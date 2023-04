Naděje pro skoky? Mladí šéfové loví kouče, chtějí zachránit můstky

Filip Sakala má velké cíle. Rád by napodobil svého otce Jaroslava, který se stal mistrem světa. • Sport

Další osud českých skoků na lyžích mají v rukou dva bývalí reprezentanti. Předsedou se po sobotní valné hromadě úseku v Harrachově stal Vít Háček, místopředsedou Filip Sakala, který ukončil kariéru teprve koncem zimy a usiluje o funkci sportovního ředitele. „Chceme se vyvarovat toho, co se dělo v minulosti. Chceme pevně nastavit systém, aby byl funkční na příštích pět let,“ uvedl Háček.

Tradiční česká disciplína skomírá a je v nejhorším stavu své dlouhé historie. V kritické chvíli přichází Vít Háček s Filipem Sakalou s programem, který obsahuje důraz na mládež, těsnější spolupráci mezi reprezentačními trenéry a kluby a snahou o obnovení rozpadajících se můstků.

„Chceme úsek finančně posílit. Jsme s Filipem nový vítr. Žijeme z nostalgické nohy skoků na lyžích, ale vidíme i potenciál růstu. Chceme sponzory lákat na to, že investují do něčeho, co může být dobré. Jsme start up,“ vysvětluje Háček.

Ten neměl na valné hromadě protikandidáta. Dočasný šéf Radek Cikl, který úsek řídil jako zmocněnec od loňského prosince, se o funkci na další období neucházel. Dalšími členy Rady byli zvoleni Roman Klíma, Jitka Zemanová a Ivan Indráček. Jejich prvním úkolem je vypsání výběrového řízení na nového sportovního ředitele úseku, což je práce, o kterou stojí Filip Sakala. Ten už v předchozích týdnech zahájil předběžná jednání s novými kouči.

„Oba dva jsme potřebovali mandát, abychom mohli oficiálně jednat se zahraničními trenéry, které sem chceme dotáhnout,“ řekl Sakala. „Jmenovat je ještě nemůžu, ale jsou ze Slovenska. Trenéři, kteří přijdou, budou pracovat s nejlepšími juniory. Potom se uvidí, jestli budou mít výkonnostně na áčko. Můj plán je primárně pracovat s mládeží. Máme obrovskou úmrtnost v kategorii od čtrnácti do osmnácti let. Chtěl bych, aby přechod do reprezentace z klubů probíhal přirozeně a kluci se mohli dál rozvíjet.“

Chybí dvě generace

V reprezentačním týmu dál pokračuje osvědčený lídr Roman Koudelka, ve Světovém poháru bodoval i Radek Rýdl, dál je ale velká díra, zbytek týmu má problém bodovat i v druholigovém Kontinentálním poháru. Je znát, že v minulých letech skončili z různých důvodů skokani jako Vojtěch Štursa, Čestmír Kožíšek, Viktor Polášek či Tomáš Vančura.

„Koudelka je na nějaké úrovni, má nějaký věk, pak je propast, chybí dvě generace. Mladí se musí vyskákat v nižších soutěžích,“ plánuje Sakala.

V lednu po necelých dvou sezonách skončil reprezentační trenér Vasja Bajc, místo něho se o tým od té doby stará Lukáš Hlava.

„S Lukášem dál počítám. Hlídá teď skupinu, která trénuje,“ vysvětlil Sakala.

Nový předseda Háček se chce zaměřit hlavně na obnovu skokanské infrastruktury, k čemuž chce využít dotačních programů. V Česku se v současnosti skáče v zimě jen v nouzově opraveném tréninkovém areálu v Harrachově a v létě ve Frenštátě pod Radhoštěm. Závodní můstky v Harrachově nebo v Liberci se nevyužívají.

„Do pěti let si neumím představit jinou situaci, než že budou funkční můstky dnešního Harrachova, Liberce, a že budou obnoveny můstky i ve Frenštátu. Stav můstků odpovídá tomu, v jakém stavu jsou skoky,“ říká Háček. „Primární jsou tréninkové i závodní můstky v Harrachově. Díky síle vůle nadšenců je to jediné středisko, kde se dá v zimním období skákat. Neexistuje jiná možnost, než že Harrachov bude fungovat.“