Zaskočený Janda o překvapivém konci Poláška: Škoda. Takto to vzdávat...

Český skokanský tým se po nástupu Vasji Bajce vydal bojovat na dlouhé cestě o návrat do špičky. Konec bývalého juniorského šampiona Viktora Poláška je ale těžkou ránou. „Je to velká škoda. Nevyšlo mu pár sezon, ale myslím si, že je talent. Mohl to někam dotáhnout. Samozřejmě mě to mrzí,“ říká šéf skokanského úseku Jakub Janda.

Kdy už se konečně rozlétne? V případě Viktora Poláška se navzdory opakovaným neúspěchům zdálo, že je to otázka času. Juniorský mistr světa z roku 2017 na posun čekal dlouho, vloni v létě po nástupu kouče Vasji Bajce ale přišel. Zima však byla kaskádou problémů. Měl potíže postupovat z kvalifikací do závodů, za celou zimu nezapsal ve Světovém poháru ani bod.

A vrcholem bylo kruté trápení na olympiádě v Pekingu, kterou téměř celou strávil kvůli pozitivnímu testu na covid v izolaci. Po nedělním posledním závodě RawAir turné v Oslu pak Polášek oznámil své rozhodnutí. Ze scény odchází.

„Poslal Radě dopis s tím, že se rozhodl skončit, že chce žít normální život,“ vysvětluje Janda. „Vůbec jsem neměl žádné signály, že by to k tomu směřovalo. Poslední dva dny jsem nějaké měl, ale nevěřil jsem tomu. Asi se to v něm zlomilo. Taky jsem měl pár posledních sezon, ale takto to vzdávat… S Vasjou, který tomu věnoval strašně moc času, jsme něco rozjeli. Mohl to zkusit.“

Přechod z juniorské kategorie mezi dospělé je vždycky náročný, Polášek navíc vpadl do těžkého období českých skoků. Předchozí vedení úseku za sebou nechalo spálenou zemi, finančně vysátou disciplínu bez potřebné infrastruktury. V končícím olympijském cyklu se několikrát vyměnili trenéři.

Polášek končí v době, kdy se tým díky novému kouči Vasju Bajcovi dostal oproti minulým sezonám k lepším podmínkám v tréninku i v zázemí. V létě prokázal výkonnostní zlepšení, jenže během zimy zase spadl do krize.

„Náš sport je z osmdesáti pěti procent hlava. Sledoval jsem všechny oficiální tréninky. Když je tam schopný jezdit do patnáctky, do dvacítky, měl by v závodě dosáhnut na body s prstem v nose. Bylo vidět, že na to má,“ líčí Janda. „Popsal své důvody, že se musel pořád omezovat. Pro mě je to ale nepochopitelné. Kluci dneska končí v pětatřiceti. Jednou to byl mistr světa juniorů, talent v něm je. Věřil jsem, že to z něho půjde vykřesat.“

Tým teď stojí jen na veteránovi Romanu Koudelkovi. A Jandu čeká na dubnové valné hromadě skokanského úseku obhajoba pozice.

„Nevím, jestli budeme dál pokračovat, jestli dostaneme podporu klubů, nebo ne,“ říká Janda. „Samozřejmě spokojení nejsme. Nedaří se. Poslední dvě sezony byly opravdu špatné. Určitě jsme v rámci krizových řešení někde chybovali. Máme manko jedné generace, která se v minulých letech nepodařila. Budeme se muset víc zaměřit na mladé.“