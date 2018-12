Miliardář Sehnal má lyžařský tým: Řezáče i bývalou biatlonistku | iSport.cz

Ve třiačtyřiceti letech jde Stanislav Řezáč znovu do boje s laufařskou elitou. Kariéru mu prodloužilo angažmá v novém českém týmu, za jehož založením stojí podnikatel Pavel Sehnal, majitel Slavia Pojišťovny a sám aktivní lyžař, mnohonásobný účastník Vasova běhu.

„Je to pro mě čím dál tím těží. Přes léto jsem měl jinou práci, ale od půlky října jsem začal makat. Jsem ve fázi, že se dostávám do formy, zase mě to motivuje na lednové závody,“ vysvětluje Řezáč. „Tým mi dává dobré podmínky, mohlo by se to odrazit ve výsledcích. Můžu se porovnat s nejlepšími běžci. Ve Visma Ski Classics bych chtěl zkusit být dvakrát do desátého místa.“

Řezáč patří stále k elitním laufařům, v letošním Vasově běhu skončil sedmý. Novou sezonu začal sedmapadesátým místem v prologu v Livignu, chystá se ale především na start distančních závodů. Tím prvním bude v polovině ledna Kaiser Maxmilian Lauf v rakouském Seefeldu.

„Bude to první opravdový vytrvalostní závod letošní série, pořádná dávka kilometrů klasickým stylem. Těším se na to, poběží se na trati, která bude dějištěm mistrovství světa na přelomu února a března, takže to pro leckoho bude i takový průzkum bojem,“ říká Řezáč.

Jedním z vrcholů jeho sezony bude tradičně Jizerská 50, která se v Bedřichově koná 10. února.

„Letos jsem začal trénovat trochu později, ale Jizerská 50 se dá pořád dohnat. Zodpovědnost je velká, je doufám, že se pokusím o co nejlepší výsledek,“ říká Řezáč.

V novém českém týmu budou i bývalá biatlonistka Klára Moravcová, Martin Švarc, Pavel Endršt nebo Jakub Gräf.

„Já ten sport mám rád. Vidím na něm tu elitu, závoďáky, ke kterým s obdivem vzhlížíme. Současně je tam těch 16 500 nadšenců a bláznů, kteří bývají na startu Vasova běhu. To jsou lidé jako já, kteří ke sportu inklinují,“ říká Sehnal. „Tým by měl mít elitu, ale zároveň by měl být otevřený. Do budoucnosti plánujeme, že bychom kromě běžek v létě dělali kolo.“