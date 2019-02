Hirscher suverénně kraluje po 1. kole slalomu a útočí na zlato | iSport.cz

Nor Henrik Kristoffersen, který v obřím slalomu dokázal Hirschera porazit a získat titul, figuruje po úvodním kole na šestém místě a jako poslední z lyžařů udržel ztrátu pod hranicí dvou sekund. Za rakouským rivalem zaostává o 1,70 sekundy, sedmý Loic Meillard ze Švýcarska už má manko 2,07.

Druhé kolo si na mistrovství světa zajede i český reprezentant Daniel Paulus. Čtyřiadvacetiletý lyžař, jenž do závodu postoupil ze sobotní kvalifikace, ztratil na Hirschera 8,45 sekundy a patří mu 44. místo. Další dva Češi Ondřej Berndt a Kryštof Krýzl, které před závodem trápily zdravotní neduhy, úvodní jízdu nedokončili.

"Byl jsem nemocný a věděl jsem, že to bude dlouhý slalom, že to nebude jednoduché. Šel jsem do toho naplno, v té pasáži jsem to narovnal, nějaká díra mě tam kopla a už se to nedalo," řekl Berndt v rozhovoru pro Českou televizi s tím, že se svými výkony na MS není spokojen. "Musím se dát celkově do kupy, měl jsem chřipku, včera jsem si vykloubil palec," dodal.

Krýzla nejvíce limitovala zraněná holeň z pádu v tréninku na kombinační sjezd. "Není to zlomené, ale budu muset na magnetickou rezonanci až přijedu domů," uvedl. Po karambolu nemohl několik dní chodit, dva dny ho navíc trápily horečky. "Takhle smolné mistrovství jsem fakt ještě nezažil," zhodnotil svůj osmý start na MS.

Pokud Hirscher, který už má v Aare stříbro z obřího slalomu, dnešní slalom vyhraje, stane se nejúspěšnějším závodníkem historie MS podle hodnoty medailí. Sedmým titulem by vyrovnal rekordní bilanci krajana Toniho Sailera. Druhé kolo začne ve 14:30.