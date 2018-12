Slovenka Vlhová vyhrála obří slalom v Semmeringu. V Bormiu opět slavil Paris | iSport.cz

"Překvapilo mě, že to bylo rovnou vítězství, i když jsem předvedla dvě dobré jízdy. V té první sice byly nějaké chybičky, ve druhém kole jsem jela naplno a jízda mi opravdu vyšla," řekla první slovenská vítězka obřího slalomu.

Třiadvacetiletá Vlhová, jež v této sezoně dojela čtyřikrát druhá ve slalomu, byla dosud v obřím slalomu nejlépe sedmá. Po prvním kole byla vítězka čtyř slalomů SP čtvrtá, na vedoucí Američanku Mikaelu Shiffrinovou ztrácela jen šest setin.

Ve druhém předvedla lepší jízdu než Vlhová pouze Rebensburgová, která se posunula z desáté příčky až na druhou. Suverénně vedoucí žena průběžného pořadí SP Shiffrinová se naopak propadla na páté místo. Postavení na stupních vítězů po prvním kole neudržely ani Rakušanka Stephanie Brunnerová a Norka Ragnhild Mowinckelová.

Shiffrinová propásla šanci překonat dnes rekord SP v počtu výher za kalendářní rok, o který se s 14 primáty dělí s Rakušanem Marcelem Hirscherem. Další možnost bude mít obhájkyně křišťálového glóbu v sobotním slalomu speciál, v němž zároveň může načít druhou padesátku vítězných závodů v seriálu.

Paris obhájil prvenství v Bormiu

Italský lyžař Dominik Paris vyhrál stejně jako loni sjezd Světového poháru v Bormiu a připsal si jubilejní desáté vítězství v kariéře. Úspěch domácích barev na sjezdovce Stelvio podtrhl druhým místem Christof Innerhofer.

Devětadvacetiletý Paris slavil výhru v SP po roce právě od předchozího triumfu v Bormiu. Reprezentačního kolegu Innerhofera porazil poměrně jednoznačně o 36 setin sekundy.

Třetí dojel s odstupem 52 setin úřadující mistr světa Beat Feuz ze Švýcarska a osamostatnil se v čele hodnocení disciplíny.

"Je to taktická sjezdovka. Je tam hodně míst, kde se dá ztratit ideální stopa. Musíte si prostě věřit," uvedl Paris, jenž sjezd v Bormiu vyhrál poprvé v roce 2012.

Na zledovatělém Stelviu měl dnes těžkou nehodu Slovinec Klemen Kosi. Sedmadvacetiletý lyžař upadl krátce před cílem a skončil v ochranné síti, z trati ho po krátkém ošetření odtransportoval vrtulník. Při karambolu utrpěl zlomeninu nosu a zubu, ale neztratil vědomí.

Výsledky SP ve sjezdovém lyžování v Semmeringu

Ženy - obří slalom: 1. Vlhová (SR) 2:04,72 (1:02,38+1:02,34), 2. Rebensburgová (Něm.) -0,45 (1:02,96+1:02,21), 3. Worleyová (Fr.) -0,60 (1:02,76+1:02,56), 4. Brunnerová (Rak.) -0,64 (1:02,34+1:03,02), 5. Shiffrinová (USA) -0,66 (1:02,32+1:03,06), 6. Brignoneová (It.) -0,76 (1:02,50+1:02,98), 7. Haaserová -0,90 (1:03,08+1:02,54), 8. Veithová (obě Rak.) -0,94 (1:02,44+1:03,22), 9. Mowinckelová (Nor.) -1,00 (1:02,35+1:03,37), 10. Bassinová (It.) -1,51 (1:03,47+1:02,76), ...Pauláthová (ČR) nedokončila 1. kolo.

Průběžné pořadí obřího slalomu (po 4 z 8 závodů): 1. Brignoneová 270, 2. Worleyová 265, 3. Shiffrinová 255, 4. Rebensburgová 210, 5. Mowinckelová 199, 6. Brunnerová 195.

Průběžné pořadí SP (po 14 z 38 závodů): 1. Shiffrinová 934, 2. Vlhová 488, 3. Mowinckelová 396, 4. Rebensburgová 366, 5. Schmidhoferová (Rak.) 359, 6. Brignoneová 335, ...41. Ledecká 68, 82. Capová 12.

Výsledky SP v sjezdovém lyžování v Bormiu

Muži - sjezd: 1. Paris 1:55,21, 2. Innerhofer (oba It.) -0,36, 3. Feuz (Švýc.) -0,52, 4. Bennett (USA) -0,67, 5. Kriechmayr (Rak.) -0,96, 6. Bailet (Fr.) -1,02, 7. Mayer (Rak.) -1,17, 8. Clarey (Fr.) -1,39, 9. Kilde (Nor.) -1,46, 10. Thomsen (Kan.) -1,61.

Průběžné pořadí sjezdu (po 4 z 9 závodů): 1. Feuz 260, 2. Franz (Rak.) 222, 3. Paris 196, 4. Innerhofer 181, 5. Kilde 155, 6. Bennett 151.

Průběžné pořadí SP (po 15 z 41 závodů): 1. Hirscher (Rak.) 620, 2. Franz 363, 3. Svindal 355, 4. Kristoffersen (oba Nor.) 352, 5. Kilde 332, 6. Meillard (Švýc.) 321.