Matka Johaugová na Tour vyrovnala rekord, dceru měla u sebe. Slaví i Klaebo

Norská běžkyně na lyžích Therese Johaugová zase nahodila své pověstné turbo. Šestatřicetiletá legenda během comebackové sezony po mateřské pauze suverénně ovládla závěrečný víkend Tour de Ski a v cíli po výšlapu na Alpe Cermis slavila své čtvrté vítězství v prestižním seriálu. Vyrovnala tak bilanci dosavadní rekordmanky, Polky Justyny Kowalczykové. Mezi muži rovněž počtvrté ovládl seriál Nor Johannes Hösflot Klaebo, který vyrovnal rekord Daria Cologni.

V klidu si vyslechla poznámky o tom, že po návratu už není tou fenoménkou jako dřív. Na Tour de Ski přečkala rozpačitý začátek a pak znovu rozjela svůj stroj na vítězství. Pár metrů před cílem na Alpe Cermis hrábla za mantinel mezi diváky pro norskou vlajku a za čárou měla ještě dost síly, aby s ní chvilku radostně křepčila.

„Nemohla jsem se posledního závodu dočkat. Vyhrát tady čtyřikrát je fantastické. Nebyl to můj cíl, neměla jsem tady být. Ale jsem šťastná, že jsem se rozhodla startovat,“ hodnotila Johaugová v přímém televizním přenosu.

Na vrcholu Alpe Cermis byla znovu tou závodnicí, která se před třemi lety po olympiádě v Pekingu loučila s kariérou.

„Končila jsem kariéru po skoro dvaceti letech, takže vám schází trénování i závodění, při němž se snažíte plnit své cíle. Schází vám lidi, kamarádi z týmu. Ale když jsem loni končila, cítila jsem, že byl správný čas říct: Stop! Všech svých cílů jsem dosáhla,“ řekla Johaugová předloni na podzim, když navštívila Prahu, aby propagovala svou oděvní značku. „Stala jsem se mistryní světa, olympijskou šampionkou, vyhrála jsem celkové pořadí Světového poháru, Tour de Ski… A řekla jsem si, že ve čtyřiatřiceti letech byl čas dělat jiné věci. Chtěla jsem založit rodinu a nikdy nevíte, jak dlouho tohle může trvat. Už žiju nový život, ale někdy se mi stýská i po tom starém…“

Když je v srdci stesk, musí tam být i láska. V případě Johaugové k lyžování v bílých pláních a jistě k myšlence na světový šampionát, který se na přelomu února a března příhodně chystá v Trondheimu. Ten je přirozeně jejím hlavním cílem aktuální sezony. Tour de Ski v jejích plánech původně ani nebyla. Po začátku sezony si ale Johaugová uvědomila, že se jí prověrka na náročné tour může hodit.

„Na tohle jsem čekala. Moje tělo potřebovalo závody a najednou stojím znovu na vrcholu stupňů vítězů,“ radovala se Johaugová, když v sobotu ve Val di Fiemme vyhrála skiatlon na 20 kilometrů.

Právě tady se rozhodovalo. Po prvním víkendu v Toblachu byla v pořadí Tour de Ski až šestá se ztrátou minuty a 14 sekund na vedoucí Američanku Jessie Digginsovou. Tu ale zbrzdily problémy s chodidlem a Johaugová si postupně připravila pozici pro útok.

V sobotním skiatlonu na nových olympijských tratích se uprostřed bruslařské části v klidu odpoutala od skupinky svých největších soupeřek a v sólo závodě vyhrála o půl minuty. Před krajankou Astrid Oeyre Slindovou si do poslední etapy vybojovala náskok 22 sekud. Ten pak při cestě na vrchol Alpe Cermis rozmnožila na 47 sekund v cíli.

Johaugové pomohla i vstřícnost vedení norského týmu, které jí povolilo na Tour pobývat se svou rodinou – přítelem a bývalým veslařem Nilsem Jakobem Hoffem a jejich téměř dvouletou dcerou Kristin.

„Je to pro mě velmi důležité. Daleko snadněji se mi odjíždělo, když se ke mně mohli přidat. Nemusí mě trápit výčitky svědomí, že nejsem s nimi. Zvlášť na Vánoce,“ líčila Johaugová pro deník VG, která na Tour cestovala na Boží hod vánoční. „Mám ráda Vánoce a Vánoce znamenají rodinu. Opustit ji o Vánocích by nebylo cool. Je pro mě skvělé, že je mám tady.“

Během mistrovství světa bude moct z tohoto benefitu zřejmě čerpat sílu znovu. Šampionát se po dlouhých čtrnácti letech koná v Norsku. V roce 2011 na Holmenkollenu získala v závěrečné bruslařské třicítce svůj první titul. Za pár týdnů v Trondheimu bude na zlato útočit v každém závodě, kdy bude na startu.

Klaebo vyrovnal Colognu

Nor Johannes Hösflot Klaebo počtvrté vyhrál Tour de Ski a vyrovnal Švýcara Daria Colognu, který dosud jako jediný muž nasbíral čtyři vítězství v etapovém seriálu. Závěrečnou etapu s ikonickým výjezdem na Alpe Cermis ovládl jiný Nor Simen Krüger. Michal Novák byl v neděli šestadvacátý a celkově Tour zakončil na 23. místě.

Klaebo do nedělního závodu na 10 kilometrů s hromadným startem vyrážel s velkým náskokem, takže mu k vítězství stačilo dojet na vrchol na 18. místě s více než minutovou ztrátou na vítězného Krügera. Celkově měl náskok 1:23,1 minuty před Rakušanem Mikou Vermeulenem a navázal na své úspěchy z let 2019, 2022 a 2023.

Vermeulena na druhou příčku vynesla nedělní druhá pozice. Byl jen o necelých osm sekund pomalejší než Krüger. Celkově třetí skončil Francouz Hugo Lapalus. Ten se na sjezdovku vyškrábal jako čtvrtý se zhruba třináctisekundovým mankem na vítěze a celkově na suveréna tohoto ročníku Klaeba ztratil minutu a 43,7 sekundy.

Nejlepším z českých reprezentantů byl Novák, který do sezony naskočil později po zářijové operaci slepého střeva. Po sobotním desátém místě ve skiatlonu byl před finálovou etapou dvaadvacátý, ale v neděli si o jedno místo pohoršil. Tour dokončil s více než šestiminutovým mankem na vítěze.

Adam Fellner v neděli doběhl na 38. místě a celkově se zařadil na 41. pozici. Tomáš Dufek dokončil Tour šest míst za ním poté, co v závěrečné etapě obsadil 48. místo.

SP a závěrečný díl Tour de Ski v běhu na lyžích ve Val di Fiemme (Itálie) - 10 km volně s hromadným startem:

Muži: 1. Krüger (Nor.) 32:39,6, 2. Vermeulen (Rak.) -7,8, 3. Moch (Něm.) -10,7, 4. Lapalus (Fr.) -13,4, 5. Esteve Altimiras (And.) -20,9, 6. Andersen (Nor.) -24,7, ...26. Novák -1:34,0, 38. Fellner -2:19,3, 48. Dufek (všichni ČR) -3:28,1.

Konečné pořadí Tour de Ski (po 7 etapách): 1. Klaebo (Nor.) 3:24:17,3, 2. Vermeulen -1:23,1, 3. Lapalus -1:43,7, 4. Pellegrino (It.) -2:13,3, 5. Moseby (Nor.) -2:27,2, 6. Moch -2:33,0, ...23. Novák -6:14,3, 41. Fellner -11:39,6, 47. Dufek -16:34,4.

Průběžné pořadí SP (po 16 z 31 závodů): 1. Klaebo 1217, 2. Amundsen (Nor.) 836, 3. Pellegrino 776, 4. Valnes (Nor.) 773, 5. Lapalus 747, 6. Krüger 702, ...52. Novák 139, 88. Fellner 68, 105. Černý 37, 126. Dufek 18, 139. Šeller 10, 143. Bauer (všichni ČR) 7.

Ženy: 1. Johaugová 35:59,0, 2. Slindová -25,5, 3. H. Wengová -28,0, 4. Sannessová (všechny Nor.) -31,1, 5. Anderssonová (Švéd.) -44,4, 6. Digginsová (USA) -54,3, ...17. Janatová -2:34,4, 30. Havlíčková (obě ČR) -4:27,0.

Konečné pořadí Tour de Ski (po 7 etapách): 1. Johaugová 3:46:59, 2. Slindová -47, 3. Digginsová -2:41, 4. Niskanenová (Fin.) -3:21, 5. H. Wengová -4:07, 6. Anderssonová -4:56, ...23. Janatová -13:37, 31. Havlíčková -27:25.

Průběžné pořadí SP (po 16 z 31 závodů): 1. Digginsová 1189, 2. Johaugová 1065, 3. Slindová 953, 4. Carlová (Něm.) 925, 5. H. Wengová 859, 6. Niskanenová 817, ...17. Janatová 461, 53. Havlíčková 121, 72. Antošová (ČR) 47.

Nejvíc vítězství na Tour de Ski:

Muži:

4 - Dario Cologona (Švýcarsko), Johannes Hösflot Klaebo (Norsko)

2 - LUKÁŠ BAUER, Martin Johnsrud Sundby (Norsko), Alexander Bolšunov (Rusko)

Ženy: