Výhrůžka smrtí. Laufař Novak po incidentu se soupeřem kontaktoval policii

Do posledních stovek metrů dojížděl na Birkebeinerrennetu hrozen nejlepších borců. Novak se v poslední zatáčce střetl s Ollem Jörgenem Bruvollem a doplatil na to ztrátou pozice. Nor jej vytlačil z ideálního prostoru pro závěrečný sprint. Sám Bruvoll pak vlastně souhlasil, že nemuselo být vše košér. Doplatili na to oba, Bruvoll byl pátý, Novak až sedmý.

Švéd, který má české rodiče, je známý tím, že když se mu závod nepodaří, potřebuje vychladnout. To evidentně platí ještě víc, když cítí křivdu a doplatí na neférové jednání soupeře. Proto si to hned v cílovém prostoru šel s Bruvollem vyřídit i pomocí pošťuchování. Oheň mezi oběma byl včas uhašen. Jenže Novak byl i tak za nesportovní chování jury diskvalifikován. Přišel tím pádem o body do celkové klasifikace Ski Classics. „Nemyslím, že je zakázáno projevovat jakékoliv emoce. Vždyť jsem byl vytlačen z trati, když jsem bojoval o vítězství,“ řekl poté norským médiím.

I když se snažil panel rozhodčích přesvědčit, bylo mu to málo platné, diskvalifikace a hořkost zůstala, zatímco Bruvoll na páté příčce setrval.

Incident má pro Novaka dohru i v posledních dnech. Jako jedna z reakcí na strkanice mu přišel komentář na Instagramu, který nelze považovat ani za špatný vtip. „Za ohavný čin, který jsi spáchal 15. 02. 25, tě potrestám ranou do srdce. Můžeš přežít, pokud ve zbývajících závodech neskončíš mezi prvními třemi. Jinak tě zastřelím hned v cíli,“ napsal neznámý uživatel. Příspěvek byl po čase smazán, ale to už se věcí zabývala policie. Nenechte se zmást špatným datem. Pisatel pravděpodobně myslel tím ohavným činem šarvátku s Bruvollem, jen si spletl měsíc, závod se totiž konal 15. března.

„Nejdřív jsem to viděl a moc o tom nepřemýšlel. Pak to ale ve mně začalo trochu hlodat. Mluvili jsme o tom v týmu a rozhodli jsme se to nahlásit policii,“ řekl Novak. „Informovali jsme i policii v Bodö, kde budu závodit,“ dodal švédský lyžař. Tamní maraton je na programu už v sobotu.

„Minulý víkend došlo k šarvátce, ale omluvil jsem se a celou věc považuji za uzavřenou. Ve hře bylo hodně adrenalinu a emocí. Bylo to z mé strany hloupé,“ kál se Novak.

A jestli byl ohrožen jeho start na dalším závodě v Norsku? O tom vůbec nepřemýšlel. „Trávil jsem teď čas doma v Östersundu, takže jsem se nebál. Před závodem v Bodö osobně nedělám žádná zvláštní opatření, zda je to nutné, rozhodne policie,“ prohlásil.

Novak se po diskvalifikaci v posledním závodě propadl v celkové klasifikaci Ski Classics na 6. místo. Jeho výstřelky začínají být v rodině laufařů poměrně známé. V minulé sezoně dokonce v médiích naznačoval, že někteří soupeři podvádí s fluorem. Při dalším norském závodě Janteloppet upadl během občerstvování. Pak prohlásil, že ho incident stál vítězství a ze svého pádu vinil jednoho z členů konkurečního týmu Lager 157 Ski Team.