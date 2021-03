Skokanky lákají: poprvé na velkém můstku, hvězda dolétla do Playboye

Sportovní emancipace dorazila do vzduchu nad skokanskými můstky. O tituly světových šampionek už ženy létají víc než desetiletí, od Her v Soči závodí i na olympiádě. Na mistrovství světa v Oberstdorfu navíc ve středu poprvé skákaly na velkém můstku, vyhrála Maren Lundbyová z Norska. Nejlepší Češka Karolína Indráčková skončila pětadvacátá. Skokanky si stále víc říkají o pozornost, i díky titulce v Playboyi, kde se odhalila Němka Juliane Seyfarthová.

Je žena a létá jako orel. Skokanka na lyžích Juliane Seyfarthová posílá prostřednictvím březnového německého vydání časopisu Playboy do světa rozpustilý vzkaz.

„Doufám, že se fotky budou líbit, protože přitáhnou pozitivní pozornost k našemu sportu,“ vysvětlila Seyfarthová na Instagramu.

Její aktivita nezůstane nepovšimnuta, to je zjevné. I proto, že ji oznámila krátce před startem světového šampionátu v Oberstdorfu, kde závodila v obou závodech jednotlivkyň i v soutěži týmů.

„Ženský skok se ve světě potýká s tím, že jeho popularizace je o hodně nižší než u toho mužského. Bojuje o přízeň televize, hledá časy v přeplněném, nahuštěném programu,“ vysvětluje Jan Baier, místopředseda skokanského úseku, který ve Frenštátě pod Radhoštěm každoročně za účasti světové špičky pořádá v rámci Memoriálu Jiřího Rašky ženskou Grand Prix na umělé hmotě.

Skokanky začínaly svou cestu na startu tisíciletí často v hodně skromných podmínkách. Česká propagátorka disciplíny Vlaďka Pustková dostávala obnošené kombinézy frenštátských šampionů Jaroslava Sakaly a Jakuba Jandy.

První mezník slavily ženy na můstcích v roce 2009 v Liberci, když na Ještědu poprvé bojovaly o medaile na mistrovství světa. Vyhrála tehdy Američanka Lindsey Vanová. Neobešlo se to ale bez nehod, reprezentantky Natálie Dejmková a Lucie Míková zažily nepříjemné pády.

O pět let později už ženy skákaly i na olympiádě v Soči. Na šampionátu v Oberstdorfu se poprvé závodilo i v severské kombinaci žen, na startu se objevila i česká juniorka Tereza Koldovská. Další hranu své odysey potkaly skokanky ve středu, když na můstku Schattenberg v Oberstdorfu poprvé v historii závodily o medaile na velkém můstku.

„Jeden z aspektů jsou skoky na velkých můstcích. Dřív se na nich skákalo o hodně menší procento závodů. Teď se to srovnalo,“ vysvětluje Baier.

Závody na velkém můstku jsou pro ženy důležitým přelomem. Na MS se na něm sice závodí poprvé, v ženském Světovém poháru už je to ale běžné. V zimě se ženy dostaly i na můstek v Titisee-Neustadtu, který je považovaný za jeden z nejobtížnějších na okruhu a dá se na něm létat ke sto padesáti metrům. Pro ženské skoky můžou být velké můstky oknem do nové éry, kterou by znamenaly závodní víkendy na stejných místech s muži, a hlavně v televizních přenosech.

„Je pravda, že spousta lidí neví, že holky skáčou, protože to bylo zakořeněné jako ryze mužský sport,“ líčí Baier. „Přitom, když ženské skoky začínaly, prosazovaly se země, kde nebyli chlapi. Teď už do toho jdou silné týmy. Rakousko, Slovinsko, Japonsko… Ta disciplína se potřebuje dál rozvinout.“

Solidní základ mají ženské skoky i v Česku, jejich centrem se díky nadšené trenérce Jitce Zemanové stal klub JKL Desná, odkud pochází současná týmová jednička Karolína Indráčková, která ve středečním závodu obsadila pětadvacátou příčku. Dívky ale už mají i podporu ze systému resortních center.

Na MS v Oberstdorfu jsou i osmnáctiletá Štěpánka Ptáčková, loňská bronzová medailistka z olympiády mládeže v Lausanne, a dvě teprve šestnáctileté dívky Veronika Jenčová a Klára Ulrichová. Ta skončila před pár týdny v Lahti šestá na juniorském mistrovství světa a ve Frenštátě pod Radhoštěm ji cepuje slavný mistr světa v letech na lyžích Jaroslav Sakala.

„Já myslím, že je to dobré. Máme dvě holky ročník 2004, na mistrovství světa jsou jediné dvě takhle mladé. A Klára Ulrichová už boduje ve svěťáku. Tyhle holky mají super budoucnost,“ věří bývalý dlouholetý reprezentant Antonín Hájek, jenž vede ženskou reprezentaci spolu s Pavlem Věchtem.

V roce 2022 se tenhle nadějný tým představí na olympijských hrách v Pekingu. Indráčková s Ulrichovou už mají nominaci jistou. V Číně se sice bude skákat jen na středním můstku, poprvé se ale bude závodit i ve smíšeném závodě za účasti dvou mužů a dvou žen v každém týmu.

„Do budoucna to může být hodně silný tým. Kája se hodně zlepšila. Klára, na to, jak je mladá, zvládá závody velmi dobře. Je poctivá, ctižádostivá. To se týká všech holek. Našlápnuto má i Štěpka Ptáčková. Věřím, že se na olympiádu dostaneme ve třech nebo čtyřech závodnicích,“ říká Hájek. „Olympiáda může být zlom, je samozřejmě sledovaná a holky tam nikdy nebyly. Mohlo by se to lidem dostat víc do povědomí. Důležité jsou samozřejmě výsledky. Letos se jich pár povedlo. Lidi, co jsou skoku blíž, holky vnímají o hodně víc.“