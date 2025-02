Životní závod Janatové! V Itálii skončila těsně pod stupni vítězů

Závod mužů na stejné trati opanovali norští běžci, kteří v čele s Haraldem Amundsenem obsadili kompletní stupně vítězů. Čeští reprezentanti dnes v Itálii nestartovali.

Janatová rozběhla závod svižně a od počátku se na mezičasech pohybovala mezi nejlepšími. V závěru ale mírně zpomalila a boj o premiérové stupně vítězů nakonec prohrála. Druhé místo za Digginsovou, která vedla stylem start - cíl, obsadila s odstupem 5,1 sekundy Astrid Slindová z Norska.

Do elitní desítky se Janatová v distančním závodě dostala potřetí v kariéře a potvrdila aktuální vynikající formu. Dosud nejlépe byla osmá před týdnem na dvacítce volně v Engadinu. Kariérním maximem sedmadvacetileté závodnice je šesté místo z prosincového sprintu v Lillehammeru.

Loňský vítěz Světového poháru Amundsen vybojoval v závodě s intervalovým startem páté prvenství v sezoně a jubilejní desáté v kariéře. Vyhrál o 11,7 sekundy před krajanem Iverem Andersenem. Třetí byl s odstupem 15,7 sekundy Martin Nyenget. Norskou dominanci narušil čtvrtý Švéd Edvin Anger, páté místo obsadil další Nor Simen Krüger.

SP v běhu na lyžích v Cogne (Itálie) - 10 km volně:

Muži: 1. Amundsen 21:45,1, 2. Andersen -11,7, 3. Nyenget (všichni Nor.) -15,7, 4. Anger (Švéd.) -19,4, 5. Krüger (Nor.) -20,3, 6. Niskanen (Fin.) -22,1.

Průběžné pořadí SP (po 23 z 31 závodů): 1. Klaebo (Nor.) 1459, 2. Anger 1230, 3. Valnes (Nor.) 1084, 4. Lapalus (Fr.) 1036, 5. Amundsen 988, 6. Krüger 977, ...31. Novák 357, 60. Černý 205, 100. Šeller 85, 110. Fellner 76, 117. Tuž 68, 119. Bauer 67, 158. Dufek (všichni ČR) 18.

Ženy: 1. Digginsová (USA) 23:59,7, 2. Slindová (Nor.) -5,1, 3. Niskanenová (Fin.) -15,4, 4. Janatová (ČR) -24,5, 5. Pärmäkoskiová (Fin.) -45,8, 6. Fähndrichová (Švýc.) -52,0.

Průběžné pořadí SP (po 23 z 31 závodů): 1. Digginsová 1646, 2. Slindová 1364, 3. Carlová (Něm.) 1237, 4. Niskanenová 1223, 5. Johaugová (Nor.) 1065, 6. Stadloberová (Rak.) 937, ...8. Janatová 901, 62. Havlíčková 154, 63. Antošová (obě ČR) 149.