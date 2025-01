Skokanka se zlobí: Za výhru šampon? Ženy berou mnohem méně než muži

Zatímco mužský skok na lyžích se stále těší hlavně v určitých zemích značné popularitě, ženy v tomto odvětví bojují o drobky zájmu, které na ně spadnou. V Garmisch-Partenkirchenu už se ozvala Selina Freitagová kvůli nicotné odměně za prvenství v kvalifikaci silvestrovského závodu. „Nechci z toho dělat povyk, ale dostala jsem tašku se sprchovým gelem, šamponem a čtyřmi ručníky. Bylo mi řečeno: Tady máš, bohužel nám nezbylo ani pět set,“ sdělila německým médiím sestra olympijského medalisty z Pchjongčchangu Richarda Freitaga. Sama Selina není žádné ořezávátko. Doma ve vitríně má dva tituly mistryně světa v týmových soutěžích.

Jelikož vítěz kvalifikace v mužské sekci SP si přijde na tři tisíce švýcarských franků (asi 80 tisíc korun), je rozčarování Freitagové ze sprchového gelu asi pochopitelné. Své svěřenkyně se zastal i rakouský kouč německých skokanek Heinz Kuttin. „Ženy si přece taky chtějí vydělat trochu peněz. Nechci si na to moc stěžovat, ale rozdíly jsou vidět, i když se toho v posledních letech dost změnilo,“ nechal se slyšet Kuttin.

Není to tak dlouho, co se pro deník Sport svěřil trenér italských skokanů Jakub Jiroutek, kolik si jeho svěřenci mohou vydělat během sezony. „V Itálii to funguje tak, že kluci jsou v armádě nebo u policie. Jejich plat se pohybuje kolem třiceti tisíc eur hrubého ročně (asi 750 tisíc korun). Třeba Insam si ale loni vyskákal 215 bodů ve Světovém poháru, což pro něj zhruba mohlo znamenat dalších třicet tisíc. Dohromady tím pádem nějakých šedesát tisíc pro skokana, který je kolem 25. místa ve SP,“ prozradil Jiroutek.

Finanční ohodnocení se v základu logicky různí podle jednotlivých zemí a systému tamních svazů. Odměny Mezinárodní lyžařské federace (FIS) jsou ale dány, takže kolik si skokané přivydělají během sezony, záleží na kvalitě výkonů. Například vítězka závodu SP si přijde na 4 300 švýcarských franků (116 tisíc korun). U mužů je tato částka třikrát vyšší. Hygienický balíček za prvenství v ženské kvalifikaci zkritizovala i německá legenda Sven Hannawald. „Tohle není hodno Turné dvou nocí. Nechápu, proč něco takového povolují.“

Jenže když se porovnávají výdělky mužů a žen, je potřeba se podívat i na jiná čísla. Tam je důvod odlišných odměn, myslí si Jiroutek. „Vše se odvíjí od peněz, televizních přenosů a návštěvnosti. Vezměte si, že jenom na kvalifikaci mužů v Oberstdorfu přišlo dvacet tisíc lidí. Na holky přijde na závod v Ga-Pa pět tisíc,“ popisuje rozdíl bývalý český skokan a nyní kouč Italů. „Podívejte se na to z pozice marketingu. Nějak si na sebe ten sport musí vydělat. Rakouský svaz ani nechtěl dělat pro holky závody v Innsbrucku a Bischofshofenu, takže to bylo jen Turné dvou nocí. Ženy mají další závody až od 5. ledna na malém můstku ve Villachu,“ doplnil Jiroutek.