francii na hraně regulérnosti

První kolo žádné extra drama nepřineslo. Na konci minulé sezony Odermatt nedokončil poslední obří slalom v Saalbachu. V nové sezoně zase vypadl v Söldenu i Beaver Creeku Odermatt. Začalo se spekulovat o tom, zda je švýcarská ikona alpského lyžování současnosti v pohodě. Jeho trenér dokonce v USA svedl výpadek svého svěřence na špatný materiál. Možná proto, aby z Odermatta alespoň částečně setřásl zodpovědnost.

Někdy po jedenácté dopolední však bylo jasno, že olympijský vítěz 2022 právě z obřího slalomu, v žádné krizi není. První kolo totiž opanoval, ale bylo to těsné před Henrikem Kristoffersenem z Norska a dalším Švýcarem Loicem Meillardem.

Když se šlo po obědě na druhé kolo, na svah v údolí Tarentaise padala nepříjemná mlha. Postupně se navíc podmínky horšily i kvůli přetrvávajícímu sněžení a nepomáhal ani vítr. Situace využili někteří závodníci, kteří startovali do druhého kola mezi prvními, což znamená, že se jim první kolo příliš nepovedlo.

Třeba takový Rakušan Patrick Feuerstein si polepšil v celkovém hodnocení závodu o 22 míst na druhou příčku. Skokanem dne se ale stal Švýcar Luca Aerni. Závod v mléčném oparu mu přinesl 4. místo, přitom startoval do druhého dějství jako nejhůře postavený. Proklouzl do něj totiž těsně jako poslední třicátý.

„Sledoval jsem Aerniho jízdu a byla neuvěřitelně dobrá jízda,“ ocenil Odermatt svého krajana. V tu chvíli však nepředpokládal, že právě Aerni nakonec bude jedním z jeho velkých soupeřů o bednu.

Jury měla těžkou hlavu, protože zhruba v polovině druhého kola dorazily nahoru na start informace, že by se počasí mělo ještě zhoršit. Intervaly mezi nejlepšími závodníky se tak krátily na minimum kvůli co největší regulérnosti. Řada borců však tentokrát na manýry přírody stejně doplatila. Domácí Alexis Pinturault se propadl na poslední místo, Nor s brazilskými kořeny Lucas Braathen či Rakušan Manuel Feller nedokončili. Velký propad zaznamenali i Meillard či Atle Lie Mcgrath.

Kamera v některých pasážích měla problém dokonce závodníky na svahu pořádně najít. S nástrahami druhého kola se skvěle vypořádal hlavně Odermatt, který ustál tlak. Po třech výpadcích ve své královské disciplíně pro něj jistě nebylo snadné spustit se dolů, když dostával do startovní budky informace o těžkostech na trati.

Nakonec ale sedmadvacetiletý fenomén sice ztratil velkou část náskoku, ale přece jen v součtu obou kol nechal za sebou Rakušana Feuersteina o osm setin sekundy. Král je zpět. „Byla to pro mě obrovská zátěž, když jsem viděl ty časové ztráty v řádech sekund. Štěstí tentokrát bylo na mojí straně. Teď se ukázalo, jak dokáže být náš sport těžký. V minulosti byla spousta věcí brána jako samozřejmost. Médii i mnou samotným. Právě nyní jsou pro mě takto těsná vítězství tak důležitá,“ pronesl po závodě Odermatt.

Výsledky SP v sjezdovém lyžování ve Val d'Isere:

Muži - obří slalom: 1. Odermatt (Švýc.) 2:11,66 (1:04,80+1:06,86), 2. Feurstein -0,08 (1:07,29+1:04,45), 3. Brennsteiner (oba Rak.) -0,12 (1:05,36+1:06,42), 4. Aerni (Švýc.) -0,23 (1:08,22+1:03,67), 5. Kristoffersen (Nor.) -0,24 (1:04,95+1:06,95), 6. De Aliprandini (It.) -0,39 (1:06,41+1:05,64).

Průběžné pořadí obřího slalomu (po 3 z 9 závodů): 1. Kristoffersen 170, 2. Kranjec (Slovin.) 132, 3. Braathen (Braz.) 130, 4. Steen Olsen (Nor.) 129, 5. Tumler (Švýc.) 124, 6. McGrath (Nor.) 120.

Průběžné pořadí SP (po 7 z 38 závodů): 1. Kristoffersen 290, 2. Odermatt 280, 3. McGrath 202, 4. Noël (Fr.) 200, 5. Braathen 180, 6. Steen Olsen 177, ...35. Zabystřan (ČR) 46.