Norky vyhořely na posledním úseku. Janatová šla příkladem juniorkám

Norka Kristin Austgulen Fosnaesová po příjezdu do cíle závodu ženské štafety • ČTK / AP / Matthias Schrader

Němka Victoria Carlová se řítí do cíle • ČTK / AP / Matthias Schrader

Norkám není přáno. Tři úseky a dohromady dvacet dva a půl kilometru měly domácí dámy na MS v klasickém lyžování navrch ve štafetovém souboji. Favorizované Švédky nestíhaly po sekyře na prvním úseku. Jenže na závěr to vzala do rukou Jonna Sundlingová a norskou soupeřku Kristin Fosnaesovou zašlapala do sněhu. Švédky nadále vládnou. České kvarteto se dvěma juniorkami v sestavě bralo nakonec 8. místo po heroickém výkonu Kateřiny Janatové hned na úvod závodu.

Jedním sloven neuvěřitelné. Švédsko na prvním úseku reprezentovala sprinterka Emma Ribomová, proti ní se postavila Heidi Wengová a všichni tušili, že pokud Norsko má sahat po zlatu, bude muset Wengová zabrat. Je potřeba říci, že trenéři mohou taktizovat jen „poslepu.“ Nikdo totiž neví, jak soupeři poskládají všechny úseky. Zatímco Švédové postavili do nejslabší na start, Norové to udělali obráceně a nejslabší článek měl finišovat. Ukázalo se, že švédská taktika byla úspěšnější, ale dřelo to.

Ribomová totiž úkol udržet se Wengové splnila jen v prvním kole. Sedm a půl kilometru dlouhý úsek je však na ženy už docela dost. Na takové distanci se rozdíly ukážou. Wengová zabrala a švédskou sprinterku odpárala v druhém kole. Famózně se držela vepředu Kateřina Janatová s Němkou Piou Finkovou a v závěru prvního úseku dokonce náskok Wengové stáhly na minimum. Juniorka Anna Marie Jaklová si tak užívala nečekanou místenku na svém druhém úseku, i když výkonnostně na další štafety typu Finska či Švýcarska nestačila.

„Jelo se mi fakt dobře. Očividně podávám lepší výkony v týmových soutěžích než v těch individuálních. Měla jsem super odraz. A když mám super odraz na klasice, tak dokážu takhle zalítnout. Myslím si, že ta červená trať pro klasiku vypadá navíc těžší než ta pro bruslení,“ řekla v cíli Janatová. Rodačka z Jilemnice vydobyla skvělou pozici pro mladší kolegyně. Hlavně položila základy náskoku před štafetami, které český tým chtěl reálně porazit.

Od kolegyně takový kvapík před cílem nečekaly

Vepředu se ale nic zásadně nedělo. Astrid Slindová a hlavně Therese Johaugová nedopustily, aby se švédská esa Frida Karlssonová a Ebba Anderssonová na čelo dotáhly. Stále si Norsko hýčkalo náskok přes půl minuty. Češky se postupně propadaly za silnější štafety.

Norští trenéři vsadili na náskok po třech úsecích, ve který doufali. Na poslední úsek dali nejméně zkušenou závodnici Kristin Fosnaesovou a během chvilky ji Sundlingová dojela. Nejlepší sprinterka současnosti má v Trondheimu skvělou formu. Kromě dvou zlatých sprinterských medailí přidala i bronz ve skiatlonu, takže už to dávno není jen specialistka na sprint.

Tím, že brzy Norku dostihla, měla fantastickou pozici, kterou nepohrdla a v cílové rovince nedala domácí závodnici příliš šancí. Vtipné bylo pozorovat v cílovém prostoru třeba Karlssonovou a Anderssonovou, které možná nečekaly od své kolegyně takový kvapík. Anderssonové dokonce zaskočilo, když se občerstvovala a viděla na velkoplošné obrazovce, jak se Sundlingová dere blíž a blíž k prvnímu místu.

Sundlingová si tak dojela pro třetí zlatou na letošním MS. Anderssonová je na tom podobně. Švédky se tak radovaly ze zlatých medailí ve štafetě po šesti letech. V Seefeldu 2019 po boku Anderssonové a Karlssonové ještě dominovaly Stina Nilssonová a Charlotte Kallaová. Dál platí, že Norky se v Trondheimu nedočkaly vítězství a Švédky je na jejich půdě totálně drtí. Je to tedy další zklamání zejména pro Therese Johaugovou. Bronz nakonec braly Němky, když Victoria Carlová porazila Jasmi Joensuuovou.

Česká štafeta dokončila závod na uspokojivém 8. místě v konkurenci 19 štafet, čímž vyrovnaly výsledek z Oberstdorfu 2021. Pevné základy postavila Janatová jako první článek kvarteta, ale ostatní dámy nepropadly. Navíc společně s Jaklovou český tým postavil dvě juniorky.

I finišující Anna Milerská je ročník 2005. „Vidím tu obrovský příslib do dalších let. Ještě se mi nestalo, že bych zažila wow štafetu. Tak doufám, že třeba za pár let překvapíme a zajedeme pořádný závod ve štafetách,“ vyslovila s nadějí česká jednička.

Mistrovství světa v klasickém lyžování v Trondheimu (Norsko):

Běh na lyžích:

Ženy - štafeta 4x7,5 km: 1. Švédsko (Ribomová, Karlssonová, Anderssonová, Sundlingová) 1:15:41,5, 2. Norsko (H. Wengová, Slindová, Johaugová, Fosnaesová) -0,7, 3. Německo (Finková, Hennigová, Hoffmannová, Carlová) -1:13,4, 4. Finsko -1:13,9, 5. Švýcarsko -3:19,3, 6. USA -3:21,1, ...8. Česko (Janatová, Jaklová, Havlíčková, Milerská).