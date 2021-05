Bajc se vrací k českým skokanům: Jsem borec. Jdeme do boje!

Před patnácti lety odcházel Vasja Bajc z Česka jako trenér vítěze Světového poháru. Vrací se po sezoně, v níž český tým bez zraněného lídra Romana Koudelky nasbíral pouhých šest bodů. Bajc dostal za úkol probudit reprezentaci, ale také sjednotit trenérské kádry a probudit mládež. Znovu tu stojí odhodlaný uspět. A když o sobě mluví jako o borci, je jedno, jestli to slovo vnímáte v češtině jako šampiona nebo ve slovinštině jako bojovníka. České skoky potřebují obojí. „Jdeme do boje!“ hlásil Bajc hned na úvod.

Takže jdeme do boje?

„Jdeme! Proto jsme tady, ne? Musíme! To jsou požadavky, které má úsek skoku na mě jako na nového trenéra a celý trenérský tým. S kluky se musíme dát dohromady, domluvíme se na společné cestě. Aby se celý systém skoku, nejenom reprezentace, posunul dopředu. Aby kluby i mladí viděli, že se něco děje. Když máte výsledky, můžete získat nové talenty. Pokud výsledky nemáte, máma s tátou vás na ten sport nedá.“

VASJA BAJC Narozen: 19. ledna 1962 (59 let) Skokanská kariéra: 15. na velkém můstku a 17. na středním můstku na OH 1984 Trenérská kariéra: Španělsko (1990 - 1994), Japonsko (1994 - 2002), Nizozemsko (2002 – 2003), Švédsko (2003 – 2004), Česko (2004 – 2006), Slovinsko (2006 – 2007), Turecko (2008 - 2013), USA (2013 – 2016), Maďarsko (2017 – 2021)

Jak k vašemu angažmá došlo?

„Už tři roky zpátky jsme trošku diskutovali, když do funkcí nastoupilo nové vedení. Tenkrát to nevyšlo. Teď mi Kuba poslal esemesku. Říkal jsem mu na rovinu: Co se děje? Tohle není český skok! Máte tradici a už dva roky nula… Jsem rád, že jsme se s Jakubem domluvili na spolupráci. Furt mám vzpomínky na čas, kdy jsme dělali výsledky. Ne já, ale Jakub jako skokan. Když jsem před dvěma dny přejížděl hranici na Dolním Dvořišti, měl jsem pocit, že se po patnácti letech vracím domů.“

Co vás teď tady doma čeká?

„Tady doma je trošku jiná situace. Nebude to lehké. Ale kdybych nevěřil, že to jsme schopní posunout na jinou úroveň, získat výsledky, které budou těšit fanoušky českého skoku, tak bych nepřijel. Myslím, že zkušenosti mám. Když uděláme tým a dostaneme podporu úseku, tak to zvládneme.“

Říkáte, že kozorohové jsou borci, byla pro akceptování české nabídky potřeba odvaha?

„Ne, když mi úsek slíbil, co jsem požadoval, nebylo to těžké. My kozorozi máme v povaze, že chceme vyhrávat. A já jsem sem přišel, abychom zas dělali výsledky, které nám v minulosti dělaly radost.“

Jakubu Jandovi jste byl před léty přísným koučem, jaké je mít ho teď za šéfa?

„To je supr! My jsme kamarádi. Důležité je, že se ví, kdo je šéf, kdo je trenér, kdo je na můstku, kdo je v kanceláři. Je to jedno, disciplína mezi námi musí být, každý musí vědět, co má dělat a být za to odpovědný, pak to bude fungovat.“

Proč to týmu v minulé sezoně nefungovalo?

„Tam těch věcí bylo moc. Moderní technika je někde jinde, než kluci skákali. Nic proti Frantovi Vaculíkovi (bývalému kouči – pozn. red.), on dělal to nejlepší, co mohl. Klukům to ještě lítalo, když byli o lavičku, o dvě níž. Ale když se měli rozjet z lavičky na úrovni Světového poháru, tam to chybělo. Myslím, že mají taky rezervy v materiálu. Párkrát jsem je viděl trénovat v Planici. Chybí jim horizontální rychlost a velké rezervy mají v letu. To je asymetrie a metry pak chybí.“

S čím přicházíte, abyste to změnil?

„Důležité je trošku změnit techniku skoku, podívat se na materiál. Myslím, že kluci v tom mají rezervy, vázání, kombinézy, boty… Musíme nastavit moderní typ tréninku, kluci ještě nebyli ve větrném tunelu. Sami mi říkají, že chybí disciplína, že bylo moc demokracie. Demokracie je O.K. do nějakého stupně, ale pak se musí vědět, kdo je kdo. Všichni musí cítit, že to je profesionální sport. Musí být mezi námi chemie. Musíme zůstávat kamarády. Ale na můstku se musí vědět, kdo je trenér, a kdo je skokan. Disciplína je důležitá.“

Skokany už jste seznámil se svými plány na přípravu, jak reagovali?

(smích) „Když jsem jim dal program, jenom čuměli. Překvapení byli. Ale jinak to nejde, když chcete být konkurenceschopní, musíte se chovat profesionálně. Byli zvyklí, že trénují tři, čtyři dny a pak jedou domů. Myslím, že byli víc na cestách než na můstku. Když se podíváte na Japonce, Američany, Kanaďany, jezdí do Evropy a domů se dostanou jednou za rok. Tak není problém, když kluci zůstanou dva, tři týdny u mě ve Slovinsku.“

Tam bude tréninkové centrum týmu?

„Máme tam můstky, z Česka do Slovinska to není daleko, šest, sedm hodinek, když jedete rychle… (úsměv) Máme spolupráci s klinikou Global Sports Clinic, kde se doktor Mitja Bračič bude starat o kondici a fyzioterapii. Trénují tam všichni naši nejlepší sportovci od Dončiče, Dragiče, Kopitara. Pracoval jsem tam i s naším skokanským týmem, když Prevc vyhrál patnáct závodů za sezonu. Příští týden tam máme test a Mitja se bude starat o kondiční plány, jaké cviky budou kluci dělat.“

Mluvil jste s Romanem Koudelkou, který se zotavuje po operaci kolene a využívá kondičních plánů od rakouského experta Haralda Pernitsche?

„Na Dukle v Liberci jsme měli rozhovor s nejstaršími kluky. Koudy říkal, že je rád, že něco nového začíná. Říkal jsem mu, že může pokračovat dál s Pernitschem. Ale říkal, že rád pojede do Lublaně, doktor se mu podívá na koleno, v jakém stavu je rehabilitace. Říkal, že je koleno O.K. Už dělá cviky, co mu řekli. Má speciální plán a Mitja s ním bude non stop v kontaktu.“

Trochu jste se bál češtiny, ale hovor zvládáte v pohodě…

(smích) „To nevím, to musíte říct vy. Je jasné, že po čtrnácti, patnácti letech, kdy nemáte denní kontakt, jazyk není perfektní, nějaké fráze zapomenete. Mluvím i anglicky, německy, všechno se to míchá. Já se budu snažit, co to půjde. Kluci umí taky německy a anglicky. Když někdo nebude rozumět, tak máme rezervy.“

BAJC V ČESKU

Slovinský trenér Vasja Bajc už v Česku působil v letech 2004 – 2006 a pod jeho vedením zažil Jakub Janda nejlepší výsledky kariéry. V roce 2005 získal na MS v Oberstdorfu stříbro na středním a bronz na velkém můstku. V sezoně 2005/2006 vyhrál Janda Turné čtyř můstků a stal se také celkovým vítězem Světového poháru.