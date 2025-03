Klaebo vyhrál i štafetu, historicky překonal Northuga. Naklonovat Nováka

Jen na prvním úseku Norové nedominovali. Erik Valnes jako sprinter vše nechával na poslední stovky metrů, kdy prchnul Novákovi a Švédovi Trulsi Gisselmanovi. Ten navíc v závěrečném sjezdu upadl a nakonec předával v další skupince. Od té doby to vlastně byla nuda. Norové systematicky navyšovali náskok. Možná chtěli Nyenget a Amundsen tak trochu dopřát Klaebovi poklidnou vyjížďku za pátou zlatou na MS, což se vlastně povedlo.

Z českého pohledu by to chtělo více Nováků. Nejlepší Čech posledních let na prvním úseku trhal startovní pole a porazil ho právě jenom Valnes. Adamu Fellnerovi předával tedy na druhém místě, ale pak už se ukázalo, že výkonnostní rozdíl mezi Novákem a zbytkem reprezentace je velký, což ovšem není žádná novinka.

„Můj úkol byl pole roztrhat a přivést to Adamovi na druhý úsek v dobré pozici, aby mohl jet uvolněně a třeba si na tu skupinku za sebou trochu počkat. Mohlo to být ode mě ale trošičku lepší. První kolo se nejelo moc rychle, takže ta pozice nebyla nejlepší,“ řekl Novák možná zbytečně sebekriticky.

Důležité bylo z Novákova startu vytěžit co nejvíc, ale to se příliš nevedlo. Fellner a po něm i nachlazený Matyáš Bauer ztráceli. „Mrzí mě to, měl jsem tam ze začátku náskok, tak jsem první kilometr jel v poklidu. Pak mě skupina dojela, snažil jsem se tempo akceptovat, ale nejelo se mi vůbec dobře. Němec kolem mě jenom projel. Určitě to nebylo lyžemi, prostě jsem se uvařil,“ litoval Fellner po druhém úseku.

Jiří Tuž už jako finišman neměl nárok umístění zásadně vylepšit. Češi tak skončili na 11. místě stejně jako třeba v letech 2019 a 2021. Je to každopádně vylepšení oproti minulému šampionátu v roce 2023, kdy bez nemocného Nováka Češi nedokončili závod, protože byli předjeti o kolo na 15. příčce.

Vepředu se za Nory utvořila silná grupa Švédska, Francie, Švýcarska, Itálie a trochu překvapivě i Kanady. Klaebo na posledním úseku vlastně na půl plynu svůj náskok ještě navyšoval. Za ním se totiž taktizovalo. Výhodu měli Švéd Edvin Anger a Švýcar Valerio Grond, kteří jsou spíše sprinteři.

Potvrdilo se to v posledním kopci, kdy oba nakopli své turbo a ujeli Deslogesovi z Francie. Ztráceli i Ital Dapra a kanadský outsider Leveille. Grond tak získal v cílové rovince překvapivé stříbro pro Švýcarsko, protože Angera v poslední zatáčce šikovně zavřel. Švéd dokončil zklamaný na bronzovém stupínku.

To už ale Klaebo se svými kolegy mohl slavit jednoznačně očekávané zlato. Celkem počtrnácté v kariéře. Poslední kopec vyjel ve velké frekvenci jako show pro diváky a na stadion sjížděl triumfálně s norskou vlajkou. Davy šílely. Král Northug padl, ať žije král Klaebo. Pátou zlatou na šampionátu v Trondheimu oslavil po boku Valnese, Nyengeta a Amundsena.

Nejvíce zlatých medailí v historii MS v klasickém lyžování:

18 – Marit Björgenová (Nor.)

– Marit Björgenová (Nor.) 14 – Johannes KLAEBO (Nor.), Therese Johaugová (Nor.), Jelena Vjalbeová (Rus.)

– Johannes KLAEBO (Nor.), Therese Johaugová (Nor.), Jelena Vjalbeová (Rus.) 13 – Petter Northug (Nor.)

– Petter Northug (Nor.) 11 - Larisa Lazutinová (Rus.)

- Larisa Lazutinová (Rus.) 10 – Jarl Magnus Riiber (Nor)

– Jarl Magnus Riiber (Nor) 9 – Björn Daehlie (Nor.)

– Björn Daehlie (Nor.) 8 – Thomas Morgenstern (Rak.)

– Thomas Morgenstern (Rak.) 7 – Eric Frenzel (Něm.)

Mistrovství světa v klasickém lyžování v Trongheimu (Norsko):

Muži - štafeta 4x7,5 km: 1. Norsko (Valnes, Nyenget, Amundsen, Klaebo) 1:08:13,7, 2. Švýcarsko (Fähndrich, Baumann, Rüesch, Grond) -21,6, 3. Švédsko (Gisselman, Poromaa, Burman, Anger) -21,8, 4. Francie -25,2, 5. Kanada -25,3, 6. Itálie -31,1, ...11. Česko (Novák, Fellner, Bauer, Tuž) -2:22,9.