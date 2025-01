Rakouská dominance na Turné: pomáhá jim podvod? Řeší se boty

Skokanské Turné čtyř můstků se blíží k historickému finále. Po třetím závodě v Innsbrucku jsou Rakušané Stefan Kraft, Jan Hörl a Daniel Tschofenig nasázení v minimálním rozdílu 1,3 bodu. Před pondělním finišem v Bischofshofenu (16.30, PP ČT sport a Eurosport) se ale v zákulisí diskutuje, co za jejich dominancí stojí. Mluví se o speciální úpravě bot a lyžařského vázání.

Co to zase vymysleli? Klíčová otázka se nese světem skoků na lyžích od prvního závodu Turné v Oberstdorfu, kde Rakušani zabrali kompletní stupně vítězů. V sobotu v Innsbrucku to zopakovali a jen v novoročním závodě v Garmisch-Partenkirchenu pustili na druhou příčku Švýcara Deschwandena.

„Můžou nás špehovat, jak chtějí. Nemáme co skrývat,“ řekl Tschofenig norské televizi NRK v Oberstdorfu.

V sobotu v Innsbrucku však Rakušani vzbudili pozornost, když při odchodu z můstku měli na lyžích zakrytý prostor lyžařského vázání. Německý deník Bild na to hned reagoval titulkem: Snaží se Rakušani skrýt své podvody?

Skoky na lyžích jsou formule 1 v malém. Kromě síly na odrazu a technického pojetí letu vždycky rozhodovaly i technické finty. V minulosti se týkaly hlavně kombinéz ve snaze získat větší plochu pro plachtění ve vzduchu. Situace došla tak daleko, že bohaté týmy měly díky nekonečnému přísunu materiálu a investicím do výzkumu znatelnou výhodu.

Mezinárodní federace FIS reagovala a od nové sezony mají všichni skokani povolených jen osm kombinéz na sezonu plus dvě další pro mistrovství světa. V každé z nich je navíc speciální čip, který znemožňuje její úpravu. Je ale možné, že rakouský tým našel vychytávku jinde.

„Podezřívám Rakušany, že mají nižší boty a podrážky. Mohou díky tomu líp sedět ve stopě a mají tak lepší výchozí pozici, aby skok dobře technicky provedli,“ řekl expert NRK Johan Remen Evensen. „Nevíme nic jistě, ale z toho, co vidím, nastavení bot a podrážek vyřešili líp než zbytek závodního pole.“

NRK oslovila kontrolora FIS Christiana Kathola, podle kterého Rakušané žádná pravidla neporušují.

„Není to nelegální, ale zdá se, že se vydali úplně jiným směrem než všichni ostatní,“ uvedl Evensen.

Na můstcích každopádně Rakušani vládnou. Kompletní stupně zabrali už na předvánočním závodě v Engelbergu a na Turné jejich vláda pokračuje.

„Je to crazy. Uživáme si to, protože to nevydrží věčně,“ řekl Kraft pro NRK.

Zatímco Rakušani slaví, zbytek světa je kyselý. Zklamaní jsou především Němci, kteří měli na startu Turné ve vedoucím skokanovi Světového poháru Piusi Paschkemu jednoho z velkých favoritů.

„Turné skončilo, Rakušani si to rozdají mezi sebou,“ řekl v Innsbrucku televizi ARD trenér německého týmu Stefan Horngacher.

V sobotu v Innsbrucku vyhrál už druhý závod aktuálního Turné Kraft a průběžné pořadí odpovídá výsledkům z Bergiselu. Kraft vede o pouhých šest desetin bodu před Hörlem, na třetího Tschofeniga má náskok 1,3 bodu. Po třech závodech jsou tak všichni tři namačkáni v rozdílu, který na můstku odpovídá necelému metru vzdálenosti.

V pondělí v Bischofshofenu se rýsuje jedno z nejdramatičtějších finále historie Turné. Ve hře je teoreticky i vítězný pat. Ten zatím zažili jen Jakub Janda s Janne Ahonenem před devatenácti lety.