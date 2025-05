Johaugová končí kariéru: Spousta slz na MS. Chci být více s rodinou, i když lyžování stále miluju

Navždy bude platit za jednu z nejlepších běžkyň na lyžích historie. Vždyť má doma ve vitríně čtyři olympijská zlata, čtrnáctkrát se stala mistryní světa. Ve Světovém poháru nenašla přemožitelku v 107 závodech. Zdá se však, že úctyhodná čísla už nerozšíří. Šestatřicetiletá závodnice se prý k důležitému životnímu kroku rozhodla v polovině května a nyní všem sdělila, že nehodlá ve své kariéře pokračovat.

„Když se vše po MS v Trondheimu uklidnilo, uvědomila jsem si, co všechno jsem za poslední rok obětovala. Kolem Velikonoc jsem byla nesmírně unavená. Poslouchám svou intuici, která mi říká, že chci trávit více času se svou rodinou. Už mě unavuje, že mě někdo táhne dvěma směry,“ líčila v upřímné zpovědi Johaugová.

Zřejmě měla na mysli právě světový šampionát doma v Norsku. Našinec si to tolik neumí představit, ale pro Nory to byl podobný tlak jako pro české hokejisty MS v Praze. Norové výsledku na šampionátu obětovali mnoho, často neviděli své rodiny a blízké dlouhé týdny.

Byla to spousta slz...

Jenže zatímco Johannes Klaebo přetavil svou účast v Trondheimu v nesmrtelnost, Johaugová nepřidala jedinou zlatou, za skvělými Švédkami byla třikrát stříbrná. Možná tam se v ní vše pohnulo směrem k rozhodnutí, že dál to nepůjde. Dlouho neviděla svou malou dceru Kristin, která před deseti dny oslavila druhé narozeniny. A Johaugová měla výčitky, že se jí před a během šampionátu nevěnovala.

„Byla to spousta slz. Čtyři týdny jsem Kristin vůbec neviděla. Bylo to pro mě velmi citlivé, přitom se člověk měl stoprocentně soustředit na závodění,“ přiznala Johaugová.

Jednu velkou dvouletou pauzu už ve své kariéře přitom absolvovala. Jenže v roce 2024 se vrátila právě se zlatými vyhlídkami na domácí MS v Trondheimu, které je pro Nory možná ještě víc nez olympiáda v zahraničí. „Bylo to velké dobrodružství, ale i když lyžování stále miluju, končím,“ napsala na své sociální sítě s dovětkem, že děkuje svému muži Nilsu Jakobu Hoffovi, který jí byl i po návratu mezi běžkařskou elitu oporou.

Končí na vrcholu

Johaugová končí i ve chvíli, kdy nadále patřila mezi nejlepší na světě. Vždyť ve SP opanovala šest z patnácti závodů a na Nový rok slavila prvenstvní v seriálu Tour de Ski, ve kterém triumfovala počtvrté v kariéře a vyrovnala tak polskou šampionku Justynu Kowalczykovou.

Směrem k olympiádě už bude Johaugová jednou z mnoha věrných fanoušků. „Mám pocit, že do budoucna určitě máme kandidáty na medaili, ale také o jednoho velkého kandidáta přicházíme. Takhle to bylo, když odešel i Björn Daehlie. V té době jsem byl trenérem a bylo tam spousta otázek: „Co teď? Ale pak v následujících letech vyhrálo mnoho dalších. Takhle funguje svět sportu. Samozřejmě se k tomu vyskytují otázky a myšlenky, ale v první řadě musíme oslavit to, čeho Therese pro Norsko dokázala,“ vyjádřil se k jejímu rozhodnutí reprezentanční trenér Päl Gunnar Mikkelplass.