Nejlepší Čech v super-G? Syn šampiona, co začínal ve Wengenu | iSport.cz

V cíli Švédské národní areny v Aare se usmíval jako by právě na pouti slezl z kolotoče. Tomáš Klinský se tady před dvěma lety na juniorském mistrovství světa ze čtyř pokusů ani jednou nedostal do cíle, tentokrát v něm byl spokojený.

„Bylo to skvělé, hrozně moc jsem si to užil. Ze začátku jsem měl trochu strach o viditelnost, protože na první čísla se hodně zatáhlo, ale teď už se to docela stabilizovalo. Bylo vidět a já jsem rád, že jsem si to sjel, že jsem v cíli a těším se na další závody,“ hodnotil Tomáš Klinský.

Měl právě za sebou svůj první start na mistrovství světa dospělých a hned v něm ukázal, že adrenalin rychlostních disciplín mu sedí.

„Miluju tu rychlost a to, že když jedete, tak je klid a slyšíte jen ten vzduch, to je fajn,“ vysvětluje Klinský. „Líbí se mi i ten pohyb, takový ladný. Mám to nejradši, protože mi to přijde nejvíc stylové. Když máte krásnou sjezdovku, uděláte pár dlouhých rychlých oblouků a jste dole. To se mi na tom líbí nejvíc.“

Borců s podobným přístupem k rychlosti na českých sjezdovkách moc nevyrůstá. Klinský má v krvi gen šampiona, protože jeho otcem je slavný skibobový závodník Tomáš Klinský, který v roce 1986 jako první český muž vyhrál Světový pohár a má několik medailí z mistrovství světa. Byl také u synových lyžařských začátků, i jako šéftrenér žákovské reprezentace.

„Mamka lyžovala závodně, táta jezdil na skikobu a pak taky závodil na lyžích. Rodiče mě k tomu přivedli a já už u toho zůstal,“ vysvětluje Klinský, který závodí za oddíl, jež proslavili skibobisté, TJ Sokol Deštné v Orlických horách.

Sám ale jezdí na lyžích a v posledním měsíci poprvé zažil střet s nejlepšími. Svůj první závod Světového poháru absolvoval na Lauberhornu ve Wengenu, což je nejdelší sjezd na okruhu. Do cíle se ale nedostal.

„Bylo to moc fajn. Hrozně jsem si to užil a trochu mě mrzí, že jsem si ten závod nedojel. Tréninky jsem si užil a doufám, že se tam někdy vrátím a zajedu nějaký hezký výsledek,“ říká Klinský. „Hodně jsme přemýšleli, kde ten svěťák začít. Využili jsme toho, že tam byli Ondra (Berndt) s Honzou (Zabystřanem) na kombinaci, takže jsme měli tým, byli jsme tam společně.“

Přestože závodníci z Česka mají ztížené podmínky k tréninku rychlostních disciplín, Klinský si právě je oblíbil. Už dvakrát si vypomohl měsíčním letním kempem v Chile a postupně nabírá zkušenosti. Pomáhá mu i sjezdařský vicemistr světa z Aare 2007 Jan Hudec, který na šampionátu působí jako konzultant českého týmu.

„Je to skvělé. Honza je hrozně hodný a nekonfliktní člověk a ty jeho zkušenosti jsou naprosto enormní,“ pochvaluje si Klinský. „To, co nám řekne Honza, to nám žádný jiný trenér neřekne. Jsem strašně rád, že tady je, dá se s ním mluvit hodiny a hodiny a pokaždé z něj něco vypadne, něco strašně dobrého a obohacujícího. Jsem strašně rád, že je tady s námi.“