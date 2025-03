Slzy a zlost v ženském skiatlonu. Výhra Švédky jako prostředníček Norům

Nedělní vystoupení žen na MS v Trondheimu? Rozhodně nenudilo, protože se závodilo zejména díky Johaugové od prvních metrů. Dozvuky epické bitvy dlouhé dvacet kilometrů pak byly pikantní i po závodě.

Johaugová byla velmi zklamaná po porážce, která bolela o to víc, protože se konala na domácím sněhu, kde toužila uspět. „Jakmile jsem dorazila do cíle, všechno se na mě zřítilo. Když vás od zlata z mistrovství světa na domácí půdě dělí jen centimetr, je to hořkosladké. Zvláště když jste byli zodpovědní za většinu práce,“ rýpla si do Anderssonové, která se většinu závodu vezla za ní.

Tohle hašteření je ale denní dávkou interakce norského a švédského tábora skrze média po každém závodu.

Když ve sjezdu do posledního kola padly pospolu Sundlingová a Heidi Wengová, už nedokázaly mezeru zacelit. Zatímco Švédka pak brala aspoň bronz, Norka doběhla pátá. Možná z frustrace se propadla ještě za další Švédku Fridu Karlssonovou a v cíli byla velmi podrážděná a běsnila.

Měla se omluvit

„Mám pocit, že omluva by byla na místě. Kdyby se aspoň zeptala, jestli jsem v pořádku. Já bych to tak udělala,“ vyčítala na dálku Wengová situaci své soupeřce.

Sundlingová v zatáčce na stadionu upadla jako první a Wengovou, která byla těsně za ní, vzala s sebou. Norští odborníci se pak rozcházeli v tom, zda Wengová svou soupeřku viní z kolize správně.

„Je to její zodpovědnost. Byla u Sundlingové příliš blízko. Neměla se jak vyhnout. Musí to mít v hlavě a předvídat, ale chápu tu frustraci,“ řekl na účet Wengové expert pro norská média Torgeir Björn. Opačný názor má dvojnásobný olympijský vítěz z Pchjongčchangu Martin Johnsrud Sundby. „Tohle byl od Sundlingové úplně zbytečný manévr.“

Švédku pak dohnaly emoce a s brekem odešla z mixzóny pro novináře. „Potřebovala jsem trochu času pro sebe. Mám velkou radost z bronzu a přeju zlato Ebbě. Těch smíšených pocitů je ale strašně moc. Opravdu jsem Heidi nechtěla překážet. Byla to blbost, ale takové věci se v našem sportu dějí,“ řekla Sundlingová, která s konečnou platností dokázala, že se s ní musí počítat i v distančních závodech. Dosud byla spíše specialistkou na sprint. Také v něm získala zlato v Trondheimu, takže si hýčká už dvě medaile z tohoto šampionátu.

Triumf Anderssonové byl zatím nejsladším momentem šampionátu pro Švédy. Na tiskových konferencích byla upozaděna, byť přicestovala jako obhájkyně titulu. „Neudělala to, ale měla,“ napsal jeden ze švédských novinářů o pomyslném zdviženém prostředníčku. Právě švédský kouč Anders Byström s metaforou o neslušném gestu přišel. „Byl to asi pomyslný prostředníček pro každého, kdo mluvil jen o Johaugové. Ebba čekala v pozadí a užívala si to,“ řekl.

Největší zklamání života

Emoce nejen u Švédů ještě dříve vzbudila Kristine Skistadová, která brala na úvod šampionátu jen stříbro ve sprintu za Sundlingovou. Jasně padla se Sundlingovou. V cíli působila naštvaně, médiím pak řekla, že je to největší zklamání jejího života. Toho se tentokrát chytili někteří další závodníci. Třeba Rakušan Mika Vermeulen si nebral servítky.

„Chtělo se mi z toho zvracet. Kde je respekt k ostatním konkurentům? Právě vyhrála stříbro z mistrovství světa. Tohle je neuctivé chování,“ řekl nejlepší rakouský závodník v běžeckém lyžování současnosti pro jeden z lyžařských podcastů. Podobně situaci viděl i Thomas Maloney Westgaard závodící za Irsko.

„Člověk by měl být šťastný, že získá medaili na MS, ne začít fňukat, když je jasné, že byl někdo lepší.“ Sprint žen byl skutečně jasnou záležitostí pro Sundlingovou. Jinak ale vládne Norsko. I díky severské kombinaci a zlatému příspěvku skokana na lyžích Mariuse Lindvika zatím Norové získali sedm z jedenácti možných zlatých. Pravidelná dávka emocí nás ale jistě i v dalších dnech MS čeká.