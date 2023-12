Šok na Turné, obhájce nepostoupil. Vyhrál Wellinger, Koudelka bodoval

Pětadvacet tisíc lidí pod můstkem Schattenberg na úvod Turné slavilo triumf svého hrdiny. Wellinger zvládnul tlak, po prvním kole vedl a ve druhém i v silném zadním větru uhájil těsné vítězství.

„Nemám slov, bylo to neskutečné. Ještě si to sám neuvědomuju, ale je úžasné vyhrát v Oberstdorfu. Byly to závody na velmi vysoké úrovni. Musím si to užít,“ hodnotil Wellinger pro Eurosport.

Po prvním kole se v čele pořadí seřadili čtyři hlavní favoriti Turné. V druhém kole nevyšel skok Karlu Geigerovi, který se ze čtvrtého místa sesunul na sedmé. Před novoročním závodem v Garmisch-Partenkirchenu jsou za Wellingerem natlačeni dva bývalí šampioni Turné. Kobajaši ztrácí tři body, třetí Rakušan Stefan Kraft, lídr Světového poháru, 10,4 bodu.

„Z hlediska podmínek to nebylo jednoduché, ale víme, že to tak v Oberstdorfu bývá. Se skoky jsem spokojený,“ řekl Kraft pro Eurosport.

Roman Koudelka v prvním kole zvládnul K.O. souboj s Norem Kristofferem Eriksenem Sundalem a 118 metrů mu stačilo na postup a na třiadvacáté místo. Ve druhém kole skočil 125 metrů, ale v pořadí se sesunul o tři příčky dolů. Za šestadvacáté místo ale bral poprvé v sezoně body do Světového poháru.

Katastrofou skončil první závod pro loňského šampiona Turné Halvora Egnera Graneruda, který po chybě na hraně předvedl jen 105,5 metru a ve výsledcích byl třetí od konce.

„Stalo se to hrozně rychle. Je těžké se s tím vyrovnat. Je to asi jeden z nejsilnějších pocitů, jaký jsem kdy měl. Cítím se úplně prázdný,“ řekl Granerud.

SP a Turné čtyř můstků ve skocích na lyžích v Oberstdorfu (Německo):

1. Wellinger (Něm.) 309,3 b. (139,5+128 m), 2. R. Kobajaši (Jap.) 306,3 (134,5+129), 3. Kraft (Rak.) 298,9 (132,5+125), 4. Kos (Slovin.) 289,7 (123+139,5), 5. Lindvik (Nor.) 286,1 (132+127), 6. Raimund (Něm.) 286,0 (128,5+135), ...26. Koudelka (ČR) 255,0 (118+125).

Průběžné pořadí SP (po 9 z 32 závodů):

1. Kraft 729, 2. Wellinger 547, 3. Paschke 467, 4. Geiger (oba Něm.) 450, 5. Hörl (Rak.) 366, 6. R. Kobajaši 351, ...44. Koudelka 5.