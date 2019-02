Vonnová: Medaile? Fantastický konec! Jsi hvězda navždy, vzkázali jí diváci | iSport.cz

"Byla jsem trochu nervózní. Vlastně asi nejvíc v celém mém životě. Přitom zkrotit nervy, s tím jsem nikdy neměla problém. Ale strašně moc jsem dnes chtěla dojet dobře," řekla v cíli.

To už se usmívala. Mávala divákům, kteří jí nadšeně tleskali. Objala se se Švédem Ingemarem Stenmarkem, který přijal její pozvání do Aare a jehož rekord v počtu triumfů ve Světovém poháru už nepřekoná. I když po nedělním závodě to vypadá, že loučení trochu uspěchala.

Experti se shodují, že Američance hodně prospělo zkrácení trati. Její bolavá kolena nebyla vystavená takovému tlaku, jako kdyby musela absolvovat plnou délku. To potvrdila i sama Vonnová.

"Horní pasáž byla hodně boulovitá, to mému tělu zrovna nesvědčí. Když ji zkrátili, tušila jsem, že mám šanci," řekla čerstvá majitelka bronzu. "I počasí bylo lepší, byl to můj den, úplně jiný než při super-G," vrátila se k úternímu závodu, při němž měla těžký pád.

I z něj se dokázala otřepat a v 34 letech se stala nejstarší medailistkou v historii světových šampionátů v alpském lyžování. Dosud tento primát patřil Slovence Veronice Velez-Zuzulové, která před dvěma lety při vítězství družstva byla o dva roky mladší.

Úvahy o tom, že by své rozhodnutí mohla ještě změnit, rázně odmítla. "Byl to definitivně můj poslední závod. Zdraví je na prvním místě a s touhle medailí je to fantastický konec," řekla Vonnová.

Na světových sjezdovkách bude chybět, ale fanoušci na ni asi hned tak nezapomenou. Jak hlásal jeden z transparentů u trati: "Díky Lindsey, jsi hvězda navždy."

Mistrovství světa ve sjezdovém lyžování v Aare (Švédsko):

Ženy - sjezd:

1. Štuhecová (Slovin.) 1:01,74, 2. Suterová (Švýc.) -0,23, 3. Vonnová (USA) -0,49, 4. Vernierová (Rak.) -0,53, 5. Mowinckelová (Nor.) -0,59, 6. Delagová (It.) -0,62, 7. Siebnehoferová (Rak.) -0,64, 8. Gutová-Behramiová (Švýc.) -0,78, 9. Tipplerová a Schmidhoferová (obě Rak.) obě -0,81, ...17. Ledecká (ČR) -1,17.