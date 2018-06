Světový pohár skokanů v Liberci nebude. Uškodilo by to, řekl Kumpošt

Návrat Světového poháru a letní Grand Prix ve skocích na lyžích do Liberce se v nadcházející sezoně neuskuteční. Mezinárodní lyžařská federace (FIS) to oznámila ve zprávě na svých internetových stránkách a informaci potvrdil první viceprezident lyžařského svazu Roman Kumpošt.

Závod letní Grand Prix se měl pod Ještědem konat 28. září a zimní Světový pohár měl přivítat skokany po Turné čtyř můstků 12. a 13. ledna 2019.

"Po zvážení všech okolností, kterých se sešlo víc, se vedení svazu rozhodlo termíny vrátit, protože by šlo o velké riziko a nechtěli jsme, aby to uškodilo českému skoku," řekl Kumpošt s tím, že svaz požádal o termín roce 2020. "Když nebude tenhle, tak chceme hledat řešení. Je zájem, aby se Světový pohár do Česka vrátil."

Svaz lyžařů měl potvrdit pořádání do úterý 5. června, což bylo uvedeno v návrhu kalendáře. FIS ještě posunula termín o dva dny a poté na twitteru uvedla, že důvodem zrušení jsou "technické a organizační důvody". "Nový pořadatel bude oznámen 10. července," napsala FIS. Letní závod nahrazen nebude.

Podle Kumpošta je jedním z důvodů, že město Liberec nemá usnesení o finanční podpoře, se kterou bývalé vedení skoku počítalo. "Na podzim jsou komunální volby a není jisté, že se to změní," dodal Kumpošt. Lyžařský areál na Ještědu, pod který spadají můstky, má navíc nového provozovatele. "Požádal o možnost posunout závody o rok, protože by to bylo riziko, když kopec ani pořádně nezná," řekl Kumpošt.

Garantem závodů je vždy daný sportovní úsek, ten skokanský řídí nově od dubna poslanec a bývalý vítěz SP Jakub Janda. "Je nám to líto. Byla možnost prezentovat skoky na lyžích a postavit národní skupinu. Pro nás jako nové vedení je teď prioritou vrátit české skoky tam, kam patří," řekl Jan Baier, místopředseda skokanského úseku. "I z našeho pohledu je důležitější, aby zvedli mančaft, který měl výkonnostní propad," dodal Kumpošt.

Světový pohár se v Liberci skákal naposledy v roce 2008 a o rok později se tam konalo mistrovství světa v klasickém lyžování. Elitní seriál SP se měl vrátit už v roce 2015, ale kvůli finančním potížím pořadatelů byl zrušen.

V Česku se nejlepší skokani na lyžích představili naposledy v roce 2014 při mistrovství světa v letech v Harrachově, které ale výrazně narušil vítr.

Dál platí, že ve Frenštátě pod Radhoštěm se 17. a 18. srpna bude konat letní Světový pohár žen a 19. srpna v rámci memoriálu Jiřího Rašky již tradičně Kontinentální pohár mužů.