Vlhová o Ledecké ve slalomu: Lidé se smějí! Pak to člověk lidem ukáže | iSport.cz

Jaké to je získat první individuální medaili z MS v alpském lyžování pro Slovensko?

„Tak, je to i pro mě první medaile z individuálních závodů. Já jsem moc ráda a těší mě, že jsem pro svou zem mohla získat první medaili. Jsem šťastná.“

Mohl to ale být hezčí kov, že? Jak vám bylo v cíli, když poslední mezičas Holdenerové ukázal časovou remízu 0,00?

„Velmi zajímavě, protože jsem doufala, že Wendy dokážu porazit. Když člověk stojí dole v cíli a čeká… Ale dojela do cíle a byla o tři setiny rychlejší. Takový je sport, 0,03 je velmi málo. Byla jsem z toho trošku nešťastná, ale potom jsem si uvědomila, že jsem druhá, a že je to taky skvělé. Takhle to je a já jsem šťastná i za to druhé místo.“

Jak se vám medaile líbí?

„Je velmi pěkná, ale, samozřejmě, ta barva by mohla být jinačí. Samozřejmě jsem ráda. Už jednu takovou mám z týmové soutěže ze St. Moritz. Pěkně ji položím vedle ní.“

Jak jste byla spokojená s jednotlivými jízdami?

„Sjezd byl skvělý, tam se nedá co vytknout. Ano, byly tam chyby, ale na to, že jsme to vůbec netrénovala, byl sjezd skvělý. Slalom? To nebyla taková jízda, kterou umím. Byly tam chybičky, kde jsem mohla zrychlit. Ale takový je sport, nevyšlo mi to podle představ, ale vím, kde můžu zrychlit. Je to dobré pro slalom.“

Co jste říkala na to, že se na startu neobjevila Mikaela Shiffrinová?

„Ano, hodně lidí se na to ptá. Bylo to její rozhodnutí. Ona nejlíp ví, co je nejlepší. Ale ano, překvapilo mě, že nestartuje, protože každý dobře ví, že má velké šance získat medaili. Ale takhle se rozhodla a dál to neřeším.“

Jak ji vnímáte?

„Já ji vnímám jako pravou šampionku. Pro mě je velký šampion, dokázala zlomit všechny rekordy, má hodně vítězství, dominuje i v rychlostních disciplínách, je všestranná. Ve slalomu jsem ji párkrát porazila. Tuhle sezonu jsme pořád byly blízko sebe. Byl to mezi námi velký boj a stále je. Samozřejmě jen na kopci, protože i takové otázky jsem dostala. Je to velký boj a jsem ráda. Navzájem se taháme a posouváme lyžování na jinou úroveň.“

Je pro vás před slalomem speciál výhodou, že už mistrovský kopec znáte?

„Ano, určitě to je pro mě výhoda. Už jsem si trať vyzkoušela, hlavně ten kopec, podmínky, jaký je sníh. Trať bude jinačí, ale vyzkoušela jsem si to a mám trošku výhodu.“

Ester Ledecká vyprávěla, že se některé soupeřky docela bavily, když jí viděly na startu slalomu, co vy na to?

„Je třeba zkusit všechno, i když to nejde. Mně taky sjezd nešel, ale postupně jsem se do toho dostala. Většinou to tak bývá, že se lidi smějí, ale potom přijde moment, kdy to člověk lidem ukáže."

