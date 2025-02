Životní závod mladého Čecha! Šestý ve sprintu, Tuž málem dostal Northuga

Generálka pro světový šampionát, který za necelé dva týdny startuje v Trondheimu, začala průlomovým výsledkem Jiřího Tuže. Mladý borec, jenž skončil v klasickém sprintu nedávno čtvrtý na MS do 23 let, na sebe upozornil už v kvalifikaci. Čtvrtfinálovou rozjížďku suverénně vyhrál poté, co se na trati srazili Nor Jenssen s Američanem Shoonmakerem. V semifinále jel opět jasně za postupem a těsně prohrál jen s Northugem.

„Je znát, že nemá problém se silami. Kdyby byl vyflusaný z kvalifikace a první jízdy, vlál by vzadu, ale on je na tom dobře. Paráda!“ chválila mladíka legendární Kateřina Neumannová v přímém přenosu České televize. „Asi se Skandinávci učí jméno tohoto mladého závodníka, kterého v přímém kontaktu vlastně nepoznali.“

Ve finále se už Tužovi nepodařilo protlačit se po startu do čela závodu a postupně ztrácel. Nakonec ještě zezadu útočil na mladšího bratra slavného Pettera Northuga. Šestým místem vyrovnal prosincový výkon Kateřiny Janatové ze sprintu v Lillehmammeru. Nejlepším českým výsledkem sezony zůstává Janatové čtvrtá příčka z bruslařské destítky v Cogne.

Tuž patří spolu s Matyášem Baurem k největším talentům dorůstající generace. Ve Světovém poháru už bodoval v lednových sprintech v Les Rousses a Engadinu. Začátkem února skončil čtvrtý v klasickém sprintu na MS do 23 let v italském Schilpariu.

„Jsem z toho obrovsky nadšený. Samozřejmě, je to čtvrté místo, je to brambora. Medaile by byla hezčí, ale já to beru,“ hodnotil tehdy. „Jsem prvním rokem v této kategorii a je to pro mě velký výsledek. Byl to vrchol této sezony, který se mi povedl a já jsem za to neskutečně vděčný.“

Vrchol zimy přijde

Na skutečný vrchol zimy se chystá, na přelomu února a března vyráží na světový šampionát dospělých do norského Trondheimu.

Matyáš Bauer, syn vítěze Světového poháru a trojnásobného olympijského medailisty Lukáše Bauera, mládežnický šampionát vynechal kvůli nemoci, nezávodí ani ve Falunu, ale už je zpátky v tréninku.

„Chtěli jsme vše směřovat právě na mistrovství světa, aby forma sportovců postupně gradovala právě směrem k němu,“ řekl reprezentační trenér Jan Franc. „Doufáme, že tento trend bude pokračovat. Samozřejmě je klíčové, aby všichni zůstali zdraví.“

Bauer i Tuž první starty ve Světovém poháru sbírali už koncem minulé zimy. V Trondheimu je čeká premiérové mistrovství světa dospělých.

„Dlouhodobě se o těchto dvou mladých závodnících ví, že jsou talentovaní, pracovití, že by měli významně posílit do budoucna český mužský tým,“ uvedla Neumannová.

Sprinty ve Falunu vyhráli Klaebo a Švédka Linn Svahnová. Bodovaly i tři Češky, které skončily ve čtvrtfinále. Tereza Beranová zapsala čtrnácté místo, Kateřina Janatové pětadvacáté a Barbora Antošová osmadvacáté.