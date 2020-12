Kožíšek na MS v letech prošel do závodu, Sakala byl zase diskvalifikován

Filip Sakala má velké cíle. Rád by napodobil svého otce Jaroslava, který se stal mistrem světa. • Sport

Čestmír Kožíšek prošel do závodu na MS v letech • ČTK/AP

Kvalifikaci vyhrál Markus Eisenbichler. Německý závodník skočil 225,5 metru, o 17 metrů méně než Rakušan Michael Hayböck, ale měl připočet bodů za nižší nájezd a za vítr. Hayböck si výkonem 242,5 metru vylepšil o metr osobní maximum.

Devětadvacetiletý Kožíšek doletěl za umělého osvětlení na 201 metrů a z 31. místa se vešel do postupové čtyřicítky, což se mu předloni nepovedlo. „Kvalifikace vyšla, je tam postup, to je základ. Trošku mě mrzí, že skoky šly trošku dolů, ale mám na čem stavět a šance tady jsou,“ řekl Kožíšek v nahrávce pro média.

Sakala, syn mistra světa v letech Jaroslava Sakaly právě z Planice z roku 1994, neprošel pod můstkem kontrolou kvůli nevyhovující kombinéze. Do závodu by se ale stejně nedostal. Při svém pokusu přistál na 189 metrech a 149,2 bodu by na postup nestačilo. Stejně dopadl také na úvod sezony v kvalifikaci na Světovém poháru ve Wisle.

Vítěz Světového poháru Rakušan Stefan Kraft sice skočil v prvním tréninku 239 metrů, ale znovu se ozvala jeho záda a do kvalifikace nenastoupil. Do německého kvarteta se nenominoval mistr světa z Harrachova 2014 Severin Freund.

Do kvalifikace nemohla zasáhnout dvojice švýcarských skokanů Dominik Peter a Gregor Deschwanden. Důvodem byl pozitivní test na koronavirus jejich německého kouče Ronnyho Hornschuha. Na startu tak bylo 45 závodníků.

V pátek jsou na programu úvodní dvě kola, přičemž z prvního postoupí třicítka skokanů. V sobotu závod jednotlivců vyvrcholí 3. a 4. kolem.

Mistrovství světa v letech se koná se zpožděním a bez fanoušků kvůli koronaviru. Původně se mělo o medaile bojovat v předešlé sezoně v polovině března.