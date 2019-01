Koudelkovi pomohly i helmy. Bylo to jako v Okresním přeboru, směje se | iSport.cz

Jak hodnotíte svůj výkon na turné?

"Turné pro mě bylo obrovské překvapení. Počítal jsem s tím, že kdyby se povedlo všechno tak, jak by mělo a bodoval bych v každém závodě, mohlo by to vyjít na patnácté místo. Ve skrytu duše jsem si věřil i na umístění okolo desáté příčky. Ale páté místo je pro mě úplně úžasné a jsem za něj strašně vděčný."

Čemu povedený výkon přisuzujete?

"Asi pohodě v týmu a obnovené chuti do skákání. Mám ze skoků zase radost a to je nejpodstatnější. Pak už i ty výsledky přijdou."

Časoval jste formu na Turné čtyř můstků, nebo si myslíte, že vaše výkony ještě mohou gradovat?

"Formu jsem nijak nečasoval a doufám, že jsem ještě neřekl poslední slovo a forma ještě půjde nahoru. Ale Světový pohár je tak nevyzpytatelný a vyrovnaný, že i být desátý nebo patnáctý je úplně úžasné, a i těchto výsledků si vážím."

Před sezonou se řešily nové helmy a kombinézy, jak vám osobně pomohlo nové vybavení?

"Pomohlo nám hodně. S helmami to bylo něco úžasného, když přišly, měli jsme z toho všichni v týmu obrovskou radost. Bylo to něco jako v Okresním přeboru, když dostali nový míč. Tak jsme se všichni cítili, takže úžasný. Kombinézu mám od začátku jednu a tutéž, je to trochu neobvyklé, ale já jí věřím, docela se mi osvědčila a nemám důvod ji měnit."

Ze skákání mám zase radost. Pátým místem jsem překvapil sám sebe, těší Koudelku 360p REKLAMA

V čem si myslíte, že jste se sám nejvíc zlepšil?

"Asi v tom, že si dokážu sám víc vážit výsledků. Ať už to bylo jenom čtyři nebo pět bodů ve Wisle, nebo někde dvacátá místa, a to si myslím, že je nejdůležitější. Nikam jsem se netlačil nahoru."

A kde ještě cítíte své rezervy?

"Asi na uvolněnosti. Pořád to v závodě není tak uvolněné, jak bych chtěl. Asi nikdy nebudu typ skokana, který by letěl úplně volný, ale tohle u mě hraje velkou roli a tady máme velké rezervy."

Od nové sezony máte i nového kouče Davida Jiroutka, jak funguje spolupráce s ním a jaký má podíl na výsledcích?

"Podíl má velký. David velmi dbá na psychiku skokana a na to, aby v kolektivu byla sranda a zábava a všechno klapalo. Tyto články se mu povedlo dát dohromady a pak už ty výsledky šly nahoru. Je hodně dobrý psycholog."

Loni jste uvažoval o konci kariéry, co teď? Jak vidíte svou budoucnost?

"Já si užívám závod od závodu a nepřemýšlím nad tím, co bude. Snažím se žít přítomností, užívat si každý moment, kdy můžu skákat a být na závod. Co bude dál, neřeším."