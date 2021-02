Skokanský Mourinho! Doležal začínal jako krejčí, sloužil i Angelině Jolie

Piotr Žyla bezpečně dopadl po dlouhém letu a Michal Doležal už věděl, že tohle vyjde. Krátké čekání jen potvrdilo oprávněnou euforii českého skokanského kouče. Naděje Němce Karla Geigera byly marné. Když na obrazovce blikly výsledky, Žyla o 3,6 bodu udržel své vedení z prvního kola. Právě se stal mistrem světa.

„V minulosti byl nervozní, ale dnes to zvládnul líp. Věděli jsme, co má v nohách, zvlášť na středním můstku,“ řekl Doležal pro Eurosport. „Využil toho a zaslouží si být šťastný.“

Doležal tak pokračuje ve svém úžasném příběhu jak z amerického filmu. Na přelomu tisíciletí si na můstcích jel vlastní nadějnou kariéru, po vážném pádu v japonské Hakubě se ale už nedostal do formy. Když skončil, chvíli působil u filmu, jako muž z produkce pracoval s Angelinou Jolie či Morganem Freemanem. Pak se vrátil ke skokům, udělal si jméno jako expert na šití kombinéz a postupně také jako moderní trenér.

V Polsku nejdřív tři roky pomáhal rozjet úspěšnou éru jako asistent rakouského machra Stefana Horngachera, od předminulého léta ale už má zodpovědnost sám. Vloni pomohl k vítězství na Turné čtyř můstků Dawidu Kubackému, letos slavil s legendárním Kamilem Stochem.

V závod na středním můstku na MS mu ale vyšla jiná karta. Stoch doplatil na zadní vítr, který na můstku Schattenberg vlál koncem prvního kola. Obhájce titulu Kubacki byl pátý, k triumfu si ale skočil nečekaný hrdina Žyla, který dosud v kariéře vyhrál jen dva závody Světového poháru.

„Celý den jsem se cítil skvěle, měl jsem hodně energie. Od začátku jsem cítil, že dnes můžu dokázat něco speciálního,“ radoval se čtyřiatřicetiletý skokan.

Žádný z českých skokanů se nedostal do třicítky pro druhé kolo, ačkoliv Čestmíru Kožíškovi po skoku dlouhém 96,5 metru na 32. místě scházelo jen 1,9 bodu.

„S dnešním výsledkem jsem spokojený tak napůl. Výsledek to byl solidní, jen mě štve, že to nestačilo na postup, ale aktuálně asi na víc nemáme. Musíme dál věřit, že se to zlepší,“ řekl Kožíšek pro svazové stránky.

Solidní výkon předvedl Vojtěch Štursa (94 metrů). Viktor Polášek (93 metrů) nezopakoval své skoky z tréninků a kvalifikace.

„Musím říct, že kluci předvedli na své poměry vcelku povedené skoky. Česťa překvapil, 96,5 metrů je velmi slušným výkonem. Škoda, že to nestačilo na postup do druhého kola,“ hodnotil reprezentační trenér František Vaculík. „Byli bychom rádi, kdyby v něm aspoň jeden český závodník byl, bohužel se tak nestalo. Vojta předvedl na sebe slušný, stabilní skok. Trošku nás mrzí Polda, protože zpozdil odraz a trhl trochu vrškem. Stačilo to jen na 93 metrů, to byla velká škoda. Věřili jsme, že by se do druhého kola mohl dostat.“