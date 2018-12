Bauer se poklonil Northugovi: Emoce, kontroverze, hodně lidí se tě bálo

Sám Bauer byl přitom opačným prototypem závodníka. Proslavil se ladným klasickým stylem, uměl bojovat především v závodech s individuálním startem, kde své technické přednosti dovedl prodat. To Northug vnesl do lyžování kontroverzní metody, mezi nimiž vynikala jeho taktika schovávat se v hromadných závodech v poli, aby soupeře drtil mocnými finiši.

„Emoce, kontroverze, top výsledky… to je on,“ napsal Bauer. „Přetvořil běžecké lyžování a přiblížil ho boxerské show, kde hvězdy bojují už den předem na tiskových konferencích svými „útoky slov“. Hodně závodníků prohrálo už před startem, když se začali bát ;-) ...bylo to něco nového, co scéna běžeckého lyžování opravdu potřebovala.“

Northug vnesl do staroslavného světa běžeckého lyžování novou energii svými silovými sprinty. Prosadil do tradičního sportu dosud nevídaný prvek. Získal si za něj mnoho obdivovatelů i mnoho kritiků.

„Stal se slavným svým neporazitelným způsobem sprintu, když museli soupeři čekat na jeho chybu, nebo bojovat o druhé místo a později se stal žralokem se zabijáckým instiktem, útočil v perfektním momentu v nejlepším místě!“

Bauer se svým tradičním stylem proti Northugovi sice neměl moc šancí, slavně na něj ale vyzrál například při závěrečných etapách Tour de Ski 2010, kdy svou víc než minutovou ztrátu v závěrečných etapách překlopil do víc než minutového náskoku ve vítězném cíli na kopci Alpe Cermis. Naopak na MS 2015 ve Falunu ve finiši padesátky těsně přišel o titul.

„V mých vzpomínkách jsou dva momenty. Tour de Ski 2010, kdy jsem se v posledních dvou etapách vrátil, abych ti sebral tvoje „100procentně jisté“ vítězství a pak Falun 2015, kdy si mi na padesátce klasicky provedl ve finiši to samé. Jsem moc rád, že jsem proti tobě deset let závodil, Pettere. Přeju všechno nejlepší do budoucna a doufám, že se někde potkáme.“